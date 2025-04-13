chilldspotが、新曲「Up」を4月16日に配信リリースすることを発表した。

本楽曲は、エキゾチックなサウンドが魅力的な奥行きのあるダンスナンバーで、本日出演した都市型音楽フェス＜SYNCHRONICITY’25＞のステージで初披露したという。さらに、4月14日のJ-WAVE『STEP ONE』に比喩根（Vo）が生出演し、「Up」が初オンエアされることが決定した。

なおchilldspotは、6月に東京・大阪のCLUB QUATTROで＜対バンライブ “ジャム Vol.2”＞の開催を控えている。気になるゲストアクトの発表と合わせて、新曲「Up」のリリースを心待ちにしてほしい。

リリース情報

デジタルシングル「Up」
リリース日：2025年4月16日（水）
配信URL：https://lnk.to/chilldspot_Up


ライブ情報

＜chilldspot 対バンライブ “ジャム Vol.2”＞
2025年6月20日（金）　
会場：大阪·梅田 CLUB QUATTRO
OPEN / START：18:00 / 19:00

2025年6月27日（金）　
会場：東京·渋谷 CLUB CUATTRO
OPEN / START：18:00 / 19:00

·チケット料金：5,500円（税込）※各公演別途ドリンク代必要
·オフィシャル二次先行受付URL：https://w.pia.jp/t/chilldspot2025/
（受付期間：4月13日（日）12:00〜4月20日（日）23:59）


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