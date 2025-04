ライブアイドルとして活動し、現在はプロデューサーとしても活躍する小桃音まいが13日、活動16周年を記念した同時生配信をSHOWROOMとTikTok LIVEで行った。 配信では、リスナーからの温かいコメントやお祝いムードに包まれながら、16年間の活動を振り返る和やかなトークが繰り広げられた。小桃音まいが「16周年だから華やかにしたい」と首にリボンを巻いた衣装で登場し、ファンからの「おめでとう」の

ログインして続きを読む

The post SUPER☆GiRLS、まねきケチャ、わーすたの出演も決定 小桃音まい主催フェス『コトネの日』総勢70組超えのアイドルが出演 first appeared on GirlsNews.