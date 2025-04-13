À¤³¦Åª´íµ¡¤Î²óÈò¤Î¤¿¤áÇñ¤Þ¤ê¹þ¤ßÆ¤µÄ¤â¡Ä¶âÍ»°ÂÄê²½¤Î¹ñºÝ¸ò¾Ä¤Ç¤Ï²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡©¡ÔºÇÁ°Àþ¤ËÎ©¤Ã¤¿¸µºâÌ³´±¡¦¿ÀÅÄâÃ¿Í»á¤¬¾ÜºÙ²òÀâ¡Õ
2023Ç¯¤Ë¹Åç¤Ç³«¤«¤ì¤¿G7¤Ç¤Ï¡¢³Æ¹ñ¤ÎºâÌ³´±¤â¹ñºÝ¶âÍ»¤Îº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£ºâÌ³¾Ê¤Î¸µºâÌ³´±¡¢¿ÀÅÄâÃ¿Í»á¤¬ºßÇ¤Åö»þ¤Î½ÐÍè»ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤Îµ»ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Ê2Ëç¡Ë
¢¡¢¡¢¡
¡Ö²þ¤á¤ÆÆüËÜ¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡£³§¤µ¤ó¤ÏºÂÁµ¤Ç¿´¿È¤¬¾ô²½¤µ¤ì¡¢Àº¿ÀÎÏ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢·úÀßÅª¤ÊµÄÏÀ¤¬¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¡£¹ç°Õ¤Ø¤Î¤´¶¨ÎÏ¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡2023Ç¯3·î23Æü¡¢³ùÁÒ¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿G7¤ÎºâÌ³´±Ã£¡ÊºâÌ³Âç¿ÃÂåÍý¡¦Ãæ±û¶ä¹ÔÁíºÛÂåÍý¡Ë¤Ë¸þ¤±¡¢»ä¤Ï¤½¤¦Àë¸À¤·¤¿¡£2Æü´Ö¤ÎÇñ¤Þ¤ê¹þ¤ß¤Ç¡¢»ä¤¬µÄÄ¹¤òÌ³¤á¤ëG7ºâÌ³Âç¿ÃÂåÍý¡¦Ãæ±û¶ä¹ÔÁíºÛÂåÍý²ñµÄ¤ò³«ºÅ¡£µÄÏÀ¤Î¹ç´Ö¤Ë¤Ï¡¢±ß³Ð»û¤Ç¤ÎºÂÁµ¤âÂÎ¸³¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡³«ºÅ¹ñ¤Î²æ¡¹ÆüËÜ¿Í°Ê³°¤ÏÁ´°÷¡¢°Ø»Ò¼Ò²ñ¤Î²¤ÊÆ¿Í¤Ê¤Î¤ÇºÂ°Ø»Ò¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ã¯¤â¤Ä¤«¤ï¤º¡¢Á´°÷¤¬Àµ¤·¤¯Â¤òÁÈ¤à¤³¤È¤ËÄ©Àï¡£¾¯¤Ê¤«¤é¤º¤Ïº¸Â¤ò±¦Â¤Î¤â¤â¤Î¾å¤Ë¤Î¤»¤ë¤À¤±¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¾ìèìçºÁ¡Ê¤Ï¤ó¤«¤Õ¤¶¡Ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢´°À®ÅÙ¤Î¹â¤¤·ëìèìçºÁ¡Ê¤±¤Ã¤«¤Õ¤¶¡Ë¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿Êý¡¹¤â²¿¿Í¤â¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÎÉ¤¤µÄÏÀ¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¿´Ãæ¡¢´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Æ¤µÄ¤Ç¤Ï¥í¥·¥¢À©ºÛ¡¦¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê»Ù±ç¡¢³«È¯¶âÍ»¡¢À¤³¦·ÐºÑ¤È¶âÍ»»Ô¾ì¡¢·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¡¢¹ñºÝÊÝ·ò¡¢¹ñºÝ²ÝÀÇ¡¢¶âÍ»À¯ºö¤Ê¤É¼Â¤ËÍÍ¡¹¤ÊÏÀÅÀ¤ò°·¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¹æ¤Ç¤ÏÁ°²ó¤ËÂ³¤¡¢¶âÍ»´Ø·¸¤Ë¹Ê¤Ã¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¿ÀÅÄ»á¡¡ⒸÊ¸éº½Õ½©
