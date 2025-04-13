¿ÜÅÄ·ÊÆä¤³¤È¥Ü¥«¥íP¡¦¥Ð¥ë¡¼¥ó¤¬¡¢4·î16Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë´ë²è¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØFall Apart¡Ù¤Î¥¯¥í¥¹¥Õ¥§¡¼¥É¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£

¢¡¿ÜÅÄ·ÊÆä Æ°²è

ËÜºî¤Ï¡¢¥Ð¥ë¡¼¥ó¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿´ûÂ¸³Ú¶Ê¤ò¥Ð¥ë¡¼¥ó¼«¿È¤¬¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¹¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿·¤·¤¤Â©¿á¤¬¿á¤­¹þ¤Þ¤ì¤¿5¶Ê¤È¡¢¥Ð¥ë¡¼¥ó¤Î¿·¶Ê¤ò´Þ¤àÁ´6¶Ê¼ýÏ¿¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤ÊºîÉÊ¤Ç¡¢»²²Ã¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¥¢¥ì¥ó¥¸¥«¥Ð¡¼¶Ê¤Ï¡¢Ado¡Ö¥·¥ã¥ë¥ë Prod. by ¥­¥¿¥Ë¥¿¥Ä¥ä¡×¡¢¤Ê¤È¤ê¡Ö¥á¡¼¥Ù¥ë¡×¡¢Reol¡Ö¥ì¥Ç¥£¡¼¥ì Prod. by ÄÇÇµÌ£îÎ¡×¡¢¹âÈª½¼´õ¡Ö±«¤È¥Ú¥È¥é Prod. by Åìµþ¥¹¥«¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¡×¡¢Chevon¡Ö¥Ñ¥á¥é¡×¡¢¥Ð¥ë¡¼¥ó ¡ß ¥Ò¥È¥ê¥¨¡ÖWOLF¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£


±ÇÁüÉÕ¤­¾¦ÉÊ¤Ë¤Ï¡¢¿ÜÅÄ·ÊÆä¥¹¥¿¥¸¥ª¥é¥¤¥Ö¡ã¡ÈFall Apart¡É Studio Reel¡ä¤ÎÌÏÍÍ¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¡¢¼ýÏ¿³Ú¶Ê¤ÈÆ±¤¸¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£

¤½¤·¤Æ¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹µ­Ç°¤È¤·¤Æ³Æ¼ï¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î³«ºÅ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£iTunes¡¢¥ì¥³¥Á¥ç¥¯¤Ê¤ÉÂÐ¾Ý¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç´ë²è¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØFall Apart¡Ù¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤µ¤ì¤¿ÊýÁ´°÷¤ËA3¥¢¡¼¥È¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬¤â¤é¤¨¤ë´ë²è¤ä¡¢¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É½ÂÃ«Å¹¤Ç¤Ï´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È´ë²è¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È´ë²è¤Ï¡¢¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É½ÂÃ«Å¹1F¤ÎÆÃÀß¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¡¢¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Ö#¥Ð¥ë¡¼¥óFallApart¡×¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢Instagram¤â¤·¤¯¤ÏX¤Ë¤ÆÅê¹Æ¤¹¤ë¤È¡¢±ÇÁüÈ×¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎËÜ¿ÍÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬ÃêÁª¤Ç5Ì¾¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ØFall Apart¡Ù¹ØÆþ¼Ô¤ËÀèÃå¤Ç¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤È¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¤Î´ü´Ö¸ÂÄêWÆÃÅµ¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤¿¤¤¡£

¢¥±ÇÁüÈ×¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿

¤µ¤é¤Ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¯¥·¥ó¥°¤¬Å¸³«¤¹¤ëÄÌ¿®¥«¥é¥ª¥±¡ÖJOYSOUND¡×¤Ç¤Ï¡¢ËÜ¿ÍÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¿¥ó¥Ð¥ê¥ó¤¬Åö¤¿¤ë¡Ö¥Ð¥ë¡¼¥ó ¡ß JOYSOUND ¥³¥é¥Ü¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëÂåÉ½¶Ê¡Ö¥·¥ã¥ë¥ë¡×¤Ê¤É²ÝÂê¶Ê¤òÁª¶Ê¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤¯¤¸¤Ç¡¢»²²Ã¼ÔÁ´°÷¤Ë¥Ð¥ë¡¼¥ó ¡ß JOYSOUND ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÂÔ¼õ²èÁü¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿W¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤·¤Æ¡¢ÃêÁª¤Ç¥Ð¥ë¡¼¥ó ¡ß JOYSOUND Ä¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥¿¥ó¥Ð¥ê¥ó¤ò5Ì¾¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¤Î¤³¤È¡£

