SUPER★DRAGON、ダークヒーローがテーマの新ビジュアル＋メジャー1stアルバム『SUPER X』ジャケ写公開
SUPER★DRAGONが、新アーティストビジュアルと、6月11日に発売するメジャー1stアルバム『SUPER X』（読み・スーパーテン）のジャケット写真を公開した。
◆SUPER★DRAGON 画像
新アーティストビジュアルは、アルバムコンセプトのダークヒーローをテーマに、今回新たにアートディレクター・YUANN(kidzfrmnowhere.)とダッグを組んで制作された。
またジャケット写真の他、ファンクラブ会員限定のAREA SD盤に収録される7つのスペシャルグッズの全容も明らかとなり、”メンバー手書きイラストステッカー”の個性溢れるイラストに是非注目してほしい。
▲初回限定盤
▲通常盤
▲AREA SD限定盤グッズ
そして、全国ツアーのツアータイトルも解禁となった。＜SUPER★DRAGON LIVE TOUR 2025「SUPER X」＞と題し、6月28日からTOKYO DOME CITY HALL（Kanadevia Hall）を皮切りに9都市10公演を回る。
リリース情報
2025年6月11日（水）発売
予約：https://lnk.to/SD_SUPERX
■初回限定盤（CD+Blu-ray）
[価格] ￥8,800（税込）
[品番] PCCA-06387
[仕様] Blu-rayサイズ / 三方背ケース / デジパック
[封入特典] トレカ初回限定盤ver. 1枚封入（集合1種、ソロ9種 全10種のうちランダム1種）
[CD収録内容]
「New Rise」「Downforce」「Sweets」「Dreamland」他、全11曲収録予定
[Blu-ray収録内容]
『SUPER★DRAGON LIVE TOUR 2024「MIXTURE」』
2024年6月30日 TOKYO DOME CITY HALL公演 ディレクターズカット版
■通常盤（CD only）
[価格]￥3,520（税込）
[品番] PCCA-06388
[封入特典]（初回製造分のみ）
トレカ通常盤ver. 1枚封入（集合1種、ソロ9種 全10種のうちランダム1種）
[CD収録内容]
初回限定盤と同内容
■AREA SD限定盤（CD+スペシャルグッズ）
※SUPER★DRAGONオフィシャルファンクラブ AREA SD会員限定販売
[価格] ￥11,000（税込）
[品番] BRCA-00158
[仕様] CD＋スペシャルグッズ
[スペシャルグッズ内容]
・スペシャルパッケージ仕様（A4サイズ）
・フォトブック（24ページ）
・IDカード 9枚セット
・折りたたみポスター
・ピンバッジ
・メンバー手書きイラストステッカー 9枚セット
・スマホショルダー
[CD収録内容]
初回限定盤と同内容
※完全受注生産となります。
※予約受付期間：3月29日（土）〜4月22日（火）23:59
◾️ショップ別先着予約特典
・Amazon.co.jp：メガジャケ SUPER X ver
・セブンネットショッピング：アクリルバッジ
・楽天ブックス：アクリルキーホルダー ランダム全9種
※通常盤＋初回盤セットのご購入で10周年アニバーサリーBOXで配送
・応援店：トレカ（メンバーソロ9種）
◾️リリースイベント開催決定
2025年
5月11日（日）埼玉：イオンレイクタウン kaze ［ミニライブ＋特典会］
5月17日（土）福岡：ららぽーと福岡 ［ミニライブ＋特典会］
5月24日（土）大阪：セブンパーク天美 ［ミニライブ＋特典会］
5月25日（日）大阪：サンライズビル大阪 [特典会]
5月31日（土）愛知：イオンモール常滑 ［ミニライブ＋特典会］
6月1日（日）愛知：デザインホール [特典会]
6月7日（土）神奈川:ビナウォーク［ミニライブ＋特典会］
6月8日（日）東京：TOC有明 Convention Hall [特典会]
6月11日（水）東京：東京ドームシティ ラクーア ［ミニライブ＋特典会］
6月14日（土）東京：EBiS303 イベントホール [楽天ブックス限定イベント]
6月15日（日）大阪：マイドーム大阪 [楽天ブックス限定イベント]
※各会場へのお問い合わせはご遠慮ください。
※出演メンバー、イベント内容、特典会等の詳細は追ってお知らせ致します。
※天候などにより、急遽イベント・特典会内容が変更・延期・中止等となる可能性がございます。
※今後の状況等により、急遽イベント・特典会内容が変更・延期・中止等、参加メンバーも変更となる可能性がございます。予めご了承ください。
ライブ情報
2025年09月28日（日）神奈川・パシフィコ横浜 国立大ホール
※詳細は後日発表
◾️＜SUPER★DRAGON LIVE TOUR 2025『SUPER X』＞
東京・TOKYO DOME CITY HALL(Kanadevia Hall)
2025年6月28日（土）開場17:00／開演18:00
2025年6月29日（日）開場16:00／開演17:00
兵庫・神戸国際会館 こくさいホール
2025年7月5日（土）開場16:00／開演17:00
愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール
2025年7月11日（金）開場17:00／開演18:00
福岡国際会議場
2025年08月02日（土）開場16:00／開演17:00
北海道・Zepp Sapporo
2025年8月29日（金）開場17:00／開演18:00
宮城・仙台銀行ホールイズミティ21 大ホール
2025年8月31日（日）開場16:00／開演17:00
愛知・名古屋文理大学文化フォーラム（稲沢市民会館）
2025年09月06日（土）開場16:00／開演17:00
大阪・NHK大阪ホール
2025年9月15日（月・祝）開場16:00／開演17:00
神奈川・パシフィコ横浜 国立大ホール
2025年9月27日（土）開場16:00／開演17:00
［席種・料金・年齢制限］
全席指定：8,800円（税込）
※TOKYO DOME CITY HALL(Kanadevia Hall)公演、Zepp Sapporo公演のみ、ご入場の際、別途ドリンク代が必要です。
※3歳以上はチケットが必要です。
※3歳未満のお子様は必ず大人1名につき1名まで膝上に限り無料。ただし、お席が必要な場合はチケットが必要です。
［注意事項］
※チケットの譲渡、および転売は禁止させていただきます。
※出演メンバーは都合により変更・キャンセルとなる場合がございます。変更に伴う払い戻し受付はございませんので、あらかじめご了承ください。
［チケットに関するお問い合わせ］
ローソンチケットインフォメーション https://l-tike.com/contact/
［公演に関するお問い合わせ］
東京・神奈川：キョードープロデューサーズチケットセンター／ https://www.cnplayguide.com/kp/toiawase/
兵庫・大阪：キョードーインフォメーション／0570-200-888 （12:00〜17:00 ※土日祝休業）
愛知：サンデーフォークプロモーション／052-320-9100（毎日12:00〜18:00）
福岡：キョードー西日本／0570-09-2424 （月〜土11:00〜15:00※祝日を除く）
北海道：WESS info@wess.co.jp
宮城：キョードー東北／022-217-7788（平日13:00〜16:00、土曜日10:00〜12:00 ※日曜・祝日は除く）
関連リンク
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