¡Ö¤¤¤Þ±ü¤µ¤ó¤ò½õ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é°ìÀ¸¸å²ù¤·¤Þ¤¹¤è¡©¡×»ºÉØ¿Í²Ê¤Ç·âÂà¤µ¤ì¤¿É×¤ÎÏÃ
»º¸å¤ÎºÊ¤¬É¬»à¤Ë²È»ö°é»ù¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢²¿¤«¤ÈÍýÍ³¤ò¤Ä¤±¤ÆÆ°¤«¤Ê¤¤Ã¶Æá¤µ¤ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤â¤·¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Î¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤¿¤é¡¢ºÊ¤Ë¸Â³¦¤¬¤¯¤ë¤Î¤ÏÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡Ö»ºÉØ¿Í²Ê¤Ç·âÂà¤µ¤ì¤¿É×¤ÎÏÃ¡×¤ÎÃæ¤«¤é1¤Ä¡¢¤ª°å¼Ô¤µ¤ó¤ËÃí°Õ¤µ¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤ª°å¼Ô¤µ¤ó¤ËÃí°Õ¤µ¤ì¤¿
¡ÖÌµ»ö½Ð»º¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢°é»ù¤ÏÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¥Ï¡¼¥É¤Ç¡£¤½¤Î¾åÉ×¤Ï²È»ö¤â°é»ù¤â°ìÀÚ¤ä¤é¤º¡¢»ä¤Ï¿´¿È¤È¤â¤Ë¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÉ×¤È»Ò¤É¤â¤Î1¤«·î·ò¿Ç¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÉ×¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤Ð¤«¤ê¤¤¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£
¤½¤ì¤Ç·ò¿Ç¤ÎºÝ¤Ë°å»Õ¤«¤é¡ØºÇ¶á¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤«¤ì¡¢¤Ä¤¤¡Ø»Ò¤É¤â¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤âÉ×¤¬²¿¤â¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡Ù¡ØÀµÄ¾¤â¤¦¸Â³¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡Ä¡Ä¡Ù¤ÈËÜ²»¤òÅÇÏª¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£É×¤Ï¾Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿°å»Õ¤¬¡Ø¤¦¤ó¤¦¤ó¤½¤¦¤«¡¢¤¢¤Î¤Í¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¡Ù¡Ø¤¤¤Þ±ü¤µ¤ó¤ò½õ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é°ìÀ¸¸å²ù¤·¤Þ¤¹¤è¡©¡Ù¡ØÊìÆý¤ò¤¢¤²¤ë¤³¤È°Ê³°¤ÏÃË¤Ç¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£º£Æü¤«¤é¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡©¡Ù¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£
¤ª°å¼Ô¤µ¤ó¤ËÃí°Õ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¸ú¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÆü°ÊÍèÉ×¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ë°é»ù¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÂÎ¸³¼Ô¡§20Âå ½÷À¡¦¼çÉØ¡¿²óÅú»þ´ü¡§2025Ç¯1·î¡Ë
¢¦ ½Ð»º¤ÇÂÎ¤¬¥Ü¥í¥Ü¥í¤ÊÃæ¡¢²È»ö¤â°é»ù¤âÁ´Éô¤Ò¤È¤ê¤Ç¤ä¤ë¤Ê¤ó¤ÆÌµËÅ¤¹¤®¤ë¤â¤Î¡£ËÜÅö¤Ï¤ª°å¼Ô¤µ¤ó¤ËÍ¡¤µ¤ì¤ëÁ°¤Ë¡¢¼«¤éÎ¨Àè¤·¤ÆÆ°¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¢¨Googirl¤¬ÆÈ¼«¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢½¸¤á¤¿GoogirlÆÉ¼ÔÍÍ¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ò¤â¤È¤Ëµ»ö²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£