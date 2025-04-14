»ç³°Àþ¤Ï¡ÚGU¥«ー¥Ç¡Û¤Ç²óÈò¤»¤è¡ª Å¹°÷¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦Ãå¤ë♡¡Ö¹¤È´¤±¥³ー¥Ç¡×
»ç³°Àþ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¡£¡ÚGU¡Ê¥¸ー¥æー¡Ë¡Û¤«¤é¤ÏUV¥«¥Ã¥Èµ¡Ç½¤¬ÉÕ¤¤¤¿¡Ö¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ª¥ó¥ª¥ÕÌä¤ï¤º³èÌö¤ò´üÂÔ¤Ç¤¤ëV¥Í¥Ã¥¯¤Î¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¡£¥·¥Ã¥¯¤Ê¥â¥Î¥Èー¥ó¥«¥éー¤«¤é½Õ¤é¤·¤¤¥¤¥¨¥íー¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤¿§Å¸³«¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ëÃå¤³¤Ê¤·¤ò²òÀâ¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Òº£¥·ー¥º¥ó¿¿»÷¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
¥â¥Î¥Èー¥ó¤Ç¤Þ¤È¤á¤¿¥¯ー¥ë¤ÊÂç¿Í¥³ー¥Ç
¡ÚGU¡Û¡ÖUV¥«¥Ã¥ÈV¥Í¥Ã¥¯¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¡×\1,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
UV¥«¥Ã¥È¤È¥Þ¥·¥ó¥¦¥©¥Ã¥·¥ã¥Ö¥ë¤Îµ¡Ç½¤¬ÉÕ¤¤¤¿¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¤Ï¡¢ÃÈ¤«¤¯¤Ê¤ë¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¤Ë½ÅÊõ¤·¤½¤¦¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡ÖÍ³²¤Ê»ç³°Àþ¤ò90¡ó°Ê¾å¥«¥Ã¥È¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈUVÂÐºö¤¬¤·¤¿¤¤¿Í¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿½Ä¥ê¥Ö¤Î¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä¤È¤â¹¥ÁêÀ¡£¥â¥Î¥Èー¥ó¤Ç¤Þ¤È¤á¥¯ー¥ë¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ë¤Ï¡¢¥Ç¥³¥ë¥Æ¤¬¸«¤¨¤ë¥¤¥ó¥Êー¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ½÷À¤é¤·¤µ¤â¥×¥é¥¹¤¹¤ë¤È¡ý
´Å¤á¤Î¥Ù¥¢¥È¥Ã¥×¤Ë¹õ¤Î¥«ー¥Ç¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯
¡ÚGU¡Û¡ÖUV¥«¥Ã¥È¥Üー¥ÀーV¥Í¥Ã¥¯¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¡×\1,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥È¥ì¥ó¥É¤Î¥Ð¥Ö¥ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Î¥Ù¥¢¥È¥Ã¥×¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿½Ü´é¥³ー¥Ç¡£´Å¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¹õ¤Î¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤Þ¤È¤á¤ë¤Î¤¬¥Ù¥¿ー¡£¤«¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿¥»¥ó¥¿ー¥×¥ì¥¹Æþ¤ê¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤òÅêÆþ¤¹¤ì¤Ð¡¢Âç¿Í¤Ã¤Ý¤µ¤È½÷À¤é¤·¤µ¤òÎ¾Î©¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤ÏGU½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§Emika.M