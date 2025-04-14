¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¡¦¿ûÌî¡¡¾å²¼¥ª¥ì¥ó¥¸¤ÎÆÃÊÌ¥æ¥Ë¤ÇÇ´¤ê¤ÎËÜµòÃÏ½éÅÐÈÄ¡¡3¼ºÅÀ¤â3Ê»»¦¡¢¾¡¤ÁÉé¤±¤Ä¤«¤º
¡¡¡þ¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º5¡½4¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡Ê2025Ç¯4·î12Æü¡¡¥Ü¥ë¥Æ¥£¥â¥¢¡Ë
¡¡¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¡¦¿ûÌî¤Ï¾å²¼¥ª¥ì¥ó¥¸¤ÎÆÃÊÌ¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃåÍÑ¤·¤¿¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥ºÀï¤ÇËÜµòÃÏ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¾¡ÇÔ¤ÏÉÕ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡3ÅÙÌÜ¤ÎÅÐÈÄ¤ÇºÇÂ¿¤Î8°ÂÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æ4²ó2/3¡¢3¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¡£¥¹¥é¥¤¥ÉÅÐÈÄ¤ä´¨¤µ¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«ºÙ¤«¤µ¤ò·ç¤¡Ö¤Ç¤¤ì¤Ð¤â¤Ã¤È¥Ó¥·¥Ã¤ÈÍÞ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç2²ó1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç¥²¥ì¥í¤ò»°¥´¥í¤Ë»ÅÎ±¤á¤ë¤Ê¤É3¤Ä¤ÎÊ»»¦ÂÇ¤ò¼è¤ê¡ÖÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤¬¸À¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¤ÎÇÛµå¤Ç¤¤¤¤·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÎ±°û¤â²¼¤²¤¿¡£
¡¡71¡Á72Ç¯¤Î¡È¥ª¡¼¥ë¡¦¥ª¥ì¥ó¥¸¡ÉÉü¹ï¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ï10Ç¯¤ËÅ¨ÃÏ¤Ç1»î¹ç¤À¤±»ÈÍÑ¤·¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¤Ï53Ç¯¤Ö¤ê¡£¿ûÌî¤Î½øÈ×¤ÎÇ´¤ê¤¬ÃæÈ×¤ÎÌÔ¹¶¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢µÕÅ¾¾¡Íø¤Ç¾þ¤Ã¤¿¡£¼¡²ó¤âËÜµòÃÏÅÐÈÄ¤¬Ç»¸ü¡£¡Ö¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È½àÈ÷¤·¤Æ¡¢º£Æü¤ÎÈ¿¾Ê¤òÀ¸¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤¹¤°¤ËÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£¡Ê¿ù±ºÂç²ðÄÌ¿®°÷¡Ë