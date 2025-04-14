U-17ÆüËÜÂåÉ½¤¬PKÀï3Ï¢Â³¼ºÇÔ¤ÇÇÔÂà¡Ä³«ºÅ¹ñ¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤ËÇÔ¤ì3Ï¢ÇÆÆ¨¤¹¡ÚAFC U17¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¡Û
U-17ÆüËÜÂåÉ½¤Ï13Æü¡¢AFC U17¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×½à¡¹·è¾¡¤Ç¡¢U-17¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢ÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
Âç²ñ2Ï¢ÇÆÃæ¤ÎÆüËÜ¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Ò¥ä¥Ò¥ä¤ÎÀï¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿Ãæ¡¢Â¾²ñ¾ì¤Î·ë²Ì¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«U-17¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×(WÇÕ)½Ð¾ì¸¢¤ò³ÎÊÝ¡£¥°¥ë¡¼¥×¼ó°ÌÄÌ²á¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¿Ê¤ó¤ÀÆüËÜ¤Ï¡¢³«ºÅ¹ñ¤Î¡Ö¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤ÈÂÐÀï¡£¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè3Àï¤ÎU-17¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂåÉ½Àï¤«¤é8Ì¾¤òÊÑ¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÂç¤¤¯Æþ¤ìÂØ¤¨¤ÆÎ×¤ó¤À¡£
GK¤Ë¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Àï¤«¤é·ÑÂ³¤·¤ÆÂ¼¾¾½¨»Ê(¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹FC)¤òµ¯ÍÑ¡£ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤Ï3¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¡¢±¦¤Ë¤Ïº£Âç²ñ½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¸µº½ÚçæÆ¿Î¥¦¥Ç¥ó¥Ð(¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¥æ¡¼¥¹)¡¢Ãæ±û¤ËÆ£ÅÄÌÀÆüæÆ(Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ìU-18)¡¢º¸¤ËÆ£°ææÆÂç(²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¥æ¡¼¥¹)¤¬ÊÂ¤Ö¤³¤È¤Ë¡£¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ë¤ÏÌî¸ýÏ¡ÅÍ(¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹ÅçF.C¥æ¡¼¥¹)¤Èº£°æ¹¨Î¼(Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¥æ¡¼¥¹)¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤ËÄ¹Æî³«»Ë(Çð¥ì¥¤¥½¥ëU-18)¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤ËÉ±ÌîÀ¿(¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É»Ô¸¶¡¦ÀéÍÕU-18)¡¢2¥·¥ã¥É¡¼¤¬¾®ÎÓ»ÖÌæ(¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹ÅçF.C¥æ¡¼¥¹)¡¢À¥¸ýÂçæÆ(¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸ÍU-18)¤¬Æþ¤ê¡¢1¥È¥Ã¥×¤ËÃ«ÂçÃÏ(¥µ¥¬¥óÄ»À´U-18)¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤ÏÁá¡¹¤Ë¥·¥å¡¼¥È¡£¸µº½¤«¤é¤Î¥Ñ¥¹¤òÀ¥¸ý¤¬¶»¤ÇÁ°¤ËÁ÷¤ë¤È¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ç¼õ¤±¤¿¾®ÎÓ¤¬¥·¥å¡¼¥È¤âÏÈ¤ò±Û¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¤¹¤ë¤È¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤ÏÈ¿·â¡£3Ê¬¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÀ¸¤«¤µ¤ì¤ÆÇØ¸å¤ò¼è¤é¤ì¤ë¤È¡¢¥¢¥Ö¥É¥¥¥ë¥é¥Õ¥Þ¥ó¡¦¥¹¥Õ¥ä¥Ë¤¬GKÂ¼¾¾¤È°ìÂÐ°ì¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Ê¤ó¤È¤«¥»¡¼¥Ö¡£¤³¤Ü¤ìµå¤ò½¦¤Ã¤Æ¤µ¤é¤Ë¥´¡¼¥ë¤òÁÀ¤¦¤¬¡¢º£ÅÙ¤Ï¥¯¥í¥¹¥Ð¡¼¤Ë·ù¤ï¤ì¤ë¡£
¤¹¤ë¤È7Ê¬¤Ë¼ç¿³¤¬»î¹ç¤ò»ß¤á¤ë¤³¤È¤Ë¡£¥Ï¥ó¥É¤¬µ¿¤ï¤ì¤ÆVAR(¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡¦¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼)¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬Æþ¤ë¤È¡¢¼ç¿³¤Ï¥ª¥ó¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¦¥ì¥Ó¥å¡¼¤Î·ë²Ì¡¢ÆüËÜ¤ËPK¤ÎÈ½Äê¡£À¥¸ý¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È·è¤á¤Æ¡¢ÆüËÜ¤¬¹¬ÀèÎÉ¤¯ÀèÀ©¤¹¤ë¡£
´°Á´¥¢¥¦¥§¥¤¤ÎÃæ¤ÇÀè¤Ë¥¹¥³¥¢¤òÆ°¤«¤·¤¿ÆüËÜ¡£ÀèÀ©¤µ¤ì¤¿¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ï°µÎÏ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¯Ãæ¡¢15Ê¬¤Ë¤Ï¥¢¥Ö¥É¥¥¥é¥¸¥º¡¦¥¢¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ï¥º¤¬±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é»Å³Ý¤±¤Æ¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ë¿¯Æþ¤¹¤ë¤ÈÉ±Ìî¤¬ÅÝ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤PK¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤³¤ì¤ò¥¢¥Ö¥Ð¥±¥ë¡¦¥¢¥Ö¥Ç¥ë¥é¥Õ¥Þ¥ó¡¦¥µ¥¤¡¼¥É¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ·è¤á¤Æ¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤¬Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£
¸ß¤¤¤ËPK¤Ç1ÅÀ¤º¤Ä¤ò¼è¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿»î¹ç¡£¼ºÅÀ¸å¤âÆüËÜ¤Ï¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤µ¤ò¼º¤ï¤º¤ËÁ°¤«¤é°µÎÏ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¯Å¸³«¤Ë¡£¤¹¤ë¤È35Ê¬¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ËÁö¤ê¹þ¤ó¤Àº£°æ¤¬ÀÞ¤êÊÖ¤¹¤È¡¢Áê¼ê¤Ë¥¯¥ê¥¢¤µ¤ì¤ë¤â¤³¤Ü¤ìµå¤òÀ¥¸ý¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤«¤é¥·¥å¡¼¥È¡£¤·¤«¤·¡¢GK¥¢¥Ö¥É¥¥¥ë¥é¥Õ¥Þ¥ó¡¦¥¢¥ë¡¦¥ª¥¿¥¤¥Ó¤Ë¥»¡¼¥Ö¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤¹¤ë¤È37Ê¬¤Ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤¬»î¹ç¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤¹¡£±¦¥µ¥¤¥É¤ò¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë°ìÈ¯¤ÇÈ´¤±½Ð¤·¤¿¥¹¥Õ¥ä¥Ë¤¬¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç»Å³Ý¤±¤ë¤È¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ë¿¯Æþ¡£Æ£°æ¤Ï´ó¤»¤Ë¹Ô¤«¤º¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò¥±¥¢¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÀÞ¤êÊÖ¤·¡¢ºÇ¸å¤Ï¥µ¥Ö¥ê¡¦¥À¥Ï¥ë¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç¹ç¤ï¤»¤¿¡£
ÆüËÜ¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ë¹¶¤á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤âÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤±¤º¡£¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤Ç¤Ï¾®ÎÓ¤ò²¼¤²¤Æ¡¢FWÀõÅÄÂçæÆ(²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹)¤òµ¯ÍÑ¡£¹¶·â¿Ø¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤ÆÁ°Àþ¤Îµ¯ÅÀ¤ò¤µ¤é¤Ëºî¤ê¤Ë¤¤¤¯¡£
ÆüËÜ¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¡¢49Ê¬¤Ë¤ÏÀõÅÄ¤ÎÉâ¤µå¤Î¥Ñ¥¹¤ËÃ«¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¹ç¤ï¤»¤Ë¤¤¤¯¤¬¡¢GK¥¢¥ë¡¦¥ª¥¿¥¤¥Ó¤¬ÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¤ÆÎ¾¼Ô¤¬·ãÆÍ¡£¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤ÇÅÝ¤ì¹þ¤ó¤Ç»î¹ç¤¬ÃæÃÇ¤¹¤ë¤¬¡¢¤É¤Á¤é¤â¥×¥ì¡¼¤òÂ³¹Ô¤¹¤ë¡£
53Ê¬¤Ë¤ÏÀ¥¸ý¤ò²¼¤²¤Æ¡¢º£Âç²ñ3¥´¡¼¥ë¤ÎµÈÅÄÌ«³¤(¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¥æ¡¼¥¹)¤òÅêÆþ¡£ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¦¿ØÍÆ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
ÆüËÜ¤ÏÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÎÀõÅÄ¡¢µÈÅÄ¤òÃæ¿´¤Ë¹¶¤á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤¬¡¢´Î¿´¤Ê¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¥ï¡¼¥¯¤Ë¸þ¤«¤¦¥×¥ì¡¼¤Ç¤Î¥ß¥¹¤¬ÌÜÎ©¤Á¡¢·èÄêÅª¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
¹¶¤á¤¢¤°¤Í¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¤À¤Ã¤¿¤¬72Ê¬¤Ë¥ï¥ó¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò·è¤áÀÚ¤ë¡£ÃæÈ×¤ÇµÈÅÄ¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤ë¤ÈÃ«¤Ë·Ò¤®¡¢Áö¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿ÀõÅÄ¤Ø¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¡£¸«»ö¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿ÀõÅÄ¤ÏÁê¼ê¤ËÂÐ±þ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤ÆGK¤ò¸«¤ÆÎ®¤·¹þ¤ß¡¢ÆüËÜ¤¬Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£
ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿ÆüËÜ¤ÏÈè¤ì¤Î¸«¤¨¤¿Î¾¥µ¥¤¥É¤ÎÄ¹Æî¤ÈÉ±Ìî¤ò²¼¤²¤ÆÅÄÃæÍÚÂç(FCÅìµþU-18)¡¢¿ËÀ¸ÎÃÂÀ(À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¥æ¡¼¥¹)¤òÅêÆþ¡£¤¹¤ë¤È75Ê¬¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¿ËÀ¸¤Î½À¤é¤«¤¤¥¯¥í¥¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤ÇÃ«¤¬¥Ø¥Ã¥É¡£¤·¤«¤·¡¢ÏÈ¤ò³°¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
ÆüËÜ¤Ï85Ê¬¤Ëº£°æ¤ò²¼¤²¤Æ²ÃÌÐ·ëÅÍ(Çð¥ì¥¤¥½¥ëU-18)¤òÅêÆþ¤·¡¢ºÇ¸å¤Î¥«¡¼¥É¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î¸å¤âÆüËÜ¤¬²¡¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯Å¸³«¤¬Â³¤¯¤È¡¢¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à1Ê¬¤Ë¤Ï¥Ü¥Ã¥¯¥¹º¸¤«¤é¤Î¿ËÀ¸¤Î¥¯¥í¥¹¤òµÈÅÄ¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ç¥Ø¥Ã¥É¤â¤ï¤º¤«¤Ëº¸¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ90Ê¬¤¬½ªÎ»¤·¡¢±äÄ¹Àï¤Ï¤Ê¤¯PKÀï¤Ç·èÃå¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
PKÀï¤Ç¤ÏÆüËÜ¤¬Àè¹¶¤È¤Ê¤ê¡¢1¿ÍÌÜ¤ÎÀõÅÄ¡¢2¿ÍÌÜ¤ÎµÈÅÄ¤È¶¯¤¤¥¥Ã¥¯¤ÇÀ®¸ù¡£¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤â2¿ÍÂ³¤±¤ÆÀ®¸ù¤¹¤ë¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î3¿ÍÌÜ¤Î²ÃÌÐ¤¬¥»¡¼¥Ö¤µ¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î3¿ÍÌÜ¤Ç¤¢¤ë¥¿¥ê¡¦¥µ¥¤¡¼¥É¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òGKÂ¼¾¾¤¬´°àú¤ËÆÉ¤ßÀÚ¤ê¥»¡¼¥Ö¡£¤·¤«¤·¡¢ÆüËÜ¤Î4¿ÍÌÜ¤ÎÆ£°æ¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Ï¥¯¥í¥¹¥Ð¡¼¤òÄ¾·â¤·¼ºÇÔ¤Ë¡£ÆüËÜ¤Ï5¿ÍÌÜ¤Î¿ËÀ¸¤â±¦¥Ý¥¹¥È¤ËÅö¤Æ¤Æ¼ºÇÔ¡£PKÀï¤Ç3¿ÍÏ¢Â³¼ºÇÔ¤È¤Ê¤ê2-3¤Ç¥Ù¥¹¥È8¤ÇÇÔ¤ì3Ï¢ÇÆ¤òÆ¨¤·¤¿¡£
U-17ÆüËÜÂåÉ½ 2-2(PK¡§2-3) U-17¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢ÂåÉ½
¡ÚÆüËÜ¡Û
À¥¸ýÂçæÆ(Á°9[PK])
ÀõÅÄÂçæÆ(¸å27)
¡Ú¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡Û
¥¢¥Ö¥Ð¥±¥ë¡¦¥¢¥Ö¥Ç¥ë¥é¥Õ¥Þ¥ó¡¦¥µ¥¤¡¼¥É(Á°18[PK])
¥µ¥Ö¥ê¡¦¥À¥Ï¥ë(Á°37))
GK¡§Â¼¾¾½¨»Ê
DF¡§¸µº½ÚçæÆ¿Î¥¦¥Ç¥ó¥Ð¡¢Æ£ÅÄÌÀÆüæÆ¡¢Æ£°ææÆÂç
MF¡§Ä¹Æî³«»Ë(¢ª72Ê¬ ÅÄÃæÍÚÂç)¡¢º£°æ¹¨Î¼(¢ª85Ê¬ ²ÃÌÐ·ëÅÍ)¡¢Ìî¸ýÏ¡ÅÍ¡¢É±ÌîÀ¿(¢ª72Ê¬ ¿ËÀ¸ÎÃÂÀ)
MF¡§¾®ÎÓ»ÖÌæ(¢ª46Ê¬ ÀõÅÄÂçæÆ)¡¢À¥¸ýÂçæÆ(¢ª53Ê¬ µÈÅÄÌ«³¤)
FW¡§Ã«ÂçÃÏ
CL¡õEL¤òÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
WOWOW¤Î·î³Û²ÃÆþ¤Ê¤é
CL¡¦EL¤ÎÃíÌÜ»î¹ç¤ÈWOWOW¤ÎÁ´¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é
Âç²ñ2Ï¢ÇÆÃæ¤ÎÆüËÜ¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Ò¥ä¥Ò¥ä¤ÎÀï¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿Ãæ¡¢Â¾²ñ¾ì¤Î·ë²Ì¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«U-17¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×(WÇÕ)½Ð¾ì¸¢¤ò³ÎÊÝ¡£¥°¥ë¡¼¥×¼ó°ÌÄÌ²á¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¿Ê¤ó¤ÀÆüËÜ¤Ï¡¢³«ºÅ¹ñ¤Î¡Ö¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤ÈÂÐÀï¡£¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè3Àï¤ÎU-17¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂåÉ½Àï¤«¤é8Ì¾¤òÊÑ¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÂç¤¤¯Æþ¤ìÂØ¤¨¤ÆÎ×¤ó¤À¡£
