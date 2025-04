◆ももクロ、新潟でNGT48とコラボ実現

【モデルプレス=2025/04/13】アイドルグループ・ももいろクローバーZは4月12日、新潟県・新発田市の五十公野公園にて春の恒例ライブ『ももクロ春の一大事』を開催。4月13日に予定していた公演は強風のため中止となり、緊急配信番組が公式YouTubeチャンネルにて公開された。同記事では、4月12日の公演と緊急配信番組の様子をレポートする。『夏のバカ騒ぎ』『ももいろクリスマス』と並ぶ、ももクロ3大ライブの1つである『春の一大事』。『春一』の略称でモノノフ(ももクロファンの呼称)から親しまれているこのライブは2011年にスタートし、2017年以降は全国の自治体からオファーを募る形で、地方都市とタッグを組んで行われている。今年で計7回目を迎えた本公演は新潟県・新発田市で開催され、公演サブタイトルに掲げられている「新発田 新発見!?」には、新発田の魅力を発見して欲しいという自治体からの想いと、春の一大事を通してももクロの魅力を発見して欲しいという双方の想いが込められた。

◆ももクロ、公演中止で緊急配信

◆DAY1 セットリスト

DAY1では、最新曲「レナセールセレナーデ」「やわく恋して 〜ずっと僕らでいられますように〜」から春の一大事での定番曲「行く春来る春」「HERO」「Link Link」、ライブでは久々となった「My Dear Fellow」「武陵桃源なかよし物語」などを、メインステージや客席の中に設置されたお立ち台、客席をめぐるトロッコで披露し、新発田が誇る桜の名所である加治川堤の桜を想起させる花びらが散りばめられたワンピースや昔から伝わる郷土玩具・金魚台輪など新発田に寄り添った衣装を着てパフォーマンスした。春の一大事ならではの演出として、しばたパフォーミングキッズと「Friends Friends Friends」をダンスでコラボしたり、さらには新潟県が誇るアイドル・NGT48をスペシャルゲストとして迎えNGT48の代表曲「Maxとき315号」を共にパフォーマンスし、新潟ならではの夢のコラボレーションが実現。ラストには、「鋼の意志」を当日外周ステージに出演していたアイドルたちと合唱し、本公演は大団円を迎えた。DAY2は強風のため中止となったが、急遽五十公野公園内のサンビレッジしばたにて行われたパフォーマンスの様子が映像として、ももいろクローバーZ公式YouTubeチャンネルに公開された。本日アンコール時に着用予定だったグッズTシャツとパッチワーク風のカーキカラーのスカートに身を包んだももクロが登場。映像の冒頭でDay2公演中止の経緯が説明され、外周ステージに出演予定だったアイドルを迎えた緊急配信番組が届けられることが伝えられた。配信番組の1曲目はももクロライブの定番曲「走れ! -ZZ ver.-」。ラストサビではこの日集まった全42人のアイドルがステージに登場し、ペンライトを左右に振ることで一体感を生み出した。曲を終えると、それぞれのアイドルと1組ずつクロストークをするコーナーに。最後には本日ライブにて「圧倒的なスタイル」をコラボパフォーマンス予定だった新潟県が誇るアイドル・Negiccoも登場し、久しぶりの再会を喜んだ。その後、本編で合唱を披露する予定だった新発田市の子どもたち総勢26人で構成された“新発田はるいち合唱団”が登場。歌唱予定だった「サラバ、愛しき悲しみたちよ」をももクロ達に側で見守られる中、ももクロのボイストレーナー岡田実音の指揮のもとにこやかに楽しく一生懸命に披露。次曲はももクロも参加し「一味同心」を一緒に歌い、大きな感動と笑顔を届けた。子どもたちがステージから去ると、最後にライブで披露予定だった「いちごいちえ」を心を込めて歌い上げた。最後にメンバーから急なライブ中止の案内にも関わらず、それを受けとめてくれたモノノフ、たくさんご協力いただいた新発田市の皆さんへの感謝の気持ちが述べられ、次のライブへの意気込みを表明すると共に本配信が終了した。DAY1では、ももクロ3年ぶりの夏ライブ「ハマの夜祭り番長襲名記念 ももクロ夏のバカ騒ぎ2025 in 横浜スタジアム」が2025年8月2日、3日の2日間開催されることが発表された。また、7月2日には23rd SINGLE『Event Horizon』の発売も決定しており、今年の夏はももクロから目が離せない。(modelpress編集部)overture 〜ももいろクローバーZ参上!!〜M1. レナセールセレナーデM2. My Dear FellowM3. 桃照桃神M4. ゴリラパンチM5. 行く春来る春M6. HeroesM7. ダンシングタンクM8. サラバ、愛しき悲しみたちよM9. 追憶のファンファーレM10. Friends Friends FriendsM11. やわく恋して 〜ずっと僕らでいられますように〜M12. 武陵桃源なかよし物語M13. M13. Maxとき315号 / NGT48 with ももいろクローバーZM14. MORE WE DO!M15. クローバーとダイヤモンドM16. 走れ! -ZZ ver.-M17. 満漢全席M18. HERO<ENCORE>M19. Link LinkM20. 一味同心M21. 鋼の意志【Not Sponsored 記事】