ENHYPEN¡¢¥¢¥á¥ê¥«ºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡Ø¥³ー¥Á¥§¥é¡Ù¤Ç°µÅÝÅª¤Ê¥é¥¤¥Ö¥¹¥Æー¥¸¤òÈäÏª

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「初の『コーチェラ』のステージなのでとても興奮する。今夜は確かに歴史に残る日になるだろう」(ENHYPEN)

ENHYPENがアメリカ最大規模の音楽フェスティバル『Coachella Valley Music and Arts Festival』(以下『コーチェラ』)に出演。約45分間にわたり13曲を詰め込んだ彼らの圧倒的なライブステージは、歓声と「合唱」でいっぱいになり熱狂の渦に包まれた。

ENHYPENは最初の曲「Blockbuster」から力強く走り出し、強烈なラップとボーカルが豊かなバンドサウンドが結合され、彼ら特有の節度のある群舞とパフォーマンスが曲の魅力を盛り上げ、会場の雰囲気は一気に高まった。

ENHYPENは続いて「Blessed-Cursed」「Future Perfect (Pass the MIC)」「ParadoXXX Invasion」で情熱的なエネルギーを披露。メンバーたちはステージのあちこちを歩き回りながら観客たちと積極的に呼応し、「ロックスター」を彷彿とさせた。

また、ENHYPENはロマンチックながらもセクシーな「XO (Only If You Say Yes) (English Ver.)」をはじめ、ヒップな感性を発散した「Daydream」、夢幻的ムードがついた「Moonstruck」、魅惑的ダークファンタジーが際立つ「Bite Me」など多様なジャンルの曲を消化し、幅広い音楽を披露。

公演の最後にメンバーたちはEDMバージョンの「Drunk-Dazed」と「Brought The Heat Back」で絶頂に達した会場を爆発させた。

ENHYPENの出演中、観客の「合唱」と歓声が中継映像を突き抜けて全世界に広がった。公演終了後も数分間「ENHYPEN」を連呼する熱気が簡単には収まらなかった。

SNSでは「ENCHELLA」(エンハイフン+コーチェラ合成語)ハッシュタグを付けた投稿が休む間もなくあふれ、空にはENHYPENを応援するフレーズを付けた飛行機が飛び回り、彼らの『コーチェラ』デビューを祝った。現場にはENHYPENの公式応援棒はもちろん、メンバーの名前と顔が刻まれたピケット(うちわ)の波がうねった。

ENHYPENは「ここにいらっしゃる方々と一緒にできて光栄だ」とし「初の『コーチェラ』のステージなのでとても興奮する。今夜は確かに歴史に残る日になるだろう」と感想を述べた。

この日『コーチェラ』デビューステージを成功的に終えたENHYPENは、4月19日午後8時35分(現地時間)、もう一度『コーチェラ』ステージに登場する。

PHOTO BY Coachella YouTubeチャンネル生配信より

リリース情報

2025.04.04 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Loose」

ENHYPEN OFFICIAL SITE

https://enhypen-jp.weverse.io/