櫻坂46が、4月30日に発売する2ndアルバム『Addiction』の初回生産限定盤 TYPE-Aに収録される『Sakurazaka46 Remixes』のクロスフェードを公開した。本作品はLollapaloozaやEDCをはじめとする音楽フェスへの出演や、国内外のワンマンを完売させるほど世界中で人気を博しているオーストラリア出身のエレクトロニックアーティスト・Ninajirachiや、10億回以上のストリーム再生と数々のゴールド・プラチナ認定を獲得し、2023年には最も国際的に活躍したフランス人アーティスト第4位にも輝いたNaeleckなど、世界各国から集まった6人のDJたちが厳選された6曲をリミックスし、櫻坂46の楽曲の新たな魅力を引き出している1枚だという。オフィシャルチャンネルで公開された動画では、収録されている全6曲を一部ずつ聴くことができ、アメリカ、オーストラリア、ヨーロッパ、そしてアジアと、櫻坂46の楽曲が新しい魅力を携えながら国境の垣根を越える様子が分かる映像になっているとのこと。

リリース情報



2ndアルバム『Addiction』発売日:2025年4月30日(水)-CD Package-http://sakurazaka46.lnk.to/20250430_Addiction_PKG◆初回生産限定盤 TYPE-A2CD+Blu-ray / SRCL-13290〜13292 / ¥9,600(税込)オールメンバーカスタムジャケット仕様 -TYPE-A-Sakurazaka46 4th ARENA TOUR 2024 新・櫻前線 -Go on back?- IN 東京ドーム 豪華ライブフォトブックレット応募特典シリアルナンバー封入・メンバー生写真(TYPE-1 24種・TYPE-2 24種の計48種より1枚ランダム封入[収録内容](DISC 1)※全形態共通1.Interlude #12.承認欲求3.Interlude #24.何歳の頃に戻りたいのか?5.Cool6.I want tomorrow to come7.Interlude #38.Start over!9.一瞬の馬10.Interlude #411.桜月12.夏の近道13.僕たちの La vie en rose14.TOKYO SNOW15.Interlude #516.UDAGAWA GENERATION17.もう一曲 欲しいのかい?18.何度 LOVE SONGの歌詞を読み返しただろう19.油を注せ!20.Interlude #621.自業自得22.Interlude #723.静寂の暴力24.Addiction ※新曲(DISC 2)※初回生産限定盤 TYPE-ASakurazaka46 Remixes1.静寂の暴力 -NURKO Remix-2.承認欲求 -Ninajirachi Remix-3.何歳の頃に戻りたいのか? -Raiden Remix-4.自業自得 -devin Remix-5.I want tomorrow to come -Naeleck Remix-6.UDAGAWA GENERATION -TSAR Remix-(DISC 3)※初回生産限定盤 TYPE-ASakurazaka46 4th ARENA TOUR 2024新・櫻前線 -Go on back?- IN 東京ドームOverture何歳の頃に戻りたいのか?泣かせて Hold me tight!恋が絶滅する日摩擦係数Nobody’s faultCoolDead end桜月流れ弾何度 LOVE SONGの歌詞を読み返しただろう恋は向いてない真夏に何か起きるのかしら心の影絵油を注せ!静寂の暴力マンホールの蓋の上BAN承認欲求Start over!自業自得Anthem time〜ドローン旋回中Buddies櫻坂の詩◆初回生産限定盤 TYPE-BCD+ Blu-ray / SRCL-13293〜13294 / ¥7,200(税込)三方背クリアケース・デジパック仕様オールメンバーカスタムジャケット仕様 -TYPE-B-シングルアートワークフォトブックレット <8th-11th Single>応募特典シリアルナンバー封入・メンバー生写真(TYPE-3 24種・TYPE-4 24種の計48種より1枚ランダム封入)[収録内容](DISC 1)※全形態共通(DISC 2)※初回生産限定盤 TYPE-BThe Documentary of TOUR 2024新・櫻前線 -Go on back?-◆通常盤CD only / SRCL-13295 / ¥3,000(税込)通常盤初回仕様:応募特典シリアルナンバー封入[収録内容](DISC 1)※全形態共通◆参加DJプロフィール一覧&コメント(Ninajirachi、Naeleck)・NURKOメロディックなベースと特徴的な音で知られるアメリカ出身のダンスミュージックの新進アーティスト。