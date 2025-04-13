19Ç¯Á°¡¢°¦¤Î·à¾ì¤Ç¥Ò¥í¥¤¥óÇ®±é¡Ä½÷»ÒÂçÀ¸¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿51ºÐà³Ø¹»»ØÄê¥¸¥ã¡¼¥¸á»Ñ¤¬ÂçÈ¿¶Á¡Ö¤á¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤£¡Á¡×¡ÖÀÎ¸«¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¤Î±¿Æ°²ñ¤ß¤¿¤¤¡×
¡Ö²¿½½Ç¯¤Ö¤ê¤À¤í¤¦¡×º°¿§¥¸¥ã¡¼¥¸¤ò¾Ð´é¤ÇÃå¤³¤Ê¤·¤Æ¡Ä
¡¡2006Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡ÖÉÂ±¡¤Ø¹Ô¤³¤¦!¡×(TBS)¤Î¥Ò¥í¥¤¥óÌò¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¤³¤Î½Õ¡¢51ºÐ¤ÇÂç³ØÀ¸¤Ë¡½¡£SNS¤Ç½é¡¹¤·¤¤»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Î¥¸¥ã¡¼¥¸»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÏ»¼ÖÆà¡¹(¤í¤¯¤·¤ã¡¦¤Ê¤Ê¡¢51)¡£
¡¡°ÊÁ°¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢±ÉÍÜ»Î¤Î»ñ³Ê¼èÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·Âç³ØÆþ³Ø¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿Ï»¼Ö¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤È°ì½µ´Ö¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¡¼!!!!¡¡³Ð¸ç¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¸½¼Â¤Ï¹¹¤Ë¥Ï¡¼¥É¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿·À¸³è¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¡Ö¤µ¤Æ¡¢º£Æü¤Ï¥ì¥ó¥È¥²¥ó»£±Æ¤Î¤¿¤á¡¢³Ø¹»»ØÄê¤Î¥¸¥ã¡¼¥¸¡£¥¸¥ã¡¼¥¸¤Ê¤ó¤Æ¡¢²¿½½Ç¯¤Ö¤ê¤À¤í¤¦¡£°ì¤Ä°ì¤Ä¤¬¿·Á¯¤Ê³Ø¹»À¸³è¤Ç¤¹¡×¤È·Ð°Þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¥¸¥ã¡¼¥¸»Ñ°Ê³°¤Ë¤â¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¡¢¾Ð´é¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î½¼¼Â¤·¤¿Æü¡¹¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¿ô¡¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÂè2¤ÎÀÄ½Õ¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤£¡Á¡×¡ÖÀÎ¸«¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¤Î±¿Æ°²ñ¤Î»Ñ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥¸¥ã¡¼¥¸»Ñ¤â½é¡¹¤·¤¯¤ÆÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ï»¼Ö¤Ï¥É¥é¥Þ¤ÎÂ¾¤Ë¤â¶¥ÇÏÈÖÁÈ¡Ö¥µ¥¿¤¦¤Þ¡ª¡×(´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó)¤Ë2002Ç¯¤ÎÊü±Ç³«»ÏÅö½é¤«¤é¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¡£¶¥ÇÏ´Ø·¸¤Î»Å»ö¤â¿ôÂ¿¤¯¤³¤Ê¤·¡¢2014Ç¯¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£15Ç¯¤Ë¤ÏÄ¹½÷¤ò½Ð»º¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£