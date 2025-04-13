『ユイカ』、高校生の時に書いた楽曲「一途な女の子。」配信決定
『ユイカ』が、新曲「一途な女の子。」を4月30日に配信することを決定した。
同曲は『ユイカ』自身が高校生の時に書いた楽曲で、明るいポップなサウンドと一途な女の子の想いが描かれているとのことだ。なお、イラストレーターの佳奈が担当したジャケットも合わせて公開された。
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◾️『ユイカ』コメント
この楽曲は私が高校生のときに書いた曲です。こんなに好きなのにどうして振り向いてくれないの！という気持ちを書きました。明るいポップなサウンドと一途な女の子の想いをぜひ受け取ってください！
リリース情報
2025年4月30日（水）配信
https://yuika.lnk.to/devotedgirlPR
ライブ情報
2025年4月17日（木）上海 PHASE LIVEHOUSE
チケット：https://m.damai.cn/shows/item.html?itemId=889237208737&sqm=&utm=
2025年4月18日（金）広州Tai Space LIVEHOUSE
チケット：https://m.damai.cn/shows/item.html?itemId=888700118743&sqm=&utm=
2025年4月20日（日）Zepp Kuala Lumpur
チケット：https://my.bookmyshow.com/en/e/yuika1st
問い合わせ先：info@ichigorecords.com
◆＜『ユイカ』presents「時計草」 #1＞
2025年6月27日（金）東京・豊洲PIT
OPEN 18:00 / START 19:00
GUEST：とた
［チケット］
指定席[一般] ￥6,500（+1D）/ 指定席 [学割] ￥5,500（+1D）
※学割チケットご購入の方は、入場の際に本人確認証のご提示が必要となります。
ぴあ抽選2次先行：https://w.pia.jp/t/yuika-tokeisou/
受付期間：4月14日（月）12:00〜4月27日（日）23:59
◆＜『ユイカ』TOUR 「Tsukimisou」＞
2025年9月7日（日）北海道・Zepp Sapporo
OPEN 17:00 / START 18:00
2025年9月12日（金）福岡・Zepp Fukuoka
OPEN 18:00 / START 19:00
2025年9月19日（金）愛知・Zepp Nagoya
OPEN 18:00 / START 19:00
2025年9月20日（土）大阪・Zepp Osaka Bayside
OPEN 17:00 / START 18:00
2025年9月26日（金）東京・Zepp Haneda(TOKYO)
OPEN 18:00 / START 19:00
［チケット］
指定席[一般] ￥6,500（+1D）/ 指定席 [学割] ￥5,500（+1D）
※学割チケットご購入の方は、入場の際に学生証のご提示が必要となります。
ぴあ抽選先行：https://w.pia.jp/t/yuika-tsukimisou/
受付期間：〜2月24日（月・祝）23:59
関連リンク
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