2015年からILLENIUMやAdventure Clubなどと共演し、楽曲「Sideways」はBillboardのトップ10入りを果たす。デビューEP「Arrival」は高く評価され、最近Astralwerksと契約し、音楽界での影響力を広げている。・Ninajirachiオーストラリア出身のエレクトロニックアーティスト。Ninajirachiは、24歳にして国際的な舞台でも注目を集める存在で、LollapaloozaやEDCをはじめとする音楽フェスへの出演や、国内外のワンマンを完売させるほど世界中で人気を博している。2024年にリリースした「girl EDM」は、EDCラスベガスのメインステージでのデビューと同時期に発表され、彼女のキャリアにおける大きな飛躍となった。音楽性としては、アンダーグラウンドとメインストリームの魅力を兼ね備え、ネット文化を通じて音楽を探求した経験が、独自のサウンドに色濃く反映されている。Princess NokiaやDeadmau5らのリミックスも手がけているほか、NikeやSega、Abletonからもプロジェクトを依頼されるなど、その才能は広く認められている。◾️コメントI became an instant fan of Sakurazaka46 when I first went to Japan last year. I felt so honoured when the band asked me to create a remix for them, and I’m so excited to play it my sets. I can’t wait to come back to Japan and play it live soon!去年初めて日本を訪れた時に、すぐに櫻坂46のファンになりました。リミックスの依頼をいただいた時は本当に光栄でした。自分のDJセットでこの曲をプレイするのがとても楽しみです。また日本に戻って、この曲をライブで披露できる日が待ち遠しいです!・Raiden韓国出身のEDMプロデューサー兼DJ/ライブギタリスト。2018年、平昌冬季オリンピックの閉会式に参加し、韓国を代表するアーティストの一人として注目を集めた。TomorrowlandやUltra Music Festivalなどの世界的な音楽フェスでのパフォーマンスを通じて、国際的なミュージシャンとしての地位を確立している。彼の音楽性は幅広く、ロックの影響を受けたギタリストとしての音楽へのビジョンを持ち、ポップな感性を備えたタイムレスなエレクトロニックレコードをキュレーションしている。少女時代のYURIやRed VelvetのIRENEとのコラボレーションをはじめ、EXOのCHANYEOL、Lee HI、Changmoとのコラボレーション曲「Yours」は24カ国でチャート1位を獲得するなど、K-Popシーンでも活躍している。・devinスウェーデン出身の新進気鋭のアーティスト。devinは、ジャンルの枠を超えた作品を次々と生み出しながら、感情的なレイブシーンに静かに革命を起こしている存在で、スタッターハウスやグリッチポップ、ハートブレイクアンセムの境界を曖昧にし、独自のサウンドを作り上げている。彼の楽曲「next to you」や「NOT ANGRY」は、業界のバックグラウンドがないにもかかわらず、数百万回の再生を記録し、主要なプレイリストにランクイン。ダンスミュージック界に独自のポジションを築き上げている。・Naeleckフランス出身の謎に包まれたDJ兼プロデューサー。Naeleckは、仮面をかぶった不死のキャラクターで知られ、エレクトロニック音楽界に独自の暗黒世界を構築している存在で、過去4年間DJ MagのTop 100に選出されるなど、国際的な評価を確立している。10億回以上のストリーム再生と数々のゴールド・プラチナ認定を獲得し、2023年には最も国際的に活躍したフランス人アーティスト第4位に輝いた。彼の音楽は幽玄なメロディから150BPMの轟音テクノまで幅広く、Timmy TrumpetやR3habなど業界の大物とのコラボレーションも多数。音楽だけでなく、アニメやゲームの要素を取り入れた独自の世界観とビジュアルで、EDMに新たな次元を創造している。◾️コメントIt’s so great to be able to remix the band. I loved the original track and immediately got inspired to remix it into a club/festival banger.櫻坂46の曲をリミックスできて本当に嬉しいです。原曲が大好きで、聴いた瞬間にクラブやフェスで盛り上がるようなリミックスにしたいというインスピレーションが湧きました。・TSAR中国出身で、動画配信サイトBilibiliで絶大な人気を誇るクリエイター。