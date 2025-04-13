Æóµé·úÃÛ»Î¤Ç2»ù¤ÎÊì¡Ä43ºÐ½÷Í¥à¾×·â¥¾¥ó¥Ó²½á¤Ë¡Ö¥À¥¡¥¡¡Á!?¡¡ÉÝ¤¤!!¡×¡Ö¥¾¥ó¥Ó¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¤â¡Ä¡×
¥¾¥ó¥Ó»Ñ¤ÇËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¡Ä
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Ç½÷Í¥¤ÎÃÎ²Ö¤¯¤é¤é(43)=²Æì¸©ÆáÇÆ»Ô½Ð¿È=¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸ø³«¤·¤¿¼Ì¿¿¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¤³¤Î´Ö¤Í¡¡¥¾¥ó¥Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÆÃ¼ì¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤Ë¥¾¥ó¥Ó¥á¥¤¥¯¤ò»Ü¤·¡¢ËþÌÌ¤Î¾Ð´é¤Î¼Ì¿¿¤ò¾Ò²ð¡£
¡¡¡ÖËÜÆü¤Ï¿·¤¿¤Ê¥É¥é¥Þ¤Î¥Õ¥£¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°&ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Ç¤·¤¿¡¡¤è¤·³¤ÊÕ¤Ëµ¢¤ë¤¾¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡Ö¥À¥¡¥¡¡Á!?¡¡ÉÝ¤¤!!¡×¡Ö¥¾¥ó¥Ó¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¤â¡Ä¤ªÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡ª¤¬¡ª¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¡×¡Ö¤Ç¤¿¡Á¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÃÎ²Ö¤Ï2017Ç¯10·î¤ËÇÐÍ¥¤Î¾å»³Îµ¼£¤È·ëº§¡£19Ç¯10·î¤ËÂè1»Ò½÷»ù½Ð»º¡£21Ç¯7·î¤ËÂè2»Ò½÷»ù¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£22Ç¯¤Ë¤ÏÆóµé·úÃÛ»Î»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£