¤Ê¤ª¿ÜÅÄ·ÊÆä¤Ï¡¢4·î19Æü¤ËÆüÈæÃ«¸ø±àÂç²»³ÚÆ²¤Ë¤Æ¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ã¿ÜÅÄ·ÊÆä LIVE 2025 ¡È²Ö²â¡É¡ä¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡È¥Ð¥ë¡¼¥ó¡É´ë²è¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØFall Apart¡Ù¤Ë¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë Reol¤ÈChevon¤Î2ÁÈ¤ò·Þ¤¨¤Æ¡¢¼«¼ç´ë²èÂÐ¥Ð¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ã¿ÜÅÄ·ÊÆä presents ¡ÈMINGLE -»°ÌÌ¶À-¡É¡ä¤ò7·î26Æü¤ËZepp Namba¡ÊOSAKA¡Ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó

¥Ü¥«¥íPÌ¾µÁ¡È¥Ð¥ë¡¼¥ó¡É´ë²è¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØFall Apart¡Ù
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯4·î16Æü¡Ê¿å¡Ë
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://fallapart.jp
¹ØÆþ¥ê¥ó¥¯¡§https://balloon0120.lnk.to/FallApart_CD
Pre-add / Pre-save¡§https://balloon0120.lnk.to/FallApart

¢¡·ÁÂÖ
¡¦±ÇÁüÈ×¡ÊCD¡ÜDVD¡Ë
ÉÊÈÖ¡§RZCB-87168/B¡¡²Á³Ê¡§\5,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
½é²ó»ÅÍÍ¡§»°ÊýÇØBOX

¡¦±ÇÁüÈ×¡ÊCD¡ÜBlu-ray¡Ë
ÉÊÈÖ¡§RZCB-87169/B¡¡²Á³Ê¡§\5,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
½é²ó»ÅÍÍ¡§»°ÊýÇØBOX

¡¦ÄÌ¾ïÈ×¡ÊCD only¡Ë
ÉÊÈÖ¡§RZCB-87170¡¡²Á³Ê¡§\2,750¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
½é²ó»ÅÍÍ¡§»°ÊýÇØBOX

¢¡¼ýÏ¿ÆâÍÆ
[CD] ¢¨3·ÁÂÖ¶¦ÄÌ
1. ¥·¥ã¥ë¥ë Prod. by ¥­¥¿¥Ë¥¿¥Ä¥ä / Ado
2. ¥á¡¼¥Ù¥ë / ¤Ê¤È¤ê
3. ¥ì¥Ç¥£¡¼¥ì Prod. by ÄÇÇµÌ£îÎ / Reol
4. ±«¤È¥Ú¥È¥é Prod. by Åìµþ¥¹¥«¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é / ¹âÈª½¼´õ
5. ¥Ñ¥á¥é / Chevon
6. WOLF / ¥Ð¥ë¡¼¥ó ¡ß ¥Ò¥È¥ê¥¨
Á´6¶Ê¼ýÏ¿

[Blu-ray / DVD]
¡ã¡ÈFall Apart¡É Studio Reel¡ä
1. ¥·¥ã¥ë¥ë
2. ¥á¡¼¥Ù¥ë
3. ¥ì¥Ç¥£¡¼¥ì
4. ±«¤È¥Ú¥È¥é
5. ¥Ñ¥á¥é
6. WOLF
Á´6¶Ê¼ýÏ¿

