[¤ß¤ó¤Ê¤Î¥±ー¥¿¥¤]Phone¡Ê2¡Ë¥æー¥¶ー¤ÏPhone¡Ê3a¡Ë¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡©
¡¡Nothing¤ÎºÇ¿·¥¹¥Þ¥Û¡ÖPhone¡Ê3a¡Ë¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£É¬Í×½½Ê¬¤Êµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Æ¡¢5Ëü4800±ß～¡£°Â¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£É®¼Ô¤ÏPhone¡Ê2¡Ë¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Çã¤ª¤¦¤«¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤ÈÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º¸¤¬É®¼Ô¤¬»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëNothing Phone¡Ê2¡Ë¡£±¦¤¬4·î15Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ëNothing Phone¡Ê3a¡Ë
¡¡Phone¡Ê3a¡Ë¤Ï¡¢SoC¤Ë¡ÖSnapdragon 7s Gen 3¡×¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¥ß¥É¥ë¥ì¥ó¥¸¤ÎÃ¼Ëö¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢Phone¡Ê2¡Ë¤Ï2Ç¯Á°¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖSnapdragon 8+ Gen 1¡×¤òÅëºÜ¤¹¤ë¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥â¥Ç¥ë¡£¸½ºß¤âÈÎÇä¤¬·ÑÂ³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢²Á³Ê¤Ï7Ëü9800±ß¡Ê8GB+128GB¡Ë?¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤Î¤Ç¡¢Phone¡Ê2¡Ë¤«¤éPhone¡Ê3a¡Ë¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥À¥¦¥ó¥°¥ìー¥É¤«¤â¡Ä¡Ä¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡ÖGeekbench 6¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥×¥ê¤ÇÂ¬Äê¤·¤¿Phone¡Ê2¡Ë¤Î¥Ù¥ó¥Á¥Þー¥¯¥¹¥³¥¢¡£2Ç¯Á°¤Î¥â¥Ç¥ë¤À¤¬¡¢Phone¡Ê3a¡Ë¤è¤ê¤â¹â¤¤¥¹¥³¥¢¤ò¥Þー¥¯¤·¤¿
Phone¡Ê3a¡Ë¤â²÷Å¬¤ËÁàºî¤Ç¤¤ë¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¥ß¥É¥ë¥¯¥é¥¹Áê±þ¤Î¥¹¥³¥¢¤À
¡¡É®¼Ô¤Ï¡¢ÉáÃÊiPhone 16 Pro¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Phone¡Ê2¡Ë¤ò¾ï¤Ë»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢²èÌÌ¤¬Âç¤¤¯¡Ê6.7¥¤¥ó¥Á¡Ë¡¢Áàºî´¶¤â¥µ¥¯¥µ¥¯¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Âð¤ÇSNS¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤ê¡¢Æ°²è¤ò´Ñ¤¿¤ê¡¢²»³Ú¤òÄ°¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÉ¿Ð¡¦ËÉ¿åÀÇ½¤ÏIP54¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ï¥À¥á¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç»È¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼Â¤Ï²¿ÅÙ¤ÏÅòÁ¥¤Ë¥É¥Ü¥ó¤òÍî¤È¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸Î¾ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Æ¯¤Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤«¤Ê¤ê¥¿¥Õ¤Ê°õ¾Ý¤Ç¡¢¤½¤³¤âµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ÎÉÑÅÙ¤¬¹â¤¤¤Î¤âÍøÅÀ¡£¤É¤ó¤É¤ó¿·¤·¤¤µ¡Ç½¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÇË°¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£»È¤¤»Ï¤á¤¿Åö½é¤Ï¡¢²»³Ú¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÇØÌÌ¤ÎLED¤¬¸÷¤ëµ¡Ç½¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Ä¤·¤«¡¢¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢²»³Ú¤òÄ°¤¯ºÝ¤Ë¥¥é¥¥é¸÷¤é¤»¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºòÇ¯¤ÏChatGPT¤È¤ÎÏ¢·Èµ¡Ç½¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ºòÇ¯Ëö¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡©¡¡Android 15¥Ùー¥¹¤Î¡ÖNothing OS 3.0¡×¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÅÅ¸»¥Ü¥¿¥ó¤ÎÄ¹²¡¤·¤Ç¡ÖGemini¡×¤òµ¯Æ°¤Ç¤¡¢¡Ö¤«¤³¤Ã¤Æ¸¡º÷¡×¤â»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Phone¡Ê2¡Ë¤Ç¤âÅÅ¸»¥Ü¥¿¥ó¤ÎÄ¹²¡¤·¤Ç¡ÖGemini¡×¤òµ¯Æ°¤Ç¤¤ë