ÆüËÜ¤ÏÁá¡¹¤Ë¥·¥å¡¼¥È¡£¸µº½¤«¤é¤Î¥Ñ¥¹¤òÀ¥¸ý¤¬¶»¤ÇÁ°¤ËÁ÷¤ë¤È¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ç¼õ¤±¤¿¾®ÎÓ¤¬¥·¥å¡¼¥È¤âÏÈ¤ò±Û¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¤¹¤ë¤È¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤ÏÈ¿·â¡£3Ê¬¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÀ¸¤«¤µ¤ì¤ÆÇØ¸å¤ò¼è¤é¤ì¤ë¤È¡¢¥¢¥Ö¥É¥¥¥ë¥é¥Õ¥Þ¥ó¡¦¥¹¥Õ¥ä¥Ë¤¬GKÂ¼¾¾¤È°ìÂÐ°ì¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Ê¤ó¤È¤«¥»¡¼¥Ö¡£¤³¤Ü¤ìµå¤ò½¦¤Ã¤Æ¤µ¤é¤Ë¥´¡¼¥ë¤òÁÀ¤¦¤¬¡¢º£ÅÙ¤Ï¥¯¥í¥¹¥Ð¡¼¤Ë·ù¤ï¤ì¤ë¡£
¤¹¤ë¤È7Ê¬¤Ë¼ç¿³¤¬»î¹ç¤ò»ß¤á¤ë¤³¤È¤Ë¡£¥Ï¥ó¥É¤¬µ¿¤ï¤ì¤ÆVAR(¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡¦¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼)¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬Æþ¤ë¤È¡¢¼ç¿³¤Ï¥ª¥ó¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¦¥ì¥Ó¥å¡¼¤Î·ë²Ì¡¢ÆüËÜ¤ËPK¤ÎÈ½Äê¡£À¥¸ý¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È·è¤á¤Æ¡¢ÆüËÜ¤¬¹¬ÀèÎÉ¤¯ÀèÀ©¤¹¤ë¡£
´°Á´¥¢¥¦¥§¥¤¤ÎÃæ¤ÇÀè¤Ë¥¹¥³¥¢¤òÆ°¤«¤·¤¿ÆüËÜ¡£ÀèÀ©¤µ¤ì¤¿¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ï°µÎÏ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¯Ãæ¡¢15Ê¬¤Ë¤Ï¥¢¥Ö¥É¥¥¥é¥¸¥º¡¦¥¢¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ï¥º¤¬±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é»Å³Ý¤±¤Æ¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ë¿¯Æþ¤¹¤ë¤ÈÉ±Ìî¤¬ÅÝ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤PK¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤³¤ì¤ò¥¢¥Ö¥Ð¥±¥ë¡¦¥¢¥Ö¥Ç¥ë¥é¥Õ¥Þ¥ó¡¦¥µ¥¤¡¼¥É¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ·è¤á¤Æ¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤¬Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£
¸ß¤¤¤ËPK¤Ç1ÅÀ¤º¤Ä¤ò¼è¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿»î¹ç¡£¼ºÅÀ¸å¤âÆüËÜ¤Ï¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤µ¤ò¼º¤ï¤º¤ËÁ°¤«¤é°µÎÏ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¯Å¸³«¤Ë¡£¤¹¤ë¤È35Ê¬¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ËÁö¤ê¹þ¤ó¤Àº£°æ¤¬ÀÞ¤êÊÖ¤¹¤È¡¢Áê¼ê¤Ë¥¯¥ê¥¢¤µ¤ì¤ë¤â¤³¤Ü¤ìµå¤òÀ¥¸ý¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤«¤é¥·¥å¡¼¥È¡£¤·¤«¤·¡¢GK¥¢¥Ö¥É¥¥¥ë¥é¥Õ¥Þ¥ó¡¦¥¢¥ë¡¦¥ª¥¿¥¤¥Ó¤Ë¥»¡¼¥Ö¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤¹¤ë¤È37Ê¬¤Ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤¬»î¹ç¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤¹¡£±¦¥µ¥¤¥É¤ò¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë°ìÈ¯¤ÇÈ´¤±½Ð¤·¤¿¥¹¥Õ¥ä¥Ë¤¬¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç»Å³Ý¤±¤ë¤È¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ë¿¯Æþ¡£Æ£°æ¤Ï´ó¤»¤Ë¹Ô¤«¤º¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò¥±¥¢¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÀÞ¤êÊÖ¤·¡¢ºÇ¸å¤Ï¥µ¥Ö¥ê¡¦¥À¥Ï¥ë¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç¹ç¤ï¤»¤¿¡£
ÆüËÜ¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ë¹¶¤á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤âÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤±¤º¡£¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤Ç¤Ï¾®ÎÓ¤ò²¼¤²¤Æ¡¢FWÀõÅÄÂçæÆ(²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹)¤òµ¯ÍÑ¡£¹¶·â¿Ø¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤ÆÁ°Àþ¤Îµ¯ÅÀ¤ò¤µ¤é¤Ëºî¤ê¤Ë¤¤¤¯¡£
ÆüËÜ¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¡¢49Ê¬¤Ë¤ÏÀõÅÄ¤ÎÉâ¤µå¤Î¥Ñ¥¹¤ËÃ«¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¹ç¤ï¤»¤Ë¤¤¤¯¤¬¡¢GK¥¢¥ë¡¦¥ª¥¿¥¤¥Ó¤¬ÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¤ÆÎ¾¼Ô¤¬·ãÆÍ¡£¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤ÇÅÝ¤ì¹þ¤ó¤Ç»î¹ç¤¬ÃæÃÇ¤¹¤ë¤¬¡¢¤É¤Á¤é¤â¥×¥ì¡¼¤òÂ³¹Ô¤¹¤ë¡£
53Ê¬¤Ë¤ÏÀ¥¸ý¤ò²¼¤²¤Æ¡¢º£Âç²ñ3¥´¡¼¥ë¤ÎµÈÅÄÌ«³¤(¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¥æ¡¼¥¹)¤òÅêÆþ¡£ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¦¿ØÍÆ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
ÆüËÜ¤ÏÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÎÀõÅÄ¡¢µÈÅÄ¤òÃæ¿´¤Ë¹¶¤á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤¬¡¢´Î¿´¤Ê¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¥ï¡¼¥¯¤Ë¸þ¤«¤¦¥×¥ì¡¼¤Ç¤Î¥ß¥¹¤¬ÌÜÎ©¤Á¡¢·èÄêÅª¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
¹¶¤á¤¢¤°¤Í¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¤À¤Ã¤¿¤¬72Ê¬¤Ë¥ï¥ó¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò·è¤áÀÚ¤ë¡£ÃæÈ×¤ÇµÈÅÄ¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤ë¤ÈÃ«¤Ë·Ò¤®¡¢Áö¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿ÀõÅÄ¤Ø¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¡£¸«»ö¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿ÀõÅÄ¤ÏÁê¼ê¤ËÂÐ±þ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤ÆGK¤ò¸«¤ÆÎ®¤·¹þ¤ß¡¢ÆüËÜ¤¬Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£
ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿ÆüËÜ¤ÏÈè¤ì¤Î¸«¤¨¤¿Î¾¥µ¥¤¥É¤ÎÄ¹Æî¤ÈÉ±Ìî¤ò²¼¤²¤ÆÅÄÃæÍÚÂç(FCÅìµþU-18)¡¢¿ËÀ¸ÎÃÂÀ(À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¥æ¡¼¥¹)¤òÅêÆþ¡£¤¹¤ë¤È75Ê¬¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¿ËÀ¸¤Î½À¤é¤«¤¤¥¯¥í¥¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤ÇÃ«¤¬¥Ø¥Ã¥É¡£¤·¤«¤·¡¢ÏÈ¤ò³°¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
ÆüËÜ¤Ï85Ê¬¤Ëº£°æ¤ò²¼¤²¤Æ²ÃÌÐ·ëÅÍ(Çð¥ì¥¤¥½¥ëU-18)¤òÅêÆþ¤·¡¢ºÇ¸å¤Î¥«¡¼¥É¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î¸å¤âÆüËÜ¤¬²¡¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯Å¸³«¤¬Â³¤¯¤È¡¢¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à1Ê¬¤Ë¤Ï¥Ü¥Ã¥¯¥¹º¸¤«¤é¤Î¿ËÀ¸¤Î¥¯¥í¥¹¤òµÈÅÄ¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ç¥Ø¥Ã¥É¤â¤ï¤º¤«¤Ëº¸¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ90Ê¬¤¬½ªÎ»¤·¡¢±äÄ¹Àï¤Ï¤Ê¤¯PKÀï¤Ç·èÃå¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
PKÀï¤Ç¤ÏÆüËÜ¤¬Àè¹¶¤È¤Ê¤ê¡¢1¿ÍÌÜ¤ÎÀõÅÄ¡¢2¿ÍÌÜ¤ÎµÈÅÄ¤È¶¯¤¤¥¥Ã¥¯¤ÇÀ®¸ù¡£¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤â2¿ÍÂ³¤±¤ÆÀ®¸ù¤¹¤ë¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î3¿ÍÌÜ¤Î²ÃÌÐ¤¬¥»¡¼¥Ö¤µ¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î3¿ÍÌÜ¤Ç¤¢¤ë¥¿¥ê¡¦¥µ¥¤¡¼¥É¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òGKÂ¼¾¾¤¬´°àú¤ËÆÉ¤ßÀÚ¤ê¥»¡¼¥Ö¡£¤·¤«¤·¡¢ÆüËÜ¤Î4¿ÍÌÜ¤ÎÆ£°æ¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Ï¥¯¥í¥¹¥Ð¡¼¤òÄ¾·â¤·¼ºÇÔ¤Ë¡£ÆüËÜ¤Ï5¿ÍÌÜ¤Î¿ËÀ¸¤â±¦¥Ý¥¹¥È¤ËÅö¤Æ¤Æ¼ºÇÔ¡£PKÀï¤Ç3¿ÍÏ¢Â³¼ºÇÔ¤È¤Ê¤ê2-3¤Ç¥Ù¥¹¥È8¤ÇÇÔ¤ì3Ï¢ÇÆ¤òÆ¨¤·¤¿¡£
U-17ÆüËÜÂåÉ½ 2-2(PK¡§2-3) U-17¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢ÂåÉ½
¡ÚÆüËÜ¡Û
À¥¸ýÂçæÆ(Á°9[PK])
ÀõÅÄÂçæÆ(¸å27)
¡Ú¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡Û
¥¢¥Ö¥Ð¥±¥ë¡¦¥¢¥Ö¥Ç¥ë¥é¥Õ¥Þ¥ó¡¦¥µ¥¤¡¼¥É(Á°18[PK])
¥µ¥Ö¥ê¡¦¥À¥Ï¥ë(Á°37))
¢¡U-17ÆüËÜÂåÉ½
GK¡§Â¼¾¾½¨»Ê
DF¡§¸µº½ÚçæÆ¿Î¥¦¥Ç¥ó¥Ð¡¢Æ£ÅÄÌÀÆüæÆ¡¢Æ£°ææÆÂç
MF¡§Ä¹Æî³«»Ë(¢ª72Ê¬ ÅÄÃæÍÚÂç)¡¢º£°æ¹¨Î¼(¢ª85Ê¬ ²ÃÌÐ·ëÅÍ)¡¢Ìî¸ýÏ¡ÅÍ¡¢É±ÌîÀ¿(¢ª72Ê¬ ¿ËÀ¸ÎÃÂÀ)
MF¡§¾®ÎÓ»ÖÌæ(¢ª46Ê¬ ÀõÅÄÂçæÆ)¡¢À¥¸ýÂçæÆ(¢ª53Ê¬ µÈÅÄÌ«³¤)
FW¡§Ã«ÂçÃÏ
CL¡õEL¤òÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
WOWOW¤Î·î³Û²ÃÆþ¤Ê¤é
CL¡¦EL¤ÎÃíÌÜ»î¹ç¤ÈWOWOW¤ÎÁ´¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é