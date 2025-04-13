ÂçÊª¥«¥Ã¥×¥ëÅÅ·âº§¤«¤é7Ç¯¡Ä¶¯Îõ¤¹¤®¤ëàÉ×ÉØ2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡Ö¤È¤ó¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤Í¡¼¡×¡Ö¤³¤ì¤¬»÷¹ç¤¦É×ÉØ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤Ê¤¤¡×
¿¹ÅÄ¹ä¤Î»ý¤Ã¤¿¥¿¥Ð¥³¤òµÜÂô¤ê¤¨¤¬µÛ¤¤¡Ä
¡¡ÂçÊª¥«¥Ã¥×¥ë¤ÎÅÅ·â·ëº§¤«¤é7Ç¯¡Ä¡£à¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®¤ëáÉ×ÉØ2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ìÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÏÃÂê¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢½÷Í¥¤ÎµÜÂô¤ê¤¨¤È¸µV6¤Î¿¹ÅÄ¹ä¡£2¿Í¤¬½êÂ°¤¹¤ë»öÌ³½ê¡ÖMOSS¡×¤Ë¤è¤ë¡ÖMOSS STUDIO¡×¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊ£¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤ò¾Ò²ð¡£2¿Í¤Ç°Ø»Ò¤Ë¹ø¤«¤±¡¢¥¿¥Ð¥³¤ò¤¯¤æ¤é¤»¤ë¥â¥Î¥¯¥í¼Ì¿¿¤Ê¤É¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤È¤ó¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤Í¡¼¡×¡Ö¥¹¥Æ¥¤¹¤®¡×¡Ö¤³¤ì¤¬»÷¹ç¤¦É×ÉØ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤Ê¤¤¡×¡ÖÆÈÆÃ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¡×¡ÖÃç¤ÎÎÉ¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡2¿Í¤Ï2018Ç¯¤Ë·ëº§¡£21Ç¯¤Ë¿·»öÌ³½ê¡ÖMOSS¡×¤òÀßÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£