¥³¥Ôー¤ä¥¹¥¯¥·¥ç¤Î¶¦Í¥á¥Ë¥åー¤«¤é¡¢ÁÇÁá¤¯ChatGPT¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¤Î¤âÊØÍø
¡¡¿·¤·¤¤¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢Nothing¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¡Ö¥®¥ã¥é¥êー¡×¥¢¥×¥ê¤â»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤ÏPhone¡Ê3a¡Ë¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÂ½¿§¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Phone¡Ê2¡Ë¤Ç¤â¡¢Phone¡Ê3a¡Ë¤ÈÆ±¤¸¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤ä¥¢¥×¥ê¤ò»È¤¨¤ë
¡¡Phone¡Ê3a¡Ë¤Ç¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤È¸À¤¨¤Ð¡¢AI¤òÍÑ¤¤¤¿¿·µ¡Ç½¡ÖEssential Space¡×¡¢Ë¾±ó¥«¥á¥é¡¢eSIM¡¢Phone¡Ê2a¡Ë¤«¤éÂÐ±þ¤·¤¿¤ª¥µ¥¤¥Õ¥±ー¥¿¥¤¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£É®¼Ô¤ÏÊ£¿ôÂæ¤Î¥¹¥Þ¥Û¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª¥µ¥¤¥Õ¥±ー¥¿¥¤¤ÏÉ¬¿Ü¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£eSIM¤âÂÅ¶¨¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Phone¡Ê3a¡Ë¤ÎË¾±ó¥«¥á¥é¤â»È¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Â¾¤Î¥áー¥«ー¤Î¾å°Ìµ¡¼ï¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¤Þ¤À¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ê¤¡¡Ä¡Ä¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤¬ËÜ²»¡£¤Ç¤â¡¢¡ÖEssential Space¡×¤ÏÁÇÁá¤¯¥¹¥¯¥·¥ç¤ò»£¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ü¥¤¥¹¥á¥â¤òÏ¿²»¤Ç¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¼«Æ°¤ÇÀ°Íý¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬ÊØÍø¤Ç³Ú¤·¤¤¡£Ä¹¤¯»È¤¤Â³¤±¤ë¤Û¤É¤ËÍê¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤ÊÍ½´¶¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Phone¡Ê3a¡Ë¤Ï¿·¤¿¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿Essential¥ー¤ò²¡¤¹¤À¤±¤Ç¡¢¥¹¥¯¥·¥ç¤ä¥á¥â¤òÊÝÂ¸¤Ç¤¡¢¼«Æ°¤ÇÀ°Íý¤µ¤ì¡¢¥æー¥¶ー¤ËºÇÅ¬²½¤·¤¿¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë
¡¡°ìÊý¡¢Phone¡Ê2¡Ë¤Ç¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¡¢ÇØÌÌ¥Ñ¥Í¥ë¤ò·ã¤·¤¯¸÷¤é¤»¤ë¤³¤È¡£É¬¤º¤·¤âÉ¬Í×¤Êµ¡Ç½¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Nothing Phone¤ÎÍ£°ìÌµÆó¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ê¡¢³Ú¤·¤¤µ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
º¸¤¬Phone¡Ê2¡Ë¡¢±¦¤¬Phone¡Ê3a¡Ë¡£Phone¡Ê2¡Ë¤Î¤Û¤¦¤¬LED¤Î¿ô¤¬Â¿¤¯¡¢¸÷¤êÊý¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤â³Ú¤·¤á¤ë
¡¡¤â¤·¡¢º£¸å¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ÇPhone¡Ê2¡Ë¤Ç¤â¡ÖEssential Space¡×¤¬»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡Ä¡Ä¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢Phone¡Ê3a¡Ë¤Î¾å°Ì¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆPhone¡Ê3¡Ë¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤Ë¤Ê¤¡¡£¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢¤·¤Ð¤é¤¯Çº¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£