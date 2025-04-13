ÅìÌî¹¬¼£¤¬¼ã¼ê·Ý¿Í¤Î·îµëË½Ïª¹çÀï¤ËÂç´¿´î¡¡»×¤ï¤Ìà¹âµëá¤Ë¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¡¢£±²óÌ¡ºÍ£²£°£°£°±ß¤Ç¡ª¡©¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÅìÌî¹¬¼£¤¬£±£³ÆüÊüÁ÷¤Î´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥Þ¥ë¥³¥Ý¥í¥ê¡ª¡×¤Ë½Ð±é¡£¼ã¼ê·Ý¿ÍÆ±»Î¤Î·îµëË½Ïª¹çÀï¤ËÂç´¿´î¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö¤µ¤ä¹á£Ó£Ð¡ª¡¡¿·»³·³ÃÄ£ö£óÀÐ°æ·³ÃÄ¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡Ö¤µ¤ä¹á¡×¡Ê¿·»³¡¢ÀÐ°æ¡Ë¤òÊé¤¦¸åÇÚ¤¬½¸·ë¡£¤½¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¡×£²Ç¯Ï¢Â³¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¡ÖÎÙ¿Í¡×¶¶ËÜ»ÔÌ±µå¾ì¤È¡¢ÌÜ²¼Çä¤ê½Ð¤·Ãæ¤Î¡Ö¹ë²÷¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡×»³²¼¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¥´¥ê¥é¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤ä¹á¤Ø¤Ë´Ø¤¹¤ëË½Ïª¥È¡¼¥¯¤Ê¤É¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ëÃæ¡¢ÉÔÃç¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¤µ¤ä¹á¤Ï¤ª¸ß¤¤¤ÎµëÎÁ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤Ë¡£¤½¤³¤«¤éÇÉÀ¸¤·¤Æ¡¢·³ÃÄ°÷Æ±»Î¤ÏµëÎÁ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¡£
¡¡»³²¼¤Ï¡ÖÎÙ¿Í¤µ¤ó¡Ê¶¶ËÜ¡Ë¤Î¤ÏÊ¹¤¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤³¤Ü¤·¡¢ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¾¡¤Ã¤Æ¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¡Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤È¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥È¡£
¡¡»³²¼¤Ï¶¶ËÜ¤Î¸åÇÚ¤Ç¤¢¤ê¡¢£±²ó¤ÎÉñÂæ¤Î¥®¥ã¥é¤¬¡Ö£²£°£°£°±ß¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢£Í£Ã¤ÎÅìÌî¤Ï¡Ö¾¡¤¿¤ó¤ä¤í¡×¤È¤¢¤¤ì´é¡£¤·¤«¤·¤¹¤°¤µ¤Þ¡Ö¤»¡¼¤Î¡ª¤Ç¡Ê¸À¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡©¡Ë¡£Ä¾¶á¤Î¡£¿ô»úÆ±»Î¸À¤¦¤ÈÂ¿Ê¬¥Ð¥ì¤Ø¤ó»×¤¦¤Í¤ó¡×¤È¤±¤·¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¸Æ±þ¤·¤¿£²¿Í¤Ï¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÀè·î¤ÎµëÎÁ¤ò¥·¥ã¥¦¥È¡£·ë²Ì¡¢¶¶ËÜ¤¬¡Ö£³£·¡ª¡×¡¢»³²¼¤¬¡Ö£´£³¡ª¡×¤È¤·¤Ã¤«¤êÊ¹¤³¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅìÌî¤Ï¡Ö¤ªÁ°¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¡££±²ó¤ÎÌ¡ºÍ£²£°£°£°±ß¤Ç£´£³Ëü¡©¡×¤È»³²¼¤ÎÊÖÅú¤ËÂç´î¤Ó¡£¶¦±é¤Î¤Û¤ó¤³¤ó¤â¡ÖÆ¯¤¤¹¤®¤Á¤ã¤¦¤ó¤«¡ª¡©¡×¤ÈÌÜ¤ò´Ý¤¯¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢²ù¤·¤¤¶¶ËÜ¤Ï¡Ö¤Ç¤â¡¢Àè·î¡¢Àè¡¹·î¤Ï£·£°Ëü¤º¤Ä¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£·ë¹½´èÄ¥¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£µÞ¤Ë¥¬¥³¡¼¥ó¡ª¤Ã¤Æ²¼¤¬¤Ã¤Æ¤â¤¦¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¼áÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÅìÌî¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¸À¤¤Ìõ¤¨¤¨¤Ç¡£Ã¯¤Ë¸À¤¦¤Æ¤ó¤Î¡©¡¡ÌµÍý¤¹¤ó¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¥Ë¥ä¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£