°¦ÃÎ¸©²¬ºê»Ô¤Ç13ÆüÌë¡¢¥³¥ó¥µー¥È¥Ûー¥ë¤ä»ÔÌò½ê¤Î»Ù½ê¤¬Æþ¤Ã¤¿»ÜÀß¤ÎÂ­¾ì¤¬Êø¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

²¬ºê»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È13Æü¸á¸å7»þ45Ê¬¤´¤í¡¢²¬ºê»Ô¥·¥Ó¥Ã¥¯¥»¥ó¥¿ー¤Î²þ½¤¹©»ö¤Î¤¿¤á¤ËÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤¿Â­¾ì¤¬Êø¤ì¡¢¹ñ´ú¤Ê¤É¤ò·Ç¤²¤ë¤¿¤á¤Î¥Ýー¥ë¤¬´¬¤­¹þ¤Þ¤ìÆ»Ï©¤ò¤Õ¤µ¤®¤Þ¤·¤¿¡£

Â­¾ì¤Ï»ÜÀß¤Î½ÐÆþ¸ý¤Î¾å¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ö¸ÎÅö»þ¤Ï³«´Û¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£

Â­¾ì¤Ï¸á¸å11»þ40Ê¬¤ËÊÒ¤Å¤±¤¬½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²¬ºê»Ô¤Ï¡ÖÄ´ººÃæ¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ö¸ÎÄ¾Á°¤Î¸á¸å7»þ¤¹¤®¤Ë»ÜÀß¤Î¿¦°÷¤¬¹©»ö¶È¼Ô¤Ë¡ÖÉ÷¤¬¶¯¤¯Â­¾ì¤¬¤·¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏ¢Íí¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

²¬ºê»Ô¥·¥Ó¥Ã¥¯¥»¥ó¥¿ー¤Ï¥³¥ó¥µー¥È¥Ûー¥ë¤ä»ÔÌò½ê¤Î»Ù½ê¤Ê¤É¤¬Æþ¤Ã¤¿»ÜÀß¤Ç¡¢Ï·µà²½¤Î¤¿¤áº£Ç¯1·î¤«¤é²þ½¤¹©»ö¤Î½àÈ÷¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£