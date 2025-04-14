³¤´ß¤Ç½÷ÀÊÝ°é»Î¤Î°äÂÎÈ¯¸«¡¡¶»¤Ë³°½ý¡¢»¦¿Í¤È¤ß¤ÆÁÜºº¡¡µÜ¾ë¡¦´ä¾Â
¡¡µÜ¾ë¸©´ä¾Â»Ô²¼Ìî¶¿¤Î³¤´ß¤Ç13Æü¸áÁ°¡¢ÀçÂæ»ÔÂÀÇò¶è¼¯Ìî3ÃúÌÜ¤ÎÊÝ°é»Î¡¢¹Ô»Å¡Ê¤®¤ç¤¦¤¸¡ËÍ³²Â¤µ¤ó¡Ê35¡Ë¤¬»àË´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¶»¤Ê¤É¤Ë³°½ý¤¬¤¢¤ê¡¢¸©·Ù¤Ï»¦³²¤µ¤ì¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤ò»Ï¤á¤¿¡£
°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¸½¾ìÉÕ¶á¡£¤³¤ÎÀè¤Î³¤´ß¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿=2025Ç¯4·î14Æü¸áÁ°1»þ53Ê¬¡¢µÜ¾ë¸©´ä¾Â»Ô²¼Ìî¶¿¡¢´ß¤á¤°¤ß»£±Æ
¡¡¸©·Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸áÁ°10»þ10Ê¬¤´¤í¡¢»¶Êâ¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤«¤é¡Ö¿Í¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¡¢¶î¤±¤Ä¤±¤¿·Ù»¡´±¤¬º½ÉÍ¤Ç»àË´¤·¤Æ¤¤¤ë¹Ô»Å¤µ¤ó¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡°äÂÎ¤Î¾õ¶·¤«¤é¡¢»à¸å¤½¤ì¤Û¤É¤Î»þ´Ö¤Ï·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£¸©·Ù¤Ï°äÂÎ¤ò»ÊË¡²òË¶¤·¤Æ»à°ø¤òÄ´¤Ù¤ë¡£¹Ô»Å¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²ÈÂ²¤¬º£Ç¯¤ËÆþ¤ê¡¢¸©·Ù¤Ë¡Ö1¿Í¤Ç³°½Ð¤·¤Æ¤«¤éÌá¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤Î¹ÔÊýÉÔÌÀ¼ÔÆÏ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸½¾ì¤ÏÀçÂæ¶õ¹Á¤Î¶á¤¯¤Ç¡¢°ìÂÓ¤Ë¤ÏÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Î°ä¹½¤ä°ÖÎîÈê¤Ê¤É¤¬ÅÀºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¼êÂåÌÚ·Ä¡¢´ß¤á¤°¤ß¡Ë