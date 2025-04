イーストのポストシーズン出場組の順位が決定…ニックスとピストンズが1回戦で激突

4月12日(現地時間11日、日付は以下同)。NBAの2024-25レギュラーシーズンは全30チームによる計15試合が行われた。これで各チーム残すところ1試合となり、14日に開催される15試合で終了となる。

ウェスタン・カンファレンスでは首位オクラホマシティ・サンダー(67勝14敗)、2位ヒューストン・ロケッツ(52勝29敗)、3位ロサンゼルス・レイカーズ(50勝31敗)の3チームは「NBAプレーオフ2025」進出が決定。

8位のメンフィス・グリズリーズ(47勝34敗)、9位のサクラメント・キングス、10位のダラス・マーベリックス(いずれも39勝42敗)が「NBAプレーイン・トーナメント2025」参戦を決めているものの、第4シードから第7シードについては最終日の結果で変動する状況にある。

一方、イースタン・カンファレンスではプレーオフへ自動的に出場する1位から6位、一発勝負のプレーインへ臨む7位から10位までのチームの順位が決まった。

今後は16日にイースト7位のオーランド・マジック(41勝40敗)と8位のアトランタ・ホークス(39勝42敗)による第7シード決定戦(A)、翌17日には9位のシカゴ・ブルズ(38勝43敗)と10位のマイアミ・ヒート(37勝44敗)による第8シード挑戦権をかけた一発勝負(B)があり、19日の最終日にAの敗者とBの勝者による第8シード決定戦が行われる。

20日に幕を開けるプレーオフではすでに2つの対戦カードが決定。イースト3位のニューヨーク・ニックス(50勝31敗)と6位のデトロイト・ピストンズ(44勝37敗)、イースト4位のインディアナ・ペイサーズ(49勝32敗)と5位のミルウォーキー・バックス(47勝34敗)が4戦先勝のシリーズで激突することとなる。

レギュラーシーズンは14日に終了するものの、今シーズンの“真の覇権争い”ポストシーズンが始まるだけに、今後も注目していきたい。

🏆 PLAYOFF PICTURE 🏆

▪️ West 4-7 still up for grabs, separated by 1 game

▪️ East 1-10 set for postseason

The final day of the regular season is SUNDAY and the #NBAPlayoffs presented by Google begin April 19! pic.twitter.com/JD1PyoZkKL

- NBA (@NBA) April 12, 2025