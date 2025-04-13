[4.13 U17¥¢¥¸¥¢ÇÕ½à¡¹·è¾¡ ÆüËÜ - ¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢ ¥¿¥¤¥Õ]

¡¡U-17ÆüËÜÂåÉ½¤ÏÆüËÜ»þ´Ö13Æü¸á¸å11»þ¤«¤éAFC U17¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥× ¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢2025¤Î½à¡¹·è¾¡¤ÇU-17¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢ÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£»î¹çÁ°¤Ë¥¹¥¿¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£

¡¡10Æü¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°Âè3Àá¡¦¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Àï¤«¤éÀèÈ¯¤ò8¿ÍÊÑ¹¹¡£DF¸µº½ÚçæÆ¿Î¥¦¥Ç¥ó¥Ð(¼¯Åç¥æ¡¼¥¹)¡¢MFÌî¸ýÏ¡ÅÍ(¹­Åç¥æ¡¼¥¹)¡¢MFº£°æ¹¨Î¼(ÅìµþV¥æ¡¼¥¹)¡¢MFÄ¹Æî³«»Ë(ÇðU-18)¡¢MFÉ±ÌîÀ¿(ÀéÍÕU-18)¡¢FW¾®ÎÓ»ÖÌæ(¹­Åç¥æ¡¼¥¹)¡¢FWÃ«ÂçÃÏ(Ä»À´U-18)¡¢FWÀ¥¸ýÂçæÆ(¿À¸ÍU-18)¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£

¡¡¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°ÆÍÇË¤ò²Ì¤¿¤·¡¢U-17¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×½Ð¾ì¤Ï·èÄê¡£ÆüËÜ¤ÏWÇÕ¤Ë¥¢¥¸¥¢²¦¼Ô¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢3Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£

<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>

[ÆüËÜ]

¢¦ÀèÈ¯

GK 1 Â¼¾¾½¨»Ê(¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹FC=¥¢¥á¥ê¥«/Cap)

DF 2 Æ£ÅÄÌÀÆüæÆ(ÀîºêF U-18)

DF 4 Æ£°ææÆÂç(²£ÉÍFM¥æ¡¼¥¹)

DF 21 ¸µº½ÚçæÆ¿Î¥¦¥Ç¥ó¥Ð(¼¯Åç¥æ¡¼¥¹)

MF 6 Ìî¸ýÏ¡ÅÍ(¹­Åç¥æ¡¼¥¹)

MF 7 º£°æ¹¨Î¼(ÅìµþV¥æ¡¼¥¹)

MF 16 Ä¹Æî³«»Ë(ÇðU-18)

MF 19 É±ÌîÀ¿(ÀéÍÕU-18)

FW 8 ¾®ÎÓ»ÖÌæ(¹­Åç¥æ¡¼¥¹)

FW 18 Ã«ÂçÃÏ(Ä»À´U-18)

FW 20 À¥¸ýÂçæÆ(¿À¸ÍU-18)

¢¦¹µ¤¨

GK 12 ¥¨¥¸¥±Í£¿á¥ô¥£¥ó¥»¥ó¥È¥¸¥å¥Ë¥¢(Ä»À´U-18)

GK 23 ¾¾±ºÂçæÆ(¿·³ãU-18)

DF 3 ÅÄÃæÍÚÂç(FCÅìµþU-18)

DF 5 ¼Äºê·ò¿Í(»ÔÎ©Á¥¶¶¹â)

DF 17 ¥á¥ó¥Ç¥£¡¼¡¦¥µ¥¤¥â¥óÍ§(Î®ÄÌ·ÐºÑÂçÇð¹â)

MF 9 ²ÃÆ£³¤µ±(²£ÉÍFM¥æ¡¼¥¹)

MF 13 ³ò»³Ê¸Âå»Ö(¶½Ô¢¹â)

MF 14 ¿ÀÅÄÂÙÅÍ(ÂçµÜU18)

MF 15 ¿ËÀ¸ÎÃÂÀ(À¶¿å¥æ¡¼¥¹)

FW 10 µÈÅÄÌ«³¤(¼¯Åç¥æ¡¼¥¹)

FW 11 ÀõÅÄÂçæÆ(²£ÉÍFM)

FW 22 ²ÃÌÐ·ëÅÍ(ÇðU-18)

¢¦´ÆÆÄ

×¢»³Ë¾