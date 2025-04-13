14Æü¤«¤éÍë¡È¸·½Å·Ù²ü¡ÉÁ°¿¨¤ìÌµ¤·¡©ÆÍÁ³¤ÎÍîÍë¡Ä³Ø¹»¤Ç»ö¸Î¤â ¿È¤ò¼é¤ëÊýË¡¤È¤Ï
ÀèÆü¡¢ÆàÎÉ»Ô¤Î³Ø¹»¤ÇÍîÍë¤Ë¤è¤ë»ö¸Î¤¬µ¯¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µ¤¾ÝÄ£¤Ï14Æü¤«¤é15Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¾å¶õ¤Ë´¨Îä±²¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢Á´¹ñÅª¤ËÍîÍë¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇÂç¸Â¤Î·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢£·îÍË¤«¤éÍë¡È¸·½Å·Ù²ü¡É µ¤¾ÝÄ£È¯É½
´ä¼ê¸©¤Ë¤¢¤ë°ÂÈæ¹â¸¶¡£É÷¤Ë¤¢¤ª¤é¤ì¥´¥ó¥É¥é¤¬Âç¤¤¯ÍÉ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£É÷Â®30m¤òÄ¶¤¨¤ë¶¯É÷¤¬Â³¤¡¢¥´¥ó¥É¥é¤ò½ªÆü¡¢±¿¹ÔÄä»ß¤Ë¡£
¡Ê»£±Æ¼Ô¡Ë¡Ö¤¨¡ª¤ä¤Ð¡ª»ë³¦ÉÔÎÉ¤À¤è¡×
ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»ÔÆâ¡£Æ»Ï©Á°Êý¤ÏÃã¿§¤¤ÅÚ±ì¤ÇÊ¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀéºÐ»Ô¤Ç¤â¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢»¥ËÚ»ÔÆâ¤Ç¤Ï¶¯É÷¤È¸«¤é¤ì¤ë±Æ¶Á¤Ç¥Ó¥ë¤Î³°ÊÉ¤¬Íî²¼¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»ö¸Î¤âµ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»¥ËÚ¤Ç¤Ï½Ö´ÖÉ÷Â®24.9m¤È¡¢º£Ç¯ºÇÂç¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
14Æü¤«¤é15Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÎóÅç¤Î¾å¶õ¤Ë¤Ï¡Ö´¨Îä±²¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢¹ÈÏ°Ï¤ÇÍîÍë¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£11Æü¤Ï´ØÅì¤âµÞ¤ÊÍë¤äð»¤Ë½±¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¤Ê¤¼ÆÍÁ³¡© ÍîÍë¤ÇÃæ³ØÀ¸ °Õ¼±ÉÔÌÀ
¤½¤·¤ÆÌÚÍËÆü¤Ë¤Ï¡¢ÍîÍë¤Ë¤è¤ëÈï³²¤â¡£Éô³èÆ°Ãæ¤ÎÀ¸ÅÌ6¿Í¤¬µßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆàÎÉ»Ô¤ÎÄëÄÍ»³³Ø±à¡£Ãæ³ØÀ¸2¿Í¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£12Æü¡¢³Ø¹»Â¦¤Ï²ñ¸«¤ò³«¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÄëÄÍ»³Ãæ³Ø¹»¡¦¹âÅù³Ø¹»¡¡¾®ÎÓ·ò¹»Ä¹¡Ë¡Ö¶¯¤¤±«¤¬¹ß¤ê»Ï¤á¤¿Ä¾¸å¤Ë¡¢ÍîÍë¤¬µÞ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£µÞ·ã¤ÊÅ·¸õ¤ÎÊÑ²½¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«º£²ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏËÉ¤®¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤È»ä¤¿¤Á¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
³Ø¹»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÆâ¤Ë¤ÏÈòÍë¿Ë¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥¹¥¿¥ó¥É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÈòÆñ¤¹¤ëÍ¾Íµ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅöÆü¤Î¥ì¡¼¥À¡¼¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä±«¤¬¹ß¤ê»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¸á¸å5»þ50Ê¬º¢¡£¤½¤·¤ÆÌó5Ê¬¸å¤Ë¤ÏÍë¤¬Íî¤Á¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼ÆÍÁ³Íë¤¬Íî¤Á¤¿¤Î¤«¡£
¡ÊÅìÍÎÂç³Ø¡¡²ÃÆ£ÀµÊ¿Ì¾ÍÀ¶µ¼ø¡Ë¡ÖÍë¤ÎËÜÂÎ¤è¤ê¤âÀè¤Ë°ðºÊ¤¬¡¢Íë¤¬Íî¤Á¤ë¤È¤¤¤¦¸½¾Ý¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡ÊÍ½Ãû¤Ë¡Ë¤Ê¤«¤Ê¤«µ¤¤Å¤¤Ë¤¯¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Êº£²ó¤Î¡ËÍîÍë¤Î¥Ç¡¼¥¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Âçºå¤ÎÊý¡¢À¾¤ÎÊý¤Ç¤¹¤Í¡¢ÆàÎÉ¤è¤êÀ¾¤ÎÊý¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£¡×
