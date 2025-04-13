·ã¤ä¤»¤ÇÏÃÂê¡Äµå³¦¶þ»Ø¤Î¤¯¤»¼Ô¤¬¸ø³«¤·¤¿¸µÌÚ¤µ¤ó¡¢Äê²¬¤µ¤ó¡¢Ëê¸¶¤µ¤ó¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¤Î­à¥¤¥±¥ª¥¸4¥·¥ç¥Ã¥È­á(¸µÌÚ¤µ¤ó¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à@daisuke_motoki2¤è¤ê)​​​​

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´3Ëç)

­à¥¤¥±¥ª¥¸­á¤½¤í¤Ã¤¿µð¿ÍOB¤Î4¥·¥ç¥Ã¥È

¡¡Áª¼ê¡¢¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æµð¿Í¤ò»Ù¤¨¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡Ö·ã¤ä¤»¡×¤Ö¤ê¤¬SNS¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸µÌÚÂç²ð¤µ¤ó¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸ø³«¤·¤¿4¥·¥ç¥Ã¥È¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£

¡¡¡Ö¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤¹¡¡¤¢¤²¤ë¤Î¤òËº¤ì¤Æ¤¿¡Á¡¡¿ôÆüÁ°¤Ë¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄOB¤ÎÀèÇÚÊý¤È¿©»ö¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢Äê²¬ÀµÆó¤µ¤ó¡¢Ëê¸¶´²¸Ê¤µ¤ó¡¢Ä¹Åè°ìÌÐ¤µ¤ó¤È¤Î4¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¡£

¡¡¡Ö¥µ¥À¤µ¤ó¡¢¥Þ¥­¤µ¤ó¡¢¥«¥º¤µ¤ó¡¡¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤á¤Ã¤Á¤ãÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡Á¡¡¤Þ¤¿¤ä¤ê¤Þ¡¼¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£

¡ÖÀäÂÐÌÌÇò¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¡×¡Ö²û¤«¤·¤¤¡×¤ÎÀ¼

(º¸¤«¤é)¸µÌÚÂç²ð¤µ¤ó¡¢Äê²¬ÀµÆó¤µ¤ó¡¢Ëê¸¶´²¸Ê¤µ¤ó¡¢Ä¹Åè°ìÌÐ¤µ¤ó(¸µÌÚ¤µ¤ó¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à@daisuke_motoki2¤è¤ê)​​​​
(º¸¤«¤é)¸µÌÚÂç²ð¤µ¤ó¡¢Äê²¬ÀµÆó¤µ¤ó¡¢Ëê¸¶´²¸Ê¤µ¤ó¡¢Ä¹Åè°ìÌÐ¤µ¤ó(¸µÌÚ¤µ¤ó¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à@daisuke_motoki2¤è¤ê)​​​​

¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡Ö²û¤«¤·¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡×¡ÖÄê¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«⁈¡×¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä»Ë¾åºÇ¹â¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÉ¡×¡ÖÀäÂÐÌÌÇò¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¡×¡Ö¥¤¥±¥ª¥¸¤ÎÌÌ¡¹¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£


 