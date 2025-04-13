ºÇÂ®¤¬7¥¥íÁý¤·¤¿°éÀ®±¦ÏÓ¡¡´öÅÙ¤Î¤±¤¬¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÈôÅÄÍªÀ®¡¢À®Ä¹¤ÎÃû¤·¤ò¼¨¤¹3·³¤Ç¤ÎÆü¡¹
¡¡¢¡¸òÎ®Àï¡¦¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯3·³4¡½3»Í¹ñ¥¢¥¤¥é¥ó¥É¥ê¡¼¥°plus¹âÃÎ¡Ê13Æü¡¢¥¿¥Þ¥¹¥¿ÃÞ¸å¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î°éÀ®3Ç¯ÌÜ¡¢ÈôÅÄÍªÀ®Åê¼ê¡Ê20¡Ë¤¬ÀèÈ¯¤·¡¢3²ó35µå¤òÅê¤²¤Æ1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤ÎÎÏÅê¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡½é²ó¡¢¤³¤ÎÆüºÇÂ®¤È¤Ê¤ë145¥¥í¤Î¿¿¤Ã¤¹¤°¤ò¼çÂÎ¤ËÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤¿¡£1»à¤«¤é»Íµå¤ò½Ð¤·¡¢Â³¤¯ÂÇ¼Ô¤Ë¤ÏÍ··â¤Ø¤ÎÆâÌî°ÂÂÇ¤òµö¤·°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ï¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ç»°¥´¥íÊ»»¦¤È¤·¤¿¡£2²ó¤â1»à¤«¤é»Íµå¤ò½Ð¤·¤¿¤¬¡¢¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ç²¡¤·¹þ¤ó¤À¡£¡Ö¥¹¥È¥é¥¤¥¯Àè¹Ô¤Ç¡¢¥¾¡¼¥ó¤Ç¾¡Éé¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬º£¤Î²ÝÂê¡£¤¤ç¤¦¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤¤¤¤¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿Åö¤¿¤ê¤ÎÆâÌî°ÂÂÇ¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¼ý³Ï¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Àî±Û±ÑÎ´Åê¼ê¥Õ¥¡¡¼¥à¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡Ê51¡Ë¤Ï¡Ö¤³¤Î¤¯¤é¤¤¤ÏÅê¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¯¤Ê¤ë¡£¤¢¤È¤ÏÀ©µåÎÏ¤ÈÂÎÎÏÌÌ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¿ÀÆàÀî¡¦¶âÂô¹â¤«¤é°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È12°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¤¿185¥»¥ó¥Á¤ÎÄ¹¿È±¦ÏÓ¡£¸µ¡¹¤ÏÆâÌî¼ê¤Ç¡¢Åê¼ê¤ÎÎý½¬¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¹â¹»2Ç¯¤Î½©¤«¤é¡£3Ç¯½Õ¤Î¿ÀÆàÀîÂç²ñ4²óÀï¤Ç½éÀèÈ¯¤·¡¢¶¯¹ë¤Î¶Í¸÷³Ø±à¤Ë8²ó5¼ºÅÀ¤Ê¤¬¤é9Ã¥»°¿¶¤Ç´°Åê¡£²Æ¤ÎÆ±Âç²ñ¤Ç¤Ï2»î¹ç¤Çµß±çÅÐÈÄ¤·¤¿¡£ÆþÃÄ»þ¤Î¥¹¥«¥¦¥ÈÉ¾¤Ï¡ÖÏÓ¤¬Ä¹¤¯¤·¤Ê¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢¾ÍèÀ¤ò´¶¤¸¤ë¡£1¡¢2Ç¯¤ÇÂÎ¤ò¤Ä¤¯¤ì¤Ð¡¢Âç¤¤¯À®Ä¹¤¹¤ë²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤«¤é¸Î¾ã¤Ëµã¤¤¤¿¡£ºòÇ¯1·îËö¤Ë¹ø¤ò¤±¤¬¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÉüµ¢´Ö¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ±¦Éª¤òÄË¤á¡¢¼ÂÀï¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏÆ±9·î¤À¤Ã¤¿¡£Æ±11·î¤Ë¤ÏÂæÏÑ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö2024¥¢¥¸¥¢¡¦¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¡×¤ËÇÉ¸¯¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢±¦¸ª¤Î°ãÏÂ´¶¤ÇÅÓÃæµ¢¹ñ¡£º£Ç¯1·î¤Þ¤Ç¥ê¥Ï¥Ó¥êÁÈ¤ÇÄ´À°¤·¡¢½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤«¤éCÁÈ¤Ç´À¤òÎ®¤·¤¿¡£
¡¡¼ÂÀï¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤É¤«¤·¤µ¤È²ù¤·¤µ¤òÄ¹¤¤´Ö·Ð¸³¤·¤¿¡£¡Ö3·³¤ÎÎÉ¤µ¤Ï»î¹ç¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ç¼ÂÀï·Ð¸³¤¬ÀÑ¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯¤ò¼è¤êÊÖ¤¹¤°¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¡¢»î¹ç¿ô¤ò½Å¤Í¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£¤½¤ÎÆü´¶¤¸¤¿¤³¤È¤òËèÆü¥Î¡¼¥È¤Ë½ñ¤¯¤³¤È¤â¡¢º£µ¨¤«¤éËèÆüÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤±¤¬¤Î»þ¤Ï¡¢¤¿¤Þ¤Ë¤·¤«½ñ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ï¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥àÈó¸ø¼°Àï¤Ç6»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤Ï´û¤Ë7»î¹çÌÜ¤ÎÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¿¿¤Ã¤¹¤°¤ÎºÇÂ®¤ÏÆþÃÄ»þ¤«¤é7¥¥í¾å¤¬¤ê148¥¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¹âÄã¤Î¥Ö¥ì¤¬Âç¤¤¤¡£¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎºÆ¸½À¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÎý½¬¤·¤Æ¡¢¤±¤¬¤Ê¤¯1Ç¯´ÖÅê¤²¤¿¤¤¡×¡£È¯Å¸ÅÓ¾å¤Î20ºÐ¤Ï¡¢²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¤Ö¤Ä¤±¤ë¡£
¡ÊÉÍ¸ýÌ¯²Ú¡Ë