chilldspot、新曲「Up」リリース決定。J-WAVE『STEP ONE』で全国初OA解禁も
chilldspotが、新曲「Up」を4月16日に配信リリースすることを発表した。
本楽曲は、エキゾチックなサウンドが魅力的な奥行きのあるダンスナンバーで、本日出演した都市型音楽フェス＜SYNCHRONICITY’25＞のステージで初披露したという。さらに、4月14日のJ-WAVE『STEP ONE』に比喩根（Vo）が生出演し、「Up」が初オンエアされることが決定した。
リリース情報
リリース日：2025年4月16日（水）
配信URL：https://lnk.to/chilldspot_Up
ライブ情報
2025年6月20日（金）
会場：大阪·梅田 CLUB QUATTRO
OPEN / START：18:00 / 19:00
2025年6月27日（金）
会場：東京·渋谷 CLUB CUATTRO
OPEN / START：18:00 / 19:00
·チケット料金：5,500円（税込）※各公演別途ドリンク代必要
·オフィシャル二次先行受付URL：https://w.pia.jp/t/chilldspot2025/
（受付期間：4月13日（日）12:00〜4月20日（日）23:59）
関連リンク
◆chilldspot オフィシャルX
◆chilldspot オフィシャルInstagram
◆chilldspot オフィシャルYouTubeチャンネル
◆chilldspot オフィシャルTikTok