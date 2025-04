IMP.が、初の全国ツアー<IMPERIAL LIVE TOUR 2025>のファイナル公演を、4月12日、13日の2日間にわたって千葉・市川市文化会館大ホールで開催した。本記事では、12日公演の模様をレポートする。開演前、待ち焦がれた観客から“IMP.コール”が自然と沸き起こり、会場は早くも期待感に満ち溢れる。暗転後、壮大なSEと映像が流れ、スモークとレーザーの中から黒一色のワイルドな衣装に身を包んだ7人が登場した。一人ひとりにスポットライトが当たる度に歓声が飛び交う中、ダークな雰囲気漂う「Out of Focus」でライブはスタート。しなやかなダンスと心地の良い低音で、初っ端から観客をIMP.の魅力に引き込んでいく。

セットリスト



<IMPERIAL LIVE TOUR 2025>千葉・市川文化会館 2025年4月12日(土)01 Out of Focus02 BAM-BOO03 ROCKIN’ PARTY04 Into The Wild05 Go Crazy06 Masquerade07 Lady Dangerous08 Butterfly09 SYNERGY〜以心伝心〜10 SHAKE ME UP11 Cheek to Cheek ※千葉公演のみ12 (日替わり)How good we are/Ice cream13 それでいい。14 T.T.M.15 Tricky16 Breakthrough17 NINNIN JACK18 CHASE19 CRUISIN’20 SWITCHing21 ミチシルベ22 IMP.(ENCORE)01 (日替わり)DO IT!!!/Backbeat02 AKANESASU(W ENCORE)01 Cheek to Cheek ※千葉4月13日17時公演のみ