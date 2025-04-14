¡Ø¥¥ã¥¹¥¿ー¡Ù¥Ý¥¹¥È¡¦¥È¥¥¥ëー¥¹»þÂå¤ÎÆüÍË·à¾ì¤¬³«Ëë¡¡°¤Éô´²¤¬ÄÉ¤¦µ¶°¤ÎÀè¤Î¡È¿¿¼Â¡É
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¡¢¿Í¤ò»¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡©¡×
»²¹Í¡§°¤Éô´²¤Ï¤Ê¤¼ÆüÍË·à¾ì¤Ë¥Ï¥Þ¤ë¡©¡¡¡Ø¥¥ã¥¹¥¿ー¡Ù¤Ç¤âÈ¯´ø¤µ¤ì¤ë¡È¥Ï¥¤¥«¥í¥êー¡É¤Ê¼Çµï
¡¡²¿¤òÅÁ¤¨¡¢²¿¤ò½ñ¤¯¤«¡£4·î13Æü¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡Ø¥¥ã¥¹¥¿ー¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ï¡¢±ÔÍø¤Ê¥Ê¥¤¥Õ¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤ò»ä¤¿¤Á¤Î¶»¸µ¤ËÆÍ¤ÉÕ¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤ò´Ñ¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÁ°ÄóÃÎ¼±¤Ï¡Öº£¡×¤Ç¤¢¤ë¡£2025Ç¯4·î13Æü¡£¤³¤Î½Ö´Ö¡¢ÆüËÜ¤ÈÀ¤³¦¤Ç²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£ÌÜ¤ò³«¤¡¢¼ª¤ò·¹¤±¤ë¤³¤È¡£¤½¤ì°Ê³°¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì¤À¤±¤¬·ç¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¹ñ¤Ë¡¢¤³¤Î»þÂå¤Ë¡£
¡¡Ì±Êü¥Æ¥ì¥Ó¶ÉJBN¤ÎÊóÆ»ÈÖÁÈ¡Ø¥Ë¥åー¥¹¥²ー¥È¡Ù¤Ë¹ß¤êÎ©¤Ã¤¿¥Ë¥åー¥¹¥¥ã¥¹¥¿ー¿ÊÆ£ÁÔ°ì¡Ê°¤Éô´²¡Ë¡£Ä¾¸Àµï»Î¤Î¸ÀÍÕ¤â¤«¤¹¤à»õ¤Ë°áÃå¤»¤ÌÊª¸À¤¤¤Ï¡¢Áê¼ê¤¬Ã¯¤À¤í¤¦¤È¤ª¤«¤Þ¤¤¤Ê¤·¡£¶õµ¤¤¬ÆÉ¤á¤Ê¤¤Èà¤Ê¤é¡¢´±Ë¼Ä¹´±¤Ë¤¹¤é·àÌô¤ò¤Ö¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¡£¤³¤ÎÃË¡¢¤«¤Ê¤ê´í¸±¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¿ÊÆ£¤ÎËµ¼ãÌµ¿Í¤Ê¤Õ¤ë¤Þ¤¤¤Ë¤ÏÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡£¿ÊÆ£¤òJBN¤Ë¾·¤¤¤¿¤Î¤Ï²ñÄ¹¤Î¹ñÄê¡Ê¹â¶¶±Ñ¼ù¡Ë¤Ç¡¢¥Ë¥åー¥¹ÊóÆ»¤òº¬Äì¤«¤é¤Ö¤Ã²õ¤¹¤³¤È¤¬¿ÊÆ£¤Ë²Ý¤»¤é¤ì¤¿Ç¤Ì³¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊóÆ»¤È¤Ï²¿¤«¡£²áµîºî¤Ç·«¤êÊÖ¤·Ìä¤ï¤ì¤¿Ì¿Âê¤ËËÜºî¤ÏÆ§¤ß¹þ¤à¡£ÉÔÀµ¤¬¤¢¤ë¤È¶«¤ó¤ÇÉÔÀµ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤é¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¥»¥ó¥»ー¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¸«½Ð¤·¤Ç´Ø¿´¤ò°ú¤¡¢¸ÀÍÕ¤Î¤¹¤ê¤«¤¨¤È°õ¾ÝÁàºî¤ÇÂç½°¤òÀðÆ°¤¹¤ë¤Î¤ÏÊóÆ»¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡£
¡¡½é²ó³ÈÂçÈÇ¤Î°ÕÌ£¤òÊª¸ì¤ëÂè1ÏÃ¤À¤Ã¤¿¡£²óÁÛ¥·ー¥ó¤«¤é¸½Âå¤ØÈô¤Ó¡¢ÊüÁ÷Á°¤Î¥ê¥Ï¤Ç¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ï½½Ê¬¡£ÆóÅ¾»°Å¾¤É¤³¤í¤«¸ÞÅ¾Ï»Å¾¡¢ÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯ÊÑ¤ï¤ë¥·ー¥ó¤ËÇ¾¤ò¥Õ¥ë²óÅ¾¤µ¤»¤Æ¸«Æþ¤Ã¤¿¡£Ê£¿ôµÓËÜ²È¤Ë¤è¤ë¥Áー¥à¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÀ®²Ì¤¬¡¢½é²ó¤Î69Ê¬¤Ë¶Å½Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¿ÊÆ£¤Ï²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ë¡£ÊóÆ»¤Ë·È¤ï¤ë¤â¤Î¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖËèÆü¤¬¥¨¥¤¥×¥ê¥ë¥Õー¥ë¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¡ÖÂ©¤òÅÇ¤¯¤è¤¦¤Ë±³¤ò¤Ä¤¯¡×¡£Áí¹ç±é½Ð¤Îºêµ×ÊÝ²Ú¡Ê±ÊÌî²ê°ê¡Ë¤Ï¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤À¡£²Ú¤Î¤ª¤«¤²¤Ç»ä¤¿¤Á¤Ï¥¹¥Èー¥êー¤«¤é¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤º¤Ë¤¹¤à¡£¿ÊÆ£¤ÈÊÂÁö¤¹¤ë2Ç¯ÌÜAD¤ÎËÜ¶¶Íª²ð¡ÊÆ»»Þ½ÙÍ¤¡Ë¤¬¡¢¤«¤é¤ó¤À»å¤ò¤è¤êÊ¬¤±¤Æ»ëÄ°¼Ô¤Ë¼êÅÏ¤¹¡£
