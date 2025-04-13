¡Ú¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÛÀÐºä¹ÀÆó±é¤¸¤ë¾¾Ê¿Éð¸µ¡¡²È´ð¤Î»à°øÄ´¤Ù¤¿àÌ¾¿äÍýá¤Ë¡Ö¤µ¤¹¤¬¶âÅÄ°ì¹Ì½õ¡×¤ÎÀ¼
¡¡ÇÐÍ¥¤Î²£ÉÍÎ®À±¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë£Î£È£ËÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤ÎÂè£±£µ²ó¡Ö»à¤ò¸Æ¤Ö¼êÂÞ¡×¤¬£±£³Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢£Ó£Î£Ó¤Ç¤ÏÀÐºä¹ÀÆó¤¬¡Ö¶âÅÄ°ì¹Ì½õ¤À¤Ã¤¿¤Î¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£°Âå¾·³ÆÁÀî²È¼£¡ÊâÃÅç½¨ÏÂ¡Ë¤ÎÄ¹ÃË¤Ç¡Ö¸¸¤ÎÂè£±£±Âå¾·³¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤ëÆÁÀî²È´ð¡Ê±üÃÒºÈ¡Ë¤¬Âë¼í¤ê¤ÎºÇÃæ¤ËÆÍÁ³¡¢Ë´¤¯¤Ê¤ë»ö·ï¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£²È¼£¤¬»à°ø¤ÎÄ´ºº¤òÍê¤ó¤À¤Î¤¬ÅÄ¾Â°Õ¼¡¡ÊÅÏÊÕ¸¬¡Ë¤È¾¾Ê¿Éð¸µ¡ÊÀÐºä¡Ë¤Ç¡¢¼è¤êÄ´¤Ù¤Î»ñÎÁ¤Ê¤É¤«¤é£²¿Í¤Ï¡¢²È´ð¤¬²ù¤·¤¬¤ë»þ¤Ë±¦¼ê¤Î¿Æ»Ø¤ò³ú¤àÊÊ¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¥¯¥»¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢Âë¼í¤ê¤Ç»È¤¦¼êÂÞ¤ËÆÇ¤ò»Å¹þ¤ó¤Ç¤ª¤¤¤¿¿Í¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¤¤¤¦àÆÇ»¦Àâá¤Ë¤¤¤¤Ä¤¯¡£
¡¡¤³¤Î¼êÂÞ¤ÏÂç±üÁí¼èÄù¤Î¹â³Ù¡ÊÉÚ±Ê°¦¡Ë¤ËÍê¤Þ¤ì¡¢°Õ¼¡¤¬ÍÑ°Õ¤·¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¼êÂÞ¤òÀè¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤Î¤¬Éð¸µ¤À¤Ã¤¿¡£Éð¸µ¤ÏÃã¼¼¤Ë°Õ¼¡¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤·¡¢¼êÂÞ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë¡£Éð¸µ¤Ï¡Ö¤³¤Î¼êÂÞ¤Ï¼ïÉ±ÍÍ¤¬À¾¤Î´ÝÍÍ¡Ê²È´ð¡Ë¤ËÂ£¤Ã¤¿¤â¤Î¤¸¤ã¡£¤à¤í¤ó¡¢¼ïÉ±ÍÍ¤¬ÆÇ¤ò»Å¹þ¤à¤Ê¤É¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤â¤Ê¤¯¡¢¤¹¤ëÍýÍ³¤â¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡Ö¤Ä¤Þ¤ë¤È¤³¤í¡¢¤³¤ÎÂ£¤êÊª¤òÅÏ¤ê¤ËÁ¥¤È¹Í¤¨¤¿³°Æ»¤¬¤ª¤ë¤È¤¤¤¦»ö¤¸¤ã¡×¤È°Õ¼¡¤ËµÍ¤á´ó¤ë¡£
¡¡¾¯¤·¤º¤Ä°Õ¼¡¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤ëÉð¸µ¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤½¤Î¼Ô¤È¤Ï¡×¤ÈÈÈ¿Í¤ÎÌ¾Á°¤ò¾å¤²¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç½Ð¤·¤¿¸ÀÍÕ¤¬¡Ö¤½¤Ê¤¿¡Ä°Ê³°¤ÎÃ¯¤«¤Ç¤¢¤í¤¦¡×¡£¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï°Õ¼¡¤â°ÂÅÈ¤¹¤ë¤Û¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Éð¸µ¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È°Õ¼¡¤¬ÆÇ¤ò»Å¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Ê¤é¡¢¤¤¤Î°ìÈÖ¤Ç¼êÂÞ¤ò²ó¼ý¤·¤¿¤Ï¤º¤Ç¡Ö¤ï¤·¤Ë¤Þ¤ó¤Þ¤È¤³¤ì¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ëÌµÍÍ¡£¤½¤Ê¤¿¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¾Ú¤·¤Ë¤Û¤«¤Ê¤é¤Ì¡×¤ÈÌ¾¿äÍý¤òÀâÌÀ¤ò¤·¤¿¡£
¡¡ÀÐºä¤Ï±Ç²è¡Ö¸¤¿À²È¤Î°ìÂ²¡×¡Ö°Ëâ¤Î¼êÝÜ±´¡×¤Ê¤É¤Ç¡¢ÃµÄå¤Î¶âÅÄ°ì¹Ì½õ¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÀÐºä¤¬»ö·ï¤ò²ò·è¤¹¤ë»Ñ¤Ë¡Ö¤µ¤¹¤¬¶âÅÄ°ì¤À¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¶âÅÄ°ì¹Ì½õ¡ÄÅÄ¾Â¤¬ÈÈ¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Í¡×¡ÖÌ¾¿äÍý¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤ÎÅê¹Æ¤¬£Ó£Î£Ó¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£