¡¡ÀÞ¤·¤â¡¢¤½¤ÎÌó2½µ´ÖÁ°¤«¤é¡¢À¤³¦Åª¤Ê¶âÍ»¥ê¥¹¥¯¤¬¸²ºß²½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±Ç¯3·î10Æü¤Ë¤ÏÁí»ñ»º2000²¯¥É¥ë¤òÄ¶¤¨¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÃæ·øÃÏ¶ä¥·¥ê¥³¥ó¥Ð¥ì¡¼¥Ð¥ó¥¯¡ÊSVB¡Ë¤¬·Ð±ÄÇËÃ¾¡£¤½¤Î2Æü¸å¤Ë¤Ï¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯½£¤Î¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¥Ð¥ó¥¯¤âÇËÃ¾¤·¤¿¡£±Æ¶Á¤ÏÊÆ¹ñ¤À¤±¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢Ä¾¸å¤Ë¥¹¥¤¥¹¤ÎÂç¼ê¶ä¹Ô¥¯¥ì¥Ç¥£¡¦¥¹¥¤¥¹¤Î³ô²Á¤¬µÞÍî¡¢·Ð±Ä´íµ¡¤Ë´Ù¤Ã¤¿¡£
¡¡»ä¤â´íµ¡´¶¤ò¹â¤á¡¢2·î17Æü¤Ë¤ÏºâÌ³¾Ê¤È¶âÍ»Ä£¡¢ÆüËÜ¶ä¹Ô¤Î´´Éô¤¬½¸¤Þ¤ëÎ×»þ¤Î¾ðÊó¸ò´¹²ñ¹ç¤â¹Ô¤Ã¤¿¡£2023Ç¯¤ÎG7µÄÄ¹¹ñ¤ÏÆüËÜ¤Ç¤¢¤ë¡£À¤³¦Åª¤Ê¶âÍ»´íµ¡¤ò²óÈò¤¹¤Ù¤¯¡¢¹ñºÝ¸ò¾Ä¤Î¾ì¤Ç¼çÆ³Åª¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤âµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤Ç·Þ¤¨¤¿Çñ¤Þ¤ê¹þ¤ßÆ¤µÄ¤Ç¤Ï¡¢µÄÏÀ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¡¢¹ñºÝ¶âÍ»´íµ¡¥ê¥¹¥¯¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤òÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ç°Õ¤Ë¸þ¤±¤¿Âç¤¤Ê¿ÊÅ¸¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÌÞÏÀ¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë´Å¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¶âÍ»°ÂÄê²½¤Î»ÊÎáÅã
¡¡¶âÍ»°ÂÄê²½¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤Ï¡¢¤«¤Ê¤êÀºåÌ¤ÇÊ£»¨¤Ê¹ñºÝÅª¥×¥í¥»¥¹¤¬¹½ÃÛ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÀìÌçÅªµÄÏÀ¤Î¾ì¤Ç¡¢¹âÅÙ¤Ê°Õ¸«¸ò´¹¡¢Ê¬ÀÏ¡¢¤½¤·¤Æ¥ë¡¼¥ë·ÁÀ®¤Î¸ò¾Ä¤¬Æü¡¹¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°Ê²¼¡¢´º¤¨¤Æ¤«¤Ê¤ê¾ÜºÙ¤Ë¡¢ÀìÌçÅª¤Ê·Ð°Þ¤òµ¤·¤¿¤¤¡£¶Ë¤á¤Æµ»½ÑÅª¤ÊÆâÍÆ¤Ç¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤²Õ½ê¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¾ÜºÙ¤ËÁ´¤Æ¤òÍý²ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶âÍ»°ÂÄê²½Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¹ñºÝ¸ò¾Ä¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£
