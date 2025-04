俳優、シンガーソングライターの宮世琉弥(みやせ・りゅうび)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 宮世LOCKS!」(毎週水曜23:08頃〜)。この記事では4月2日(水)の放送の内容を紹介します。

パーソナリティの宮世琉弥

宮世:今日は僕のクラス(コーナー)が開講して1周年を迎えたということで、その気持ちを絵に描いてみようかなと思います。手元に今スケッチブックとクレヨンがあるので、宮世LOCKS!が開講して今思うことを絵にしてみます。はい、できました!

画:宮世琉弥

宮世:家! 裏テーマは亀仙人の家!自立したいなっていう意味を込めて、この絵を描きました! 木が1本まっすぐ生えていて、家があって、木を1本描きました。僕が描いた絵はSCHOOL OF LOCK!の公式X、そしてこのあとアップされる放送後記で見ることができます。生徒のみなさん、ぜひチェックしてみてください!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)放送日時:月曜〜木曜 22:00〜23:55/金曜 22:00〜22:55番組Webサイト: https://www.tfm.co.jp/lock/