³èÈ¯¤ÊÍë±À¤¬Âçºå¼þÊÕ¤Ë¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿Íë¤¬¿ô10kmÎ¥¤ì¤¿¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÍî¤Á¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡£
¡ÊÄëÄÍ»³Ãæ³Ø¹»¡¦¹âÅù³Ø¹»¡¡·¬¹¾ÎÉ¹¬¶µÆ¬¡Ë¡ÖÀÖ¤Î¥Ð¥Ä°õ¤Î¤È¤³¤í¡¢¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤ËÍë¤¬Íî¤Á¤¿¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤È¡£¡×
Íë¤¬Íî¤Á¤¿¤Î¤Ï¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤À¤È¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÊÅìÍÎÂç³Ø¡¡²ÃÆ£ÀµÊ¿Ì¾ÍÀ¶µ¼ø¡Ë¡ÖÈòÍë¿Ë¤Î¹â¤µ¤ò¸«¤¿¤È¤¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÈòÍë¿Ë°Ê³°¤Î¹â¤¤¹½Â¤Êª¤ò¸«¤¿¤È¤45¡ë°Ê¾å¤Ë¸«¾å¤²¤ë¤è¤¦¤Ê³ÑÅÙ¤ÎÈÏ°Ï¡¢¤½¤ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤½¤Î¿Í¤ÎÊý¤Ë¤ÏÍî¤Á¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼þ¤ê¤Ë¹â¤¤ÈòÍë¿Ë¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÈòÍë¿Ë¤ËÍë¤òÍî¤Á¤ëÈÏ°Ï³°¤Ë¡¢¤³¤ÎÀÖ´Ý¤Î¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
ÈòÆñ¤¹¤ë»þ¡¢¤Þ¤º¤Ï¹â¤¤·úÊª¤Ë¶á¤Å¤¯¤³¤È¤Ç°ÂÁ´À¤¬¹â¤Þ¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢1¤ÄÃí°ÕÅÀ¤¬¡£
¡ÊÅìÍÎÂç³Ø¡¡²ÃÆ£ÀµÊ¿Ì¾ÍÀ¶µ¼ø¡Ë¡ÖÂ¦·âÍë¤È¤¤¤Ã¤ÆÍë¤¬Íî¤Á¤Æ¡¢°ìÉô¤¬¶á¤¯¤Î¿Í¤ËÍë¤È¤·¤ÆÍî¤Á¤ë¤È¤¤¤¦¸½¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¡Ê·úÊª¤Ë¡Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ä¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢1m°Ê¾å¤È¤«2m¡¢3m¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Îµ÷Î¥¤ò¤È¤Ã¤Æ¤½¤³¤ËÈòÆñ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖÎÉ¤¤ÈòÆñÊýË¡¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
4·î13Æü¡ØÍÆ¯Times¡Ù¤è¤ê
¢£·îÍË¤«¤éÍë¡È¸·½Å·Ù²ü¡É µ¤¾ÝÄ£È¯É½
´ä¼ê¸©¤Ë¤¢¤ë°ÂÈæ¹â¸¶¡£É÷¤Ë¤¢¤ª¤é¤ì¥´¥ó¥É¥é¤¬Âç¤¤¯ÍÉ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£É÷Â®30m¤òÄ¶¤¨¤ë¶¯É÷¤¬Â³¤¡¢¥´¥ó¥É¥é¤ò½ªÆü¡¢±¿¹ÔÄä»ß¤Ë¡£
¡Ê»£±Æ¼Ô¡Ë¡Ö¤¨¡ª¤ä¤Ð¡ª»ë³¦ÉÔÎÉ¤À¤è¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢»¥ËÚ»ÔÆâ¤Ç¤Ï¶¯É÷¤È¸«¤é¤ì¤ë±Æ¶Á¤Ç¥Ó¥ë¤Î³°ÊÉ¤¬Íî²¼¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»ö¸Î¤âµ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»¥ËÚ¤Ç¤Ï½Ö´ÖÉ÷Â®24.9m¤È¡¢º£Ç¯ºÇÂç¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
14Æü¤«¤é15Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÎóÅç¤Î¾å¶õ¤Ë¤Ï¡Ö´¨Îä±²¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢¹ÈÏ°Ï¤ÇÍîÍë¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£11Æü¤Ï´ØÅì¤âµÞ¤ÊÍë¤äð»¤Ë½±¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¤Ê¤¼ÆÍÁ³¡© ÍîÍë¤ÇÃæ³ØÀ¸ °Õ¼±ÉÔÌÀ
