【GU】ピクセル絵柄の「ポケモン」がかわいい！コダックやメタモンのワンポイントデザインで着回し力も◎

GU(ジーユー) から、 ポケモン とのスペシャルコレクションが登場!メンズ6型とキッズ5型がラインナップしています。メンズには、 かわいい Tシャツやバッグがあって、ユニセックスに着られるアイテムもあるんですよ。GU店舗およびオンラインストアにて、4月25日(金)より販売されるので、近くの店舗などをぜひチェックしてみて!GUと ポケモン のコラボアイテムが愛らしすぎる…!©2025 Pokémon. ©1995-2025 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. TM, Ⓡ, and character names are trademarks of Nintendo.

GUからお目見えするのは、「 ポケモン との 出会い 」と「冒険」がテーマのコレクション。初夏のレジャーシーズンにぴったりなアイテムには、「 ポケモン との 出会い 」を思い出し、 懐かしい 気持ちになるカントー地方の ポケモン が、ピクセルアートであしらわれています。今回は、メンズラインのスウェTやサコッシュ、ラウンジセットなどから、ユニセックスで着られるアイテムをピックアップしてご紹介しますよ。「ピカチュウ」とお出かけできちゃうスウェT「スウェT」(税込1990円)は、ネイビーの生地にイエローのピカチュウがポイントであしらわれていて、とってもキュート!5分袖のスウェTは、体のラインを拾わず、ゆるっとしたシルエットを楽しめそうです。カーディガンなどとレイヤーコーデを組む際には、インナーとしても活躍するはず。友だちやパートナーと、お揃いで着こなしても かわいい ですね。Tシャツには、ブラックベースの「グラフィックT」(税込1290円)もラインナップしているので、どちらも欲しくなっちゃう予感…。ゆるさ具合がたまらない「メタモン」のサコッシュ「ショルダーバッグ」(税込1990円)は、お出かけにぴったりな2色展開のサコッシュです。『ブラック』には、ゆるっとしたメタモンがピクセルで表現されており、チャーミングな雰囲気。バッグは簡単に物の出し入れができる巾着型のデザインで、サイズが調整できるショルダーストラップが付いています。内部にはポケットがあるので、リップや鍵などの小物を 収納 できてとっても 便利 ピカチュウがデザインされた『イエロー』もあるので、そちらもあわせてチェックしてみて。頭を抱えた「 コダック 」のラウンジセットリラックスタイムに取り入れたい「ラウンジセット」(税込2990円)は、全3種のデザインが揃います。いつも頭痛に悩まされて頭を抱えている コダック その姿を刺繍で再現した『ライトグレー』は、ちょっぴりかわいそうだけど、見るたびクスッとしちゃいそう。他には、ヤドンと カビ ゴンがお目見えしていますよ。セットの パン ツはゴム入りウエストで、モノクロのモンスターボールが特別感たっぷり。ラウンジセットを着てゆるりと過ごせば、 ポケモン たちと 癒し おうち時間 を楽しめるはずです。 ポケモン たちと夏をエンジョイしてみない?ご紹介したGUのコレクションは、 ポケモン になじみがある方にはもちろん、そうでない方も取り入れやすいところが魅力のひとつ。コレクションは、1人1種類につき2点までゲットでき、メンズのXS・ XX L・3XLサイズは、オンラインストアのみの販売です。推し ポケモン を見つけて、今年の夏を一緒に楽しんでみてはいかがでしょう。GU× ポケモン 特設ページhttps://www.gu-global.com©2025 Pokémon. ©1995-2025 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.TM, Ⓡ, and character names are trademarks of Nintendo.参照元:株式会社ジーユー プレスリリース