¡Ö¥Ü¥é¥ó¥Á¤ÏÁ´Á³¤¢¤ê¡×¼ó°ÌÉâ¾å¤ÎÊ¡²¬»Ù¤¨¤ë¸«ÌÚÍ§ºÈ¡ÄÁÀ¤¦E-1ÆüËÜÂåÉ½Æþ¤ê¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤âº£Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤Î°ì¤Ä¡×
¡¡Á°É¾È½¤Î¹â¤«¤Ã¤¿¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤¬³«Ëë¤«¤éÍ½ÁÛ³°¤ÎÄäÂÚ¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¡¢½øÈ×¤Ï²÷¿Ê·â¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤â4·î¤ËÆþ¤Ã¤ÆÏ¢ÇÔ¤ÈÁÛÄê³°¤Î¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢Ãå¼Â¤Ë½ç°Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤À¡£
¡¡¶âÌÀµ±´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ë¿·ÂÎÀ©¤Ç»ÏÆ°¤·¤¿º£µ¨¤Ï¥¥ã¥ó¥×¤«¤éÃúÇ«¤Ê¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤È¹¶·â¤ÎÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ò»Ö¸þ¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢³«Ëë3Ï¢ÇÔ¤È½øÈ×¤Ïíµ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Èà¤é¤Ï¤½¤³¤Ç¤¤¤ÁÁá¤¯½¤Àµ¤ò¿Þ¤ê¡¢3·î1Æü¤Î¿À¸ÍÀï¤Ç½é¾¡Íø¡£¤½¤³¤«¤é¤ÏÌµÇÔ³¹Æ»¤òÊâ¤ß¡¢Âè9Àá½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¾¡¤ÁÅÀ16¤Î»ÃÄê6°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£4·î12Æü¤Î²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹Àï¤Ë¾¡¤Æ¤Ð¡¢¥¯¥é¥Ö½é¤Î¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£ÂÐÀïÁê¼ê¤Î¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ï9Æü¤ËÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤È¤Î·ãÆ®¤ò·Ð¤Æ¤«¤éÃæ2Æü¤È¤¤¤¦²áÌ©ÆüÄø¡£¤·¤«¤âÅ¨ÃÏ¤Ç¤Î¥²¡¼¥à¤À¡£¥Á¡¼¥à¾õÂÖ¤â¾å¤¬¤é¤º¡¢J2¹ß³Ê·÷¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¡¢¥¢¥Ó¥¹¥Ñ¤È¤·¤Æ¤ÏÍ¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤ÆÀï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Æ£ËÜ°ìµ±¤È»ÖÃÎ¹§ÌÀ¤Î¥³¥ó¥Ó¤ÇµÜ»ÔÎ¼¤¬¼é¤ëÁê¼ê±¦¥µ¥¤¥É¤ò¹¶Î¬¡£ºÇ½é¤«¤é¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢¥Þ¥ê¥Î¥¹¤â±Ô¤µ¤òÈ¯´ø¡£³«»ÏÁá¡¹¤Î11Ê¬¤Ë¤«¤Ä¤Æ¥¢¥Ó¥¹¥Ñ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿±óÌîÂçÌï¤¬¹ë²÷¤Ê°ì·â¤ò¤ª¸«Éñ¤¤¤·¡¢1ÅÀ¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£·ø¼é¤ÎÊ¡²¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÁá¤¤»þ´ÖÂÓ¤Î¼ºÅÀ¤Ï¸í»»¤À¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ»î¹ç¤ò±¿¤Ó¡¢Á°È¾¤Î¤¦¤Á¤ËÆ£ËÜ¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢³°¤«¤é¤Î¥ß¥É¥ë¤ò·è¤á¡¢1¡Ý1¤Ç»î¹ç¤òÀÞ¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤Ë¤Ê¤ë¤È¥Þ¥ê¥Î¥¹¤ÎÂ¤¬»ß¤Þ¤ê»Ï¤á¡¢¥¢¥Ó¥¹¥Ñ¤Ï¤µ¤é¤Ë¹¶·â¤Î¥®¥¢¤ò¾å¤²¤ë¡£¤½¤³¤ÇÃÍÀé¶â¤ÎµÕÅ¾ÃÆ¤òÃ¥¤Ã¤¿¤Î¤¬¸«ÌÚ¡£¸åÈ¾36Ê¬¤ÎÄÉ²ÃÅÀ¤Ï¼«¤é¤¬¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢º°ÌîÏÂÌé¡¢¥Ê¥Ã¥·¥à¡¦¥Ù¥ó¥«¥ê¥Õ¥¡¡¢Á°ÅèÍÎÂÀ¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë±¦¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤ËÇØÈÖ¹æ11¤¬Èô¤Ó¹þ¤ó¤Ç·è¤áÀÚ¤ë·Á¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Ä¤Í¤Ë¥Ü¡¼¥ëÃ¥¤¦¤³¤È¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤¬Ã¥¤¨¤¿»þ¤Ï¼«¤º¤«¤éÁ°¤Ë½Ð¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢ºÇ½é¤Ï¥Ê¥Ã¥·¥à¤¬Æ°¤½Ð¤·¤Æ¥¯¥í¥¹¤Ë½àÈ÷¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤«¤éÍÎÂÀ¤ËÅÏ¤Ã¤¿»þ¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÆ°¤Ä¾¤»¤¿¡£¥Õ¥ê¡¼¤Î´¶³Ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈËÜ¿Í¤Ï¥´¡¼¥ë¤Þ¤Ç¤Îµ°Æ»¤òÌÀ³Î¤Ë»×¤¤ÉÁ¤¤Ê¤¬¤é¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¥´¡¼¥ë¥·¡¼¥ó¤ò¸«¤Æ¤â¤½¤¦¤À¤¬¡¢¸«ÌÚ¤Ï¤Ä¤Í¤Ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¦¥È¥¥¡¦¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤±¤ë¡£¡Ê¾¾²¬¡ËÂçµ¯¤¬¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢¸«ÌÚ¤¬ÅÀ¤ò¼è¤ì¤ë°ÌÃÖ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¡£¤µ¤¹¤¬¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶â´ÆÆÄ¤â¤·¤ß¤¸¤ß¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÇØÈÖ¹æ11¤ÎÊä¶¯¤Ï¥¢¥Ó¥¹¥Ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÂç¤¤ÊÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤Î·è¾¡ÃÆ¤Ç¥Þ¥ê¥Î¥¹Àï¤Ë¾¡¤Ã¤¿Èà¤é¤Ï¾¡¤ÁÅÀ¤ò19¤Ë¿¤Ð¤·¡¢¤Ä¤¤¤Ë¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤´Â¸¤¸¤ÎÄÌ¤ê¡¢¸«ÌÚ¤Ï2019¡Á2023Ç¯¤Þ¤ÇJ2¤Î¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿Áª¼ê¡£J1¤ÎÉñÂæ¤ÇÀï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ºòµ¨ºßÀÒ¤·¤¿Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤¬½é¤á¤Æ¤À¡£¥ô¥§¥ë¥Ç¥£»þÂå¤Ï¥È¥Ã¥×²¼¤ä¥·¥ã¥É¥¦¤Ê¤ÉÁ°ÌÜ¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤Î¥¢¥Ó¥¹¥Ñ¤Ç¤Ï¥Ü¥é¥ó¥Á¤¬¼çÀï¾ì¤È¤Ê¤ê¡¢Èó¾ï¤Ë¤¤¤¤Ì£¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥È¥â·¯¤Ïµ»½ÑÅª¤Ë¤â¤¹¤´¤¯¾å¼ê¡£¥Ü¡¼¥ë¤ò¼º¤ï¤Ê¤¤¤·¡¢¼õ¤±¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤â¤¤¤¤¤·¡¢¤Ê¤ª¤«¤Ä±¿Æ°ÎÌ¤â¤¢¤ë¡£°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¤¹¤´¤¤Áª¼ê¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¤È¾¾²¬¤â¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢³Î¤«¤ËÈóËÞ¤Ê¹¶·â¥»¥ó¥¹¤ÏÌÜ¤ò¸«Ä¥¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÖËÍ¼«¿È¤Ï¥È¥Ã¥×²¼¤ä¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤Ï¡¼¤Å¤Ê¤É¤â¤¦¾¯¤·Á°ÌÜ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ë¤Þ¤¹¤±¤É¡¢º£¤Î¥¢¥Ó¥¹¥Ñ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¹Í¤¨¤¿»þ¡¢¥Ü¥é¥ó¥Á¤ÏÁ´Á³¤¢¤ê¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢¥Ü¥é¥ó¥Á¤¬Á°¤Ø½Ð¤Æ¹¶·â¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¸ü¤ß¤¬½Ð¤Ê¤¤¡£¥¯¥í¥¹¤¬Æþ¤Ã¤¿»þ¤Ë¥´¡¼¥ëÁ°¤Ë¿Í¿ô¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤¬¤½¤³¤Þ¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤â¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êº£¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤ÏÉ¬Í×¡£Âçµ¯¤â·ë¹½½Ð¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢Ãæ¤ÎËç¿ô¤¬Âô»³Â·¤¦¥·¡¼¥ó¤¬ºî¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¤¤¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈËÜ¿Í¤â¼«Ê¬¤ÎÌò³ä¤Ë¼«¿®¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£¤³¤ì¤À¤±½Ä²£Ìµ¿Ô¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¤ò¶î¤±²ó¤ì¤ë¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Ì¥ÎÏÅª¤À¡£
