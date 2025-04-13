Àî¹ç½Ó°ì»á¡¡³ØÀ¸»þÂå¤«¤éÃÎ¤ê¹ç¤¤¤ÎÄ¶ÂçÊª¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¡Ö41Ç¯¤«¡£Ä¹¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÃË»Ò¸µÆüËÜÂåÉ½¤Ç¡¢ÆüËÜ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¶¨²ñ¤ÎÀî¹ç½Ó°ì²ñÄ¹¡Ê63¡Ë¤¬¡¢13ÆüÊüÁ÷¤ÎTOKYO¡¡FM¡ÖASKA¡¡Terminal¡¡Melody¡×¡ÊÆüÍËÁ°10¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼ASKA¡Ê67¡Ë¤È¤Î´Ø·¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ê¤¬¤é¡¢ASKA¤Î½Ð±é¤Ï·î1²ó¤Ç¡¢Àî¹ç»á¤¬¥²¥¹¥È¤Îº£²ó¡¢¼¡²ó¤ÈASKA¤Î½Ð±é¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤òÃÎ¤é¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Àî¹ç»á¤Ï¡Ö²£Ãå¤À¤Ê¤¢¡Ä¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡½Ð²ñ¤¤¤ÏÀî¹ç»á¤¬³ØÀ¸¤Î¤³¤í¤Ë¤µ¤«¤Î¤Ü¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÂç³Ø4Ç¯¤Î»þ¤Ê¤ó¤Ç¡¢1984Ç¯¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£41Ç¯¤«¡£Ä¹¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡£Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤Ë¤¢¤ë¹Ô¤¤Ä¤±¤ÎÅ¹¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡ÖÃæÌî¹À°ì¤µ¤ó¤Î±ü¤µ¤ó¤¬ÀÎ¡¢ËÍ¡¢Í§Ã£¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÃæÌî¹À°ì¤µ¤ó¤Î±ü¤µ¤ó¤¬²¿¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤¤¤À¤Ã¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¥Ð¥ì¡¼¤ò¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÍ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢²ñ¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡£¤½¤³¤ÎÅ¹¤Î¿Í¤¬¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë»þ¤Ë¡¢ASKA¤µ¤ó¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡×
¡¡¤½¤Î»þ¤Ï84Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤ÎÄ¾¸å¤Ç¡¢½éÂÐÌÌ¤Î»þ¤Î¤³¤È¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤Ð¤Ã¤«¤ê¤À¤Ã¤¿»þ¤Ç¡¢ASKA¤µ¤ó¤¬¤¤¤í¤¤¤íÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¡©¤È¤«¡¢¤½¤ó¤ÊÏÃ¤È¤«¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡×¡£ASKA¤â¤«¤Ä¤Æ¤Ï·õÆ»¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¶½Ì£ÄÅ¡¹¤À¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¡£¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÏÃ¤ò¤ª¸ß¤¤ÃÎ¤ê¤¿¤¤¤«¤é¡¢¤Þ¤¸¤á¤ÊÏÃ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¤Í¡¢°ìÈÖ½é¤á¤Ï¤Þ¤¸¤á¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Àî¹ç»á¤«¤é¸«¤¿ASKA¤Î°õ¾Ý¤Ï¡¢¡ÖÀ¨¤¯ÏÃ¤·¤ä¤¹¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÊ¹¤¯¤Î¤â¤¦¤Þ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÏÃ¤¹¤Î¤â¤¦¤Þ¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©ºî»ì¤È¤«¤ä¤é¤ì¤ëÊý¤ÏÊ¹¤¾å¼ê¤Ç¤·¤ã¤Ù¤ê¾å¼ê¤À¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¡£°ÊÁ°¤Ë¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â¤Ë¤âÊ¹¤¾å¼ê¡¢ÏÃ¤·¾å¼ê¤Ö¤ê¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬ºî»ì¤µ¤ì¤ëÊý¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤Ê¤Î¤«¤Ê¡£ÏÃ¤¬¤â¤ÎÀ¨¤¯¤Õ¤¯¤é¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¡×¤È´¶¿´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£