¢¡CD¥·¥ç¥Ã¥×Í½ÌóÀèÃå¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ
¡¦TOWER RECORDS¡§¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë TOWER RECORDS ver.
¡¦HMV¡§¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë HMV ver.
¡¦Amazon.co.jp¡§¥á¥¬¥¸¥ã¥±¡Ê·ÁÂÖÊÌ³¨ÊÁ¡Ë
¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥­¡¼¥Û¥ë¥À¡¼
¡¦¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡§¥È¡¼¥È·¿¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°
¡¦mu-mo SHOP / Hi, mu-mo¡§´Ì¥Ð¥Ã¥¸
¡¦¿ÜÅÄ·ÊÆä OFFICIAL GOODS STORE¡§¥Ô¥Ã¥¯ (Fall Apart ver.)
¡¦¤½¤ÎÂ¾CD¥·¥ç¥Ã¥×¡§¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼
¢¨³ÆÆÃÅµ¤Ï¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨°ìÉô¼è¤ê°·¤¤¤Î¤Ê¤¤Å¹ÊÞ¡¦EC¥µ¥¤¥È¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´³ÎÇ§¤Î¾å¤´Í½Ìó²¼¤µ¤¤¡£

¢¡¡ØFall Apart¡Ù¥ê¥ê¡¼¥¹µ­Ç°¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
¾ÜºÙ¡§https://www.tabloid0120.com/

¡Î¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡Ï
ÂÐ¾Ý¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡ØFall Apart¡Ù
ÂÐ¾Ý¥µ¥¤¥È¡§iTunes¡¢¥ì¥³¥Á¥ç¥¯¡¢mora¡¢¥É¥ï¥ó¥´¥¸¥§¥¤¥Ô¡¼
¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¼Â»Ü¡õ±þÊç¥Õ¥©¡¼¥àÆþÎÏ´ü´Ö¡§2025Ç¯4·î16Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á5·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë23:59
ÆÃÅµ¡§Á´°÷ÆÃÅµ¡§A3¥¢¡¼¥È¥Ý¥¹¥¿¡¼

¡Î¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É½ÂÃ«Å¹¸ÂÄê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡Ï
­¡¡ØFall Apart¡Ù¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤ËÀèÃå¤Ç¡¢¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡ÊTOWER RECORDS ver.¡Ë¤È¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¤ÎWÆÃÅµ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
­¢¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¤Æ¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¡¢¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡ã#¥Ð¥ë¡¼¥óFallApart¡ä¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¤´¼«¿È¤ÎInstagram¤â¤·¤¯¤ÏX¤Ë¤ÆÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤«¤é¡¢ÃêÁª¤Ç5Ì¾ÍÍ¤Ë¡È¥Ð¥ë¡¼¥ó¡É¥Ý¥¹¥¿¡¼¡Ê±ÇÁüÈ×JK¼Ì¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ë¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´Ö¡§2025Ç¯4·î15Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á4·î21Æü¡Ê·î¡Ë
¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥ÈÅ¸¼¨¾ì½ê¡§¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É½ÂÃ«Å¹ 1F

