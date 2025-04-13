¡ÚÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡Û£Î£Í£Â£´£¸¡¦¾®Åè²ÖÍü¡¡ËüÇî³«ËëÆü¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç²Î¾§¡Ö¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Î£Í£Â£´£¸¡×¤Î¾®Åè²ÖÍü¤é£±£¶¿Í¤¬£±£³Æü¡¢£²£°£²£µÇ¯Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¡Ö£Å£Ø£Ð£Ï¡¡¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Ç¡¼¥Û¡¼¥ë¡Ø¥ì¥¤¥¬¡¼¥Ç¥ó¡Ù¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¥Æ¡¼¥Þ»ö¶È¡Ö¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤¿£¸¿Í¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¥²¥¹¥È¤¬ËüÇî¤Î³«Ëë¤òÀ¹¤ê¾å¤²¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡Ö¤¤¤Î¤Á¡×¤ò³Ú¤·¤¯¹Í¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤â¤Î¡££Î£Í£Â£´£¸¤Ïº£²ó¤ÎËüÇî¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÏÂÂÀ¸Ý¤Î²»¤¬¹â¤é¤«¤Ë¶Á¤¡¢¤Þ¤º¤Ï¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î£¸¿Í¤¬ÅÐ¾ì¡£¡Ö¤¤¤Î¤Á¤ò¤Ä¤Ê¤°¡×¥í¡¼¥×¤Ä¤Ê¤®¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ò¹Ô¤¤¡¢¼¡¤Ë£Î£Í£Â£´£¸¤¬³Ú¶Ê¡Ö¥Á¥å¡¼¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡×¡Ö·Ò¤®²Î¡Ê¤Ä¤Ê¤®¤¦¤¿¡Ë¡ÁÀ¤³¦¤Î¹ñ¤«¤é¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡Á¡×¤Î£²¶Ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¾®Åè¤Ï¡ÖÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡¢³«Ëë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¡¢º£Æü¤³¤¦¤·¤Æµ®½Å¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖºòÇ¯¥¹¤Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤«¤é¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡¢Âçºå¤Î³¹¤ÎÊÑ²½¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ï¤¯¤ï¤¯¤·¤Ê¤¬¤é£±Ç¯¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¤³¤ÎÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤âÁ´ÎÏ¤Ç¡ÊËüÇî¤ò¡Ë³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¥È¡¼¥¯¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ï¾®Åè¤Î¤Û¤«¡¢£Î£Í£Â£´£¸¤Î±ö·î´õ°Í²»¤ÈÀî¾åÀé¿Ò¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ø¤¤¤Î¤Á¡Ù¤Ã¤Æ²¿¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿Àî¾å¤Ï¡Ö»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌ¿¤Ï¡¢±Ê±ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤½¤¦»×¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶âµû¤¬Â©¤ò°ú¤¼è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¶á¤¯¤Î¸ø±à¤ËËä¤á¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤¿¤éÃÏÌÌ¤«¤éÁð¤¬¥Ü¡¼¥Ü¡¼¤ËÀ¸¤¨¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï±Ç²è´ÆÆÄ¤Î²Ï荑Ä¾Èþ»á¤â¡Ö¶âµû¤¬Â©¤ò°ú¤¼è¤ë¤Î¤ò¸«¤ë¤Î¤¹¤´¤¤¡×¤ÈË«¤á¤ë¾ìÌÌ¤â¡£
¡¡»ä¤¿¤Á¤ÎÃæ¤«¤éÊ¬ÃÇ¤ò¤Ê¤¯¤¹¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿¾®Åè¤Ï¡Ö»×¤¤¤ä¤ê¡¢¤«¤Ê¡££Î£Í£Â£´£¸¤Ë¤Ï£¶£°¿Í°Ê¾å¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢£¶£°¿Í¤Ê¤ê¤ÎÌÜ»Ø¤¹Ì¤Íè¤¬¤¢¤ë¡£¤ß¤ó¤Ê¤Î»×¤¤¤¬¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»×¤¤¤ä¤ê¤ò»ý¤Ã¤ÆÀÜ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤éÊ¬ÃÇ¤»¤º¤Ë¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤é¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£