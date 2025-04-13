¡Ö¥Û¥Æ¥ë¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤¬¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¡×ÉÍºê¤¢¤æ¤ßà¼«Âð¤Îºùá¼Ì¿¿¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡¡Â©»Ò¤ÎÍ¥¤·¤µ¤âÏÃÂê¤Ë
²ÖÉÓ¤Ë¤¤¤±¤é¤ì¤¿ºù¡Ä¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤ÊÉô²°¤ÎÊ·°Ïµ¤
¡¡²Î¼ê¤ÎÉÍºê¤¢¤æ¤ß(Ê¡²¬»Ô½Ð¿È)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£à¼«Âð¤Îºùá¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ò¸ø³«¤·È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ölala¥¢¥ê¡¼¥Ê¤«¤éµ¢Âð¤·¤Æ¡¢¿§¤ó¤Ê³ÎÇ§¤´¤È¤¬¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌÀÆü¤Î½éÆü¤Ø¸þ¤±¤Æ¸½ºß¿Ê¹Ô·Á¤ÇÂ³¤¤¤Æ¹Ô¤¯Ãæ¡¢Â©»Ò¤¬¶á½ê¤Î²Ö²°¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿ºù¤ò¸«¤Ê¤¬¤é·ÈÂÓ¤ò°®¤ê¤·¤á¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ä¡×¤È¤·¤Æ¡¢Èþ¤·¤¤²ÖÉÓ¤Ë¤¤¤±¤é¤ì¤¿ºù¤Î¼Ì¿¿¤ò¾Ò²ð¡£²ÚÎï¤Ê²Ö¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤ÊÉô²°¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¡Ö¤ï¤¿¤·¤ÎÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤È¤·¤Æ¤Î¿ÍÀ¸28Ç¯ÌÜ¤¬¤â¤¦»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä¤Èº£º¢µ¤ÉÕ¤¯¡£4·î8Æü¤Ï¤ï¤¿¤·¤ÎÆü¤È¤¤¤¦¤è¤êTA(¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à)¤ÎÆü¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¤¤«¤éËº¤ì¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¤ï¤¿¤·¤â¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤À¤Ê!!¡×¤È¡¢¥½¥í²Î¼ê¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿1998Ç¯4·î8Æü¤ò¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤È¤È¤â¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï27¼þÇ¯¤ò¤ª½Ë¤¤¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬»¦Åþ¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¡ÖÍ¥¤·¤¹¤®¤ëÂ©»Ò¤µ¤ó¡×¡Öºù¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÎÞ¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¥Û¥Æ¥ë¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤¬¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£