¡¡½Ð±é¤ò¥¥ã¥ó¥»¥ë¤·¤¿±©À¸´±Ë¼Ä¹´±¡ÊËÌÂçÏ©¶ÕÌé¡Ë¤ò¤Ä¤«¤Þ¤¨¤Æ¼è°ú¤ò»ý¤Á¤«¤±¡¢±©À¸¤ÎµßµÞÈÂÁ÷¤ò¸½¾ì¤«¤é¥ì¥Ýー¥È¡£¥É¥é¥ÞÅª¤Ê¤´ÅÔ¹ç¼çµÁ¤È»×¤ï¤»¡¢ÈÂÁ÷Àè¤ÎÊÑ¹¹¤È¤¤¤¦¤¢¤ê¤¬¤Á¤Ê»ö¾Ý¤«¤éÉÂ±¡¤¬Ì¤¾µÇ§¤Î¿Í¹©·ì´É¼ê½Ñ¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢¾®»ù´µ¼Ô¤Î½Ñ¸å»à¤«¤éÀ¯¼£²È¤Î´ØÍ¿¤ØÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¡¡Çò¤¬¹õ¤Ë¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤ë¥ª¥»¥í¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¼¡¡¹¤È°Ü¤êÊÑ¤ï¤ë¶ÉÌÌ¡£µ¶¤ê¤Î²¾ÌÌ¤¬¤Ï¤¬¤ì¡¢Á±¿Í¤¬°¿Í¤Ë¡¢°¿Í¤¬Á±¿Í¤ËÉ¿ÊÑ¤¹¤ë¡£Ã¯¤â¤¬±³¤Ä¤¤Ç¡¢¿¿¼Â¤Ê¤ó¤Æ¤É¤³¤Ë¤â¤Ê¤¤¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡£¤À¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤Ê¤Î¤«¡£
¡¡Ì¥ÎÏÅª¤Ê¸ÀÍÕ¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¡¢»É¤µ¤ê¤¹¤®¤ÆÄË¤¤¤¯¤é¤¤¤À¡£¡Ö¥¹¥¯ー¥×¤Î¤Ê¤¤¥Ë¥åー¥¹ÈÖÁÈ¤Ï¥Ë¥åー¥¹ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡ÖÊóÆ»¤Ã¤Æ¤½¤ó¤Ê¤Ë°Î¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¡Ö¤ï¤¬»Ò¤ÎÌ¿¤¬ÆÃ¸¢³¬µé¤Îµ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤³¤Þ¤»¤¿Àè¤Ë²¿¤¬¤¢¤ë¡©¡×¡Ö²æ¡¹ÊóÆ»¤Ï¿¿¼Â¤ÎÅÛÎì¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×Åù¡¹¡£
¡¡¤É¤³¤«¤Ë¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¿¿¼Â¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÃ±¤Ê¤ë»×¤¤¹þ¤ß¤Ç¡¢Êª»ö¤Ë¤ÏÎ¾ÌÌ¤¬¤¢¤ê¡¢¤É¤¦²ò¼á¤¹¤ë¤«¤Ç¸«¤¨Êý¤Ï180ÅÙÊÑ¤ï¤ë¡£³°¤¬À²¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¦¿Í¤È¡¢±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¦¿Í¤¬¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡£Î¾ÏÀÊ»µ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ö¼Â¤Ë¤â¤È¤Å¤¤¤Æ²¿¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤«¤¬½ÅÍ×¤À¡£
¡¡Âè1ÏÃ¤Î»þÅÀ¤Çº£ºî¤Î¥Æー¥Þ¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤ÏÁá·×¤À¤í¤¦¡£ËÜºî¤Î¥Ùー¥¹¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÊóÆ»¤ËÂÐ¤¹¤ë¥á¥¿»ëÅÀ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ç¤¢¤ë¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤âµ¿¤Ã¤Æ¤«¤«¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤·¡¢¤½¤Î¾å¤Ç¸«Äê¤á¤ë¤è¤¦¤Ë»ëÄ°¼Ô¤Ë°Ñ¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡¢¥Ý¥¹¥È¡¦¥È¥¥¥ëー¥¹¤Î2025Ç¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ø¥¥ã¥¹¥¿ー¡Ù¤Ï´Ñ¤ë¤Ù¤°ìºî¤Ç¤¢¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡ÊÊ¸¡áÀÐ²Ï¥³¥¦¥Ø¥¤¡Ë