¡ÚÊ¡ÅçÌÆÇÏ£ÓÅ¸Ë¾¡Û¥Õ¥§¥¢¥¨¡¼¥ë¥ó¥°½¼¼Â´ü¡¡½Å¾ÞÏ¢¾¡¤ò»ëÌî¤Ë
¡¡¡ÖÊ¡ÅçÌÆÇÏ£Ó¡¦£Ç£³¡×¡Ê£²£°Æü¡¢Ê¡Åç¡Ë
¡¡¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢£Í¡Ê£µ·î£±£¸Æü¡¦Åìµþ¡Ë¤ÎÁ°¾¥Àï¡££±ÃåÇÏ¤ËËÜÈÖ¤Ø¤ÎÍ¥Àè½ÐÁö¸¢¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¤«¤é¿·¤¿¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤¿¾®ÁÒÌÆÇÏ£Ó¤Ç½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¤ò·è¤á¤¿¥Õ¥§¥¢¥¨¡¼¥ë¥ó¥°¡£Æ¨¤²ÇÏ¤¬¥Ï¥¤¥Ú¡¼¥¹¤ÇÈô¤Ð¤¹Å¸³«¤òÃæÃÄ¤ÇÂÔµ¡¡£Ä¾Àþ³°¤«¤éÌÔÁ³¤ÈµÓ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤Çº¹¤·ÀÚ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤¬¡¢Æ±Ãå¤Ç£Ö¤òÊ¬¤±¹ç¤Ã¤¿¡£Ê¡Åç¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¾¡¤Á¡¢£²ÁöÁ°¤ÎÊ¡ÅçµÇ°£²Ãå¤ÈÅ¬À¤Ï¹â¤¤¡£½¼¼Â´ü¤ËÆÍÆþ¤·¤¿º£¤Ê¤é¡¢½Å¾ÞÏ¢¾¡¤¬»ëÌî¤Ë¡£
¡¡Ãæ»³ÌÆÇÏ£Ó¤ÏÀË¤·¤¯¤â£²Ãå¤ËÇÔ¤ì¤¿¥Û¡¼¥¨¥ê¡¼¥È¡££¶ÈÖ¼ê¤ÇÎ®¤ì¤Ë¾è¤Ã¤ÆÄ¾Àþ¤Ë¸þ¤¯¤È¡¢¾¡¤ÁÇÏ¤È¤ÎÄÉ¤¤Èæ¤Ù¤Ë¡£ºÇ¸å¤ÏÆ¬º¹¤Ç¶¥¤êÉé¤±¤¿¤¬¡¢ÃÏÎÏ¶¯²½¤ò°õ¾Ý¤Å¤±¤¿¡£½ÐÍè¤Ï¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç°ÂÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½é¤Î½Å¾Þ¥¿¥¤¥È¥ëÃ¥¼è¤ÎÀä¹¥µ¡¤¬½ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡£²£²Ç¯»ç±ñ£Ó°ÊÍè¤Î£Ç£³Àï¤ËÎ×¤à¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡££²ÁöÁ°¤Î£Á£Ê£Ã£Ã¤Ï¡¢¥À¡¼¥Ó¡¼ÇÏ¥À¥Î¥ó¥Ç¥µ¥¤¥ë¤Ê¤É¡¢²´ÇÏ¤Î°ìÀþµé¤¬Áê¼ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸åÊý¤«¤é¿¤Ó¤Æ·Ç¼¨ÈÄ¤ò³ÎÊÝ¡£Ãæ¿È¤ÎÇ»¤¤ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£ÇòÀ±¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£²ó¤Î´é¿¨¤ì¤Ê¤éÉü³è¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡£
¡¡¾®ÁÒÌÆÇÏ£Ó¤Ï£±£¶Ãå¤ËÄÀ¤ó¤À¥¢¥ê¥¹¥ô¥§¥ê¥Æ¤À¤¬¡¢¤¹¤ó¤Ê¤ê¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ì¤ì¤Ð¡¢°ìÊÑ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ÏÂç¤¤¤¡£ºòÇ¯¡¢ÌµÇ°¤Î¶¥ÁöÃæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¥·¥ó¥ê¥ç¥¯¥«¤ÏÀã¿«Àï¤ËÎ×¤à¡£