¤½¤·¤ÆÌÚÍËÆü¤Ë¤Ï¡¢ÍîÍë¤Ë¤è¤ëÈï³²¤â¡£Éô³èÆ°Ãæ¤ÎÀ¸ÅÌ6¿Í¤¬µßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆàÎÉ»Ô¤ÎÄëÄÍ»³³Ø±à¡£Ãæ³ØÀ¸2¿Í¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£12Æü¡¢³Ø¹»Â¦¤Ï²ñ¸«¤ò³«¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÄëÄÍ»³Ãæ³Ø¹»¡¦¹âÅù³Ø¹»¡¡¾®ÎÓ·ò¹»Ä¹¡Ë¡Ö¶¯¤¤±«¤¬¹ß¤ê»Ï¤á¤¿Ä¾¸å¤Ë¡¢ÍîÍë¤¬µÞ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£µÞ·ã¤ÊÅ·¸õ¤ÎÊÑ²½¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«º£²ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏËÉ¤®¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤È»ä¤¿¤Á¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
³Ø¹»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÆâ¤Ë¤ÏÈòÍë¿Ë¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥¹¥¿¥ó¥É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÈòÆñ¤¹¤ëÍ¾Íµ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅöÆü¤Î¥ì¡¼¥À¡¼¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä±«¤¬¹ß¤ê»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¸á¸å5»þ50Ê¬º¢¡£¤½¤·¤ÆÌó5Ê¬¸å¤Ë¤ÏÍë¤¬Íî¤Á¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼ÆÍÁ³Íë¤¬Íî¤Á¤¿¤Î¤«¡£
¡ÊÅìÍÎÂç³Ø¡¡²ÃÆ£ÀµÊ¿Ì¾ÍÀ¶µ¼ø¡Ë¡ÖÍë¤ÎËÜÂÎ¤è¤ê¤âÀè¤Ë°ðºÊ¤¬¡¢Íë¤¬Íî¤Á¤ë¤È¤¤¤¦¸½¾Ý¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡ÊÍ½Ãû¤Ë¡Ë¤Ê¤«¤Ê¤«µ¤¤Å¤¤Ë¤¯¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Êº£²ó¤Î¡ËÍîÍë¤Î¥Ç¡¼¥¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Âçºå¤ÎÊý¡¢À¾¤ÎÊý¤Ç¤¹¤Í¡¢ÆàÎÉ¤è¤êÀ¾¤ÎÊý¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£¡×
³èÈ¯¤ÊÍë±À¤¬Âçºå¼þÊÕ¤Ë¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿Íë¤¬¿ô10kmÎ¥¤ì¤¿¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÍî¤Á¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡£
¡ÊÄëÄÍ»³Ãæ³Ø¹»¡¦¹âÅù³Ø¹»¡¡·¬¹¾ÎÉ¹¬¶µÆ¬¡Ë¡ÖÀÖ¤Î¥Ð¥Ä°õ¤Î¤È¤³¤í¡¢¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤ËÍë¤¬Íî¤Á¤¿¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤È¡£¡×
Íë¤¬Íî¤Á¤¿¤Î¤Ï¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤À¤È¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÊÅìÍÎÂç³Ø¡¡²ÃÆ£ÀµÊ¿Ì¾ÍÀ¶µ¼ø¡Ë¡ÖÈòÍë¿Ë¤Î¹â¤µ¤ò¸«¤¿¤È¤¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÈòÍë¿Ë°Ê³°¤Î¹â¤¤¹½Â¤Êª¤ò¸«¤¿¤È¤45¡ë°Ê¾å¤Ë¸«¾å¤²¤ë¤è¤¦¤Ê³ÑÅÙ¤ÎÈÏ°Ï¡¢¤½¤ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤½¤Î¿Í¤ÎÊý¤Ë¤ÏÍî¤Á¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼þ¤ê¤Ë¹â¤¤ÈòÍë¿Ë¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÈòÍë¿Ë¤ËÍë¤òÍî¤Á¤ëÈÏ°Ï³°¤Ë¡¢¤³¤ÎÀÖ´Ý¤Î¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
ÈòÆñ¤¹¤ë»þ¡¢¤Þ¤º¤Ï¹â¤¤·úÊª¤Ë¶á¤Å¤¯¤³¤È¤Ç°ÂÁ´À¤¬¹â¤Þ¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢1¤ÄÃí°ÕÅÀ¤¬¡£
¡ÊÅìÍÎÂç³Ø¡¡²ÃÆ£ÀµÊ¿Ì¾ÍÀ¶µ¼ø¡Ë¡ÖÂ¦·âÍë¤È¤¤¤Ã¤ÆÍë¤¬Íî¤Á¤Æ¡¢°ìÉô¤¬¶á¤¯¤Î¿Í¤ËÍë¤È¤·¤ÆÍî¤Á¤ë¤È¤¤¤¦¸½¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¡Ê·úÊª¤Ë¡Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ä¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢1m°Ê¾å¤È¤«2m¡¢3m¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Îµ÷Î¥¤ò¤È¤Ã¤Æ¤½¤³¤ËÈòÆñ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖÎÉ¤¤ÈòÆñÊýË¡¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
4·î13Æü¡ØÍÆ¯Times¡Ù¤è¤ê