¡ÎJOYSOUND¥³¥é¥Ü¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡Ï
¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸¡§https://www.joysound.com/web/s/campaign/1405/index
¡Ø¥­¥ç¥¯¥Ê¥Ó¥¢¥×¥ê¡Ù¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¡§https://www.joysound.com/web/s/joy/naviapp
¼Â»Ü´ü´Ö¡§2025Ç¯4·î16Æü¡Ê¿å¡Ë11:00¡Á5·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë23:59
ÂÐ¾Ýµ¡¼ï¡§JOYSOUND X1 /JOYSOUND MAX GO / JOYSOUND MAX2 / JOYSOUND MAX
»²²ÃÊýË¡¡§ÂÐ¾Ýµ¡¼ï¤òÆ³Æþ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¡¢¥¢¥×¥ê¡Ö¥­¥ç¥¯¥Ê¥ÓJOYSOUND¡×¡ÊÌµÎÁ¡Ë¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢²ÝÂê¶Ê¤òÍ½Ìó¤·¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤¯¤¸¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸²¼¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±»þ¤ËW¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î±þÊç¥Õ¥©¡¼¥à¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Î¤ÇÉ¬Í×»ö¹à¤ò¤´µ­Æþ¤·¤Æ¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨1¶Ê¤Ë¤Ä¤­1Æü1²ó±þÊç¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£W¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ø¤Î±þÊç¤Ï¡¢¤ª°ì¿ÍÍÍ¤Ë¤Ä¤­1²ó¤Î¤ßÍ­¸ú¤È¤µ¤»¤ÆÄº¤­¤Þ¤¹¡£
²ÝÂê¶Ê¡§¡Ö¥·¥ã¥ë¥ë Prod. by ¥­¥¿¥Ë¥¿¥Ä¥ä¡×Ado¡¿¡Ö¥á¡¼¥Ù¥ë¡×¤Ê¤È¤ê¡¿¡Ö¥ì¥Ç¥£¡¼¥ì Prod. by ÄÇÇµÌ£îÎ¡×Reol¡¿¡Ö±«¤È¥Ú¥È¥é Prod. by Åìµþ¥¹¥«¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¡×¹âÈª½¼´õ¡¿¡Ö¥Ñ¥á¥é¡×Chevon¡¿¡ÖWOLF¡×¥Ð¥ë¡¼¥ó ¡ß¥Ò¥È¥ê¥¨¡¿¡Ö¥·¥ã¥ë¥ë¡×¥Ð¥ë¡¼¥ó¡¿¡Ö±«¤È¥Ú¥È¥é¡×¥Ð¥ë¡¼¥ó¡¿¡Ö¥ì¥Ç¥£¡¼¥ì¡×¥Ð¥ë¡¼¥ó¡¿¡Ö¥á¡¼¥Ù¥ë¡×¥Ð¥ë¡¼¥ó¡¿¡Ö¥Ñ¥á¥é¡×¥Ð¥ë¡¼¥ó¡¿¡Ö¥ß¥é¡¼¥¸¥å¡×¿ÜÅÄ·ÊÆä
¢¨¡ÔËÜ¿Í±ÇÁü¡ÕÈÇ¤âÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡§
¡Ô»²²Ã¾Þ¡Õ¥Ð¥ë¡¼¥ó ¡ß JOYSOUND ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÂÔ¼õ²èÁü¡ÊÁ´7¼ï¥é¥ó¥À¥à¡Ë¡§»²²Ã¼Ô¤Ë¤â¤ì¤Ê¤¯
¡ÔW¥Á¥ã¥ó¥¹¡Õ¥Ð¥ë¡¼¥ó ¡ß JOYSOUND Ä¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¿¥ó¥Ð¥ê¥ó¡§5Ì¾ÍÍ

¥é¥¤¥Ö¾ðÊó

¢¡¡ã¿ÜÅÄ·ÊÆä LIVE 2025 ¡È²Ö²â¡É¡ä
ÆüÄø¡§2025Ç¯4·î19Æü¡ÊÅÚ¡Ë
²ñ¾ì¡§ÆüÈæÃ«¸ø±àÂç²»³ÚÆ²
OPEN 17:00 / START 18:00

¥Á¥±¥Ã¥È¡§\7,300¡Ê»ØÄêÀÊ¡Ë¢¨Æþ¾ìÆÃÅµÉÕ¤­
¤Ô¤¢¡§ https://w.pia.jp/t/sudakeina-yaon/
¥í¡¼¥Á¥±¡§ https://l-tike.com/sudakeina
¥¤¡¼¥×¥é¥¹¡§ https://eplus.jp/suda-keina/

Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¡§SOGO TOKYO 03-3405-9999
¡Ê·î¡ÁÅÚ12:00~13:00 / 16:00~19:00 ¢¨ÆüÍË¡¦½ËÆü¤ò½ü¤¯¡Ë

¢¡¡ã¿ÜÅÄ·ÊÆä presents ¡ÈMINGLE -»°ÌÌ¶À-¡É¡ä
ÆüÄø¡§2025Ç¯7·î26Æü¡ÊÅÚ¡Ë
²ñ¾ì¡§Zeep Namba (OSAKA)
½Ð±é¡§¿ÜÅÄ·ÊÆä, Reol, Chevon
OPEN 17:00 / START 18:00
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëHPÀè¹Ô
¼õÉÕ´ü´Ö¡§¡Á4·î13Æü¡ÊÆü¡Ë23:59
¼õÉÕ¡§ https://w.pia.jp/t/sudakeina-mingle/
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¡§¥­¥ç¡¼¥É¡¼¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó 0570-200-888¡Ê12:00¡Á17:00¢¨ÅÚÆü½ËµÙ¡Ë

´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯

¢¡¿ÜÅÄ·ÊÆä ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡¿ÜÅÄ·ÊÆä ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë

³°Éô¥µ¥¤¥È