¡¡G7¤Ç¤âG20¤Ç¤âºâÌ³¥È¥é¥Ã¥¯¡ÊÁíÍý¤¬»ÅÀÚ¤ë¼óÇ¾¥×¥í¥»¥¹¤ËÂÐ¤·¡¢ºâÌ³Âç¿Ã¤äÃæ±û¶ä¹ÔÁíºÛ¤¬»ÅÀÚ¤ë¥×¥í¥»¥¹¡Ë¤Î²ñµÄ¤Ç¤Ï¡¢¤Û¤ÜÉ¬¤º¶âÍ»ÉôÌç¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬Àß¤±¤é¤ì¤ë¡£¤½¤³¤Ç¤Ï¹ñºÝ¶âÍ»µ¬À©¤ÎµÄÏÀ¤¬¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¹ñºÝ¶âÍ»¤Î°ÂÄê²½¤Î»ÊÎáÅã¤Ï¡¢2009Ç¯¤ËG20¥í¥ó¥É¥ó¡¦¥µ¥ß¥Ã¥È¤Î¼óÇ¾À¼ÌÀ¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÆ¹½À®¤µ¤ì¤¿FSB¡Ê¶âÍ»°ÂÄêÍý»ö²ñ¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£¤â¤È¤â¤È1999Ç¯¤ËG7¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶âÍ»°ÂÄê²½¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤¬ÀßÎ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2008Ç¯¤Î¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¦¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò·Àµ¡¤È¤¹¤ë¹ñºÝ¶âÍ»´íµ¡¤ò¼õ¤±¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤òG20¤ÎºâÌ³¾Ê¡¦Ãæ±û¶ä¹Ô¡¦´ÆÆÄÅö¶É¤ä¹ñºÝµ¡´Ø¤Ê¤É¤Ë³ÈÂç¤·¡¢FSB¤È¤·¤Æ¶¯²½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡°ø¤ß¤ËG20¤Ç¤â¡¢1999Ç¯¤ËG20ºâÌ³Âç¿Ã¡¦Ãæ±û¶ä¹ÔÁíºÛ²ñµÄ¤¬ÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Æ±ÍÍ¤Ë¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¦¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢2008Ç¯¤ËG20¼óÇ¾²ñµÄ¤¬ÁÏÀß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£½¾¤Ã¤Æ¡¢ºâÌ³¥È¥é¥Ã¥¯¡¢ÆÃ¤Ë¶âÍ»µ¬À©¤Ï¡¢¹ñºÝ²ñµÄ¤ÇÆÃÊÌ¤Ê°ÌÃÖ¤Å¤±¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤è¤¤¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤Ï¶âÍ»Ä£¤¬ÂÐ±þ¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤ë¡£Ï¢ºÜÂè3²ó¤Çµ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢»ä¤Ï2017Ç¯¤Ë¼ç·×¶É¼¡Ä¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¤º¤Ã¤È¶âÍ»Ä£Ê»Ç¤¤òËãÀ¸ÂÀÏº¡¢ÎëÌÚ½Ó°ìÎ¾Âç¿Ã¡ÊºâÌ³Âç¿Ã·ó¶âÍ»Ã´ÅöÂç¿Ã¡Ë¤ËÌ¿¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÂçÊÑ¡¢½õ¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¶âÍ»Ä£½Ð¸þ»þÂå¤Î²ÏÌîÀµÆ»¡¢É¹¸«ÌîÎÉ»°Î¾¶âÍ»¹ñºÝ¿³µÄ´±¤ä¿¹¿®¿ÆÄ¹´±¤Î¤´»ØÆ³¡¢Æ±Î½¤À¤Ã¤¿¶âÍ»Ä£¹ñºÝ¼¼¤ÎÃç´ÖÃ£¡¢ÆÃ¤ËOECD¡Ê·ÐºÑ¶¨ÎÏ³«È¯µ¡¹½¡Ë¤Ç¤âÂçÊÑ¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿K¤µ¤ó¡¢N¤µ¤ó¡¢N¤µ¤ó¡¢F¤µ¤ó¡¢S¤µ¤ó¤Î¤´»Ù±ç¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤ê¤ï¤±F¤µ¤ó¤ÈS¤µ¤ó¤Ï»ä¤è¤êÆó²ó¤ê¼ã¤¤Ãæ·ø¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢º£¤Ç¤â¶âÍ»Ä£¹ÔÀ¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î»ä¤ÎÀèÀ¸¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¡£
