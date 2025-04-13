ÍµÈ¹°¹Ô¡¢·Ý¿Í¿ÍÀ¸¤¬¡Ö¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤ë¤ó¤À¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ò¹ðÇò¡¡¤½¤ÎÆü¤ÏÆÍÁ³¤Ë¡Ä
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÍµÈ¹°¹Ô¡Ê50¡Ë¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë13ÆüÊüÁ÷¤ÎJFN¡ÖÍµÈ¹°¹Ô¤ÎSUNDAY¡¡NIGHT¡¡DREAMER¡×¡ÊÆüÍË¸å8¡¦00¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¤·¡¢·Ý¿Í¿ÍÀ¸¤¬¡Ö¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤ë¤ó¤À¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÍµÈ¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¡Ö¥¶¡¦¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¾åµþÊª¸ì2025¡×¤ò¸«¤¿¤È¤¤¤¤¡ÖÃË¤Î»Ò¤¬ºÇ½ªÅª¤Ë¥Ñ¥ó²°¼¤á¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤µ¡£¤Þ¤¢¡¢¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤À¤è¤Ê¡×¤ÈÊ£»¨¤Ê´¶¾ð¤òÊú¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤³¤«¤é¡¢ÈÖÁÈ¤Î´ë²è¤Ç¥ª¡¼¥ëµð¿Í¤Î¸µ¤ËÄï»ÒÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÍµÈ¡£¡Ö¥É¥¥å¥á¥ó¥È¤Î¥«¥á¥é¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤Æ¤µ¡¢²¶¤«¤é¼¤á¤¿¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡£µÞ¤Ë¡È¤ªÁ°¡¢¥¯¥Ó¤ä¤«¤é¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡È¤Ï¤¤¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤â¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤Î¿´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¡È¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤ë¤ó¤À¤Ê¡É¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤¬¡Ö¤½¤ì¤Ç¹Åç¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¡¢¥Ð¥¤¥È¤·¤Æ¡£¤ª¶âÃù¤á¤Æ¤ë¤¦¤Á¤Ëµ¤ÎÏ¤¬¤ï¤¤¤Æ¤¤Æ¤µ¡£¡ÈÅìµþ¤Ë¹Ô¤±¤Ð¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«?¡É¤Ã¤Æ¡¢¡ÈÂ©¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£