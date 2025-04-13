Àî¹ç½Ó°ì»á¡¡¥Ð¥ì¡¼¶¨²ñ²ñÄ¹½¢Ç¤¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡È²þ³×¡É¤È¤Ï¡©¡Ö´ÆÆÄ¤Ï¶¯²½¤À¤±ÀìÇ°¤·¤Æ¤¯¤ì¤È¡×
¡¡¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÃË»Ò¸µÆüËÜÂåÉ½¤Ç¡¢ÆüËÜ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¶¨²ñ¤ÎÀî¹ç½Ó°ì²ñÄ¹¡Ê63¡Ë¤¬¡¢13ÆüÊüÁ÷¤ÎTOKYO¡¡FM¡ÖASKA¡¡Terminal¡¡Melody¡×¡ÊÆüÍËÁ°10¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢¥Ð¥ì¡¼¤Î¹Êó³èÆ°¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ý¥ê¥·¡¼¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¤Ï84Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¢88Ç¯¥½¥¦¥ë¤È¸ÞÎØ2Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¡£Å·Á³¥Ü¥±¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤«¤é¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ë¤â°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤¿¡£22Ç¯¤Ë²ñÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ÎÉáµÚ¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃË»Ò¥Ð¥ì¡¼¤Ï¹â¶¶Íõ¡¢¹â¶¶·ÄÈÁ¤¬¤È¤â¤Ë¼Ì¿¿½¸¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢½÷À¤«¤é¤Î»Ù»ý¤ò´ðÈ×¤Ë¿Íµ¤Éü³è¤ÎÃû¤·¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¿Ê¹ÔÌò¤Î¾®»³¥¸¥ã¥Í¥Ã¥È°¦»Ò¤«¤é¡Ö¤½¤³¤Ï²áÇ®¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¼é¤ëÎ©¾ì¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢Àî¹ç»á¤Ï¡Ö¤Þ¤º¿Íµ¤¤ò¾å¤²¤ë¤È¤«¡¢Ì¾Á°¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÀ¨¤¯Âç»ö¡×¤ÈÊÖÅú¤·¤¿¡£
¡¡²ñÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿3Ç¯Á°¡¢¼ê¤òÆþ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¹Êó³èÆ°¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö²ñÄ¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¹Êó¤Ë¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È½Ð¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¡×¤È²ó¸Ü¡£¡Ö¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¿Í¤â¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¥Æ¥ì¥Ó¤òÉÕ¤±¤Æ¡¢¥Ð¥ì¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤Á¤é¤Ã¤È¸«¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¤Ç¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤¹¤°²ó¤·¤Á¤ã¤¦¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¡È¤¢¤ì¡©¤³¤Î´Ö¡¢²¿¤«¤Ç¸«¤¿¿Í¤À¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¸«¤Æ¥Ð¥ì¡¼¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï¤É¤ó¤É¤ó´é¤òÇä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡×¤È¡¢¼«¿È¤Î»×¤¤¤ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÅÁ¤¨¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç´ÆÆÄ¸¢¸Â¤À¤Ã¤¿¼èºàÂÐ±þ¤â¡¢ÀÚ¤êÎ¥¤·¤ÆÁÈ¿¥²þ³×¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Öº£¤Þ¤Ç¡¢´ÆÆÄ¤È¤«¤¬Á´Éô¡¢¼èºà¤ò¤¹¤ë¡¢¤·¤Ê¤¤¤Ã¤Æ·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤·¤Ê¤¤¤Ã¤Æ´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤È¡¢Á´Á³Ïª½Ð¤·¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡£¤½¤³¤Ç¡ÖÎ¾´ÆÆÄ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¡¢¡È¹Êó¤¬¤½¤¦¤¤¤¦³èÆ°¤ò¤ä¤ë¤Î¤Ç¡¢´ÆÆÄ¤Ï¶¯²½¤À¤±ÀìÇ°¤·¤Æ¤¯¤ì¡É¤È¡£¡È¸¢¸Â¤ò¹Êó¤Ë°Ñ¤Í¤Æ²¼¤µ¤¤¡É¤È¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¡¢¹Êó¤¬¤¤¤í¤¤¤í¼«Í³¤ËÆ°¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤É¤ó¤É¤ó½Ð¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡£¥Æ¥ì¥Ó¥¿¥ì¥ó¥È»þÂå¤âÄ¹¤¯¡¢Ïª½Ð¤Î½ÅÍ×¤µ¤ò¿È¤ËÀ÷¤ß¤ÆÊ¬¤«¤ëÀî¹ç»á¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¹Í¤¨¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¶½Ì£°Ê¾å¤Ë¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë½Ð¤ë¤Î¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤¦¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤â¡¢»î¹ç¤ò¸«¤Æ±þ±ç¤·¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¡È¤³¤Î¿Í¤É¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤·Êý¤ò¤¹¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡©¡É¤È¤«¡£º£¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¥Í¥Ã¥È¤ÇÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿Êý¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Ï´î¤Ö¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢¼«¿È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£