G7¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿ÂçÏÀÁè
¡¡¤µ¤Æ¡¢¤³¤ÎG20¤ÇÂçÊý¿Ë¤¬·è¤Þ¤ë¤È¡¢FSBËÜÂÎ¡¢°¿¤¤¤Ï¡¢BCBS¡Ê¥Ð¡¼¥¼¥ë¶ä¹Ô´ÆÆÄ°Ñ°÷²ñ¡Ë¡¢IOSCO¡Ê¾Ú·ô´ÆÆÄ¼Ô¹ñºÝµ¡¹½¡Ë¡¢IAIS¡ÊÊÝ¸±´ÆÆÄ¼Ô¹ñºÝµ¡¹½¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿´ð½àÀßÄê¼çÂÎ¤Ç¶ñÂÎÅª¤Êµ¬À©¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡BCBS¤Ï¥¹¥¤¥¹¤Î¥Ð¡¼¥¼¥ë¤Ë¤¢¤ê¡¢¡Ö¥Ð¡¼¥¼¥ë·¡×¡ÊÀ¤³¦Åª¤Ê¶âÍ»´íµ¡¤ÎºÆÈ¯¤òËÉ¤®¡¢¹ñºÝ¶âÍ»¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥ê¥¹¥¯ÂÑÀ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Î¹ñºÝ¶âÍ»µ¬À©¤Î¹ç°Õ¡Ë¤Ê¤É¶ä¹Ô¤Ë´Ø¤¹¤ë´ð½à¡¦»Ø¿ËÅù¤Î¹ñºÝÅª¥ë¡¼¥ë¤òºöÄê¡£IOSCO¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥Þ¥É¥ê¥Ã¥É¤Ë¤¢¤ê¡¢¾Ú·ô´ÆÆÄ¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¶Â§¡¦»Ø¿ËÅù¤Î¹ñºÝÅª¥ë¡¼¥ë¤òºöÄê¡£¤½¤·¤Æ¡¢IAIS¤â¥Ð¡¼¥¼¥ë¤Ë¤¢¤ê¡¢¹ñºÝÅª¤ÊÊÝ¸±´ÆÆÄ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ë¡¼¥ë¤òºöÄê¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÊÝ¸±´ÆÆÄ¼Ô¤Î¶¨Ä´¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ëµ¡´Ø¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¼ÂÂÖ¤ò½Ò¤Ù¤ì¤Ð¡¢G20¤Î¼çÍ×Ê¬Ìî¤Ë¤Ï»öÌ³Êý¤Ë¤è¤ëºî¶ÈÉô²ñ¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢¶âÍ»´Ø·¸¤Ï¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¡×¤È¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¿Í¤¬Ê¿Åù¤Ë¶âÍ»¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡Ö¶âÍ»ÊñÀÝ¡×¤Ë¤«¤«¤ëÉô²ñ¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¶âÍ»µ¬À©Á´ÂÎ¤ò°·¤¦¤â¤Î¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡£
¢¨ËÜµ»ö¤ÎÁ´Ê¸¡ÊÌó8800»ú¡Ë¤Ï·î´©Ê¸éº½Õ½©¤Î¥¦¥§¥Ö¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖÊ¸éº½Õ½©PLUS¡×¤È¡ÖÊ¸éº½Õ½©¡×2025Ç¯5·î¹æ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¿ÀÅÄâÃ¿Í¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼±ß¡¢À¤³¦¤ò¶î¤±¤ë¡×¡Ë¡£
¡Ê¿ÀÅÄ âÃ¿Í¡¿Ê¸éº½Õ½© 2025Ç¯5·î¹æ¡Ë