リリース情報



メジャー1stアルバム『SUPER X』2025年6月11日（水）発売予約：https://lnk.to/SD_SUPERX■初回限定盤（CD+Blu-ray）[価格] ￥8,800（税込）[品番] PCCA-06387[仕様] Blu-rayサイズ / 三方背ケース / デジパック[封入特典] トレカ初回限定盤ver. 1枚封入（集合1種、ソロ9種 全10種のうちランダム1種）[CD収録内容]「New Rise」「Downforce」「Sweets」「Dreamland」他、全11曲収録予定[Blu-ray収録内容]『SUPER★DRAGON LIVE TOUR 2024「MIXTURE」』2024年6月30日 TOKYO DOME CITY HALL公演 ディレクターズカット版■通常盤（CD only）[価格]￥3,520（税込）[品番] PCCA-06388[封入特典]（初回製造分のみ）トレカ通常盤ver. 1枚封入（集合1種、ソロ9種 全10種のうちランダム1種）[CD収録内容]初回限定盤と同内容■AREA SD限定盤（CD+スペシャルグッズ）※SUPER★DRAGONオフィシャルファンクラブ AREA SD会員限定販売[価格] ￥11,000（税込）[品番] BRCA-00158[仕様] CD＋スペシャルグッズ[スペシャルグッズ内容]・スペシャルパッケージ仕様（A4サイズ）・フォトブック（24ページ）・IDカード 9枚セット・折りたたみポスター・ピンバッジ・メンバー手書きイラストステッカー 9枚セット・スマホショルダー[CD収録内容]初回限定盤と同内容※完全受注生産となります。※予約受付期間：3月29日（土）〜4月22日（火）23:59◾️ショップ別先着予約特典・Amazon.co.jp：メガジャケ SUPER X ver・セブンネットショッピング：アクリルバッジ・楽天ブックス：アクリルキーホルダー ランダム全9種※通常盤＋初回盤セットのご購入で10周年アニバーサリーBOXで配送・応援店：トレカ（メンバーソロ9種）◾️リリースイベント開催決定2025年5月11日（日）埼玉：イオンレイクタウン kaze ［ミニライブ＋特典会］5月17日（土）福岡：ららぽーと福岡 ［ミニライブ＋特典会］5月24日（土）大阪：セブンパーク天美 ［ミニライブ＋特典会］5月25日（日）大阪：サンライズビル大阪 [特典会]5月31日（土）愛知：イオンモール常滑 ［ミニライブ＋特典会］6月1日（日）愛知：デザインホール [特典会]6月7日（土）神奈川:ビナウォーク［ミニライブ＋特典会］6月8日（日）東京：TOC有明 Convention Hall [特典会]6月11日（水）東京：東京ドームシティ ラクーア ［ミニライブ＋特典会］6月14日（土）東京：EBiS303 イベントホール [楽天ブックス限定イベント]6月15日（日）大阪：マイドーム大阪 [楽天ブックス限定イベント]※各会場へのお問い合わせはご遠慮ください。※出演メンバー、イベント内容、特典会等の詳細は追ってお知らせ致します。※天候などにより、急遽イベント・特典会内容が変更・延期・中止等となる可能性がございます。※今後の状況等により、急遽イベント・特典会内容が変更・延期・中止等、参加メンバーも変更となる可能性がございます。予めご了承ください。