¡¡¶âÌÀµ±´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ë¿·ÂÎÀ©¤Ç»ÏÆ°¤·¤¿º£µ¨¤Ï¥¥ã¥ó¥×¤«¤éÃúÇ«¤Ê¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤È¹¶·â¤ÎÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ò»Ö¸þ¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢³«Ëë3Ï¢ÇÔ¤È½øÈ×¤Ïíµ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Èà¤é¤Ï¤½¤³¤Ç¤¤¤ÁÁá¤¯½¤Àµ¤ò¿Þ¤ê¡¢3·î1Æü¤Î¿À¸ÍÀï¤Ç½é¾¡Íø¡£¤½¤³¤«¤é¤ÏÌµÇÔ³¹Æ»¤òÊâ¤ß¡¢Âè9Àá½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¾¡¤ÁÅÀ16¤Î»ÃÄê6°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£4·î12Æü¤Î²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹Àï¤Ë¾¡¤Æ¤Ð¡¢¥¯¥é¥Ö½é¤Î¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£ÂÐÀïÁê¼ê¤Î¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ï9Æü¤ËÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤È¤Î·ãÆ®¤ò·Ð¤Æ¤«¤éÃæ2Æü¤È¤¤¤¦²áÌ©ÆüÄø¡£¤·¤«¤âÅ¨ÃÏ¤Ç¤Î¥²¡¼¥à¤À¡£¥Á¡¼¥à¾õÂÖ¤â¾å¤¬¤é¤º¡¢J2¹ß³Ê·÷¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¡¢¥¢¥Ó¥¹¥Ñ¤È¤·¤Æ¤ÏÍ¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤ÆÀï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤Ë¤Ê¤ë¤È¥Þ¥ê¥Î¥¹¤ÎÂ¤¬»ß¤Þ¤ê»Ï¤á¡¢¥¢¥Ó¥¹¥Ñ¤Ï¤µ¤é¤Ë¹¶·â¤Î¥®¥¢¤ò¾å¤²¤ë¡£¤½¤³¤ÇÃÍÀé¶â¤ÎµÕÅ¾ÃÆ¤òÃ¥¤Ã¤¿¤Î¤¬¸«ÌÚ¡£¸åÈ¾36Ê¬¤ÎÄÉ²ÃÅÀ¤Ï¼«¤é¤¬¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢º°ÌîÏÂÌé¡¢¥Ê¥Ã¥·¥à¡¦¥Ù¥ó¥«¥ê¥Õ¥¡¡¢Á°ÅèÍÎÂÀ¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë±¦¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤ËÇØÈÖ¹æ11¤¬Èô¤Ó¹þ¤ó¤Ç·è¤áÀÚ¤ë·Á¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Ä¤Í¤Ë¥Ü¡¼¥ëÃ¥¤¦¤³¤È¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤¬Ã¥¤¨¤¿»þ¤Ï¼«¤º¤«¤éÁ°¤Ë½Ð¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢ºÇ½é¤Ï¥Ê¥Ã¥·¥à¤¬Æ°¤½Ð¤·¤Æ¥¯¥í¥¹¤Ë½àÈ÷¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤«¤éÍÎÂÀ¤ËÅÏ¤Ã¤¿»þ¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÆ°¤Ä¾¤»¤¿¡£¥Õ¥ê¡¼¤Î´¶³Ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈËÜ¿Í¤Ï¥´¡¼¥ë¤Þ¤Ç¤Îµ°Æ»¤òÌÀ³Î¤Ë»×¤¤ÉÁ¤¤Ê¤¬¤é¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¥´¡¼¥ë¥·¡¼¥ó¤ò¸«¤Æ¤â¤½¤¦¤À¤¬¡¢¸«ÌÚ¤Ï¤Ä¤Í¤Ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¦¥È¥¥¡¦¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤±¤ë¡£¡Ê¾¾²¬¡ËÂçµ¯¤¬¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢¸«ÌÚ¤¬ÅÀ¤ò¼è¤ì¤ë°ÌÃÖ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¡£¤µ¤¹¤¬¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶â´ÆÆÄ¤â¤·¤ß¤¸¤ß¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÇØÈÖ¹æ11¤ÎÊä¶¯¤Ï¥¢¥Ó¥¹¥Ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÂç¤¤ÊÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤Î·è¾¡ÃÆ¤Ç¥Þ¥ê¥Î¥¹Àï¤Ë¾¡¤Ã¤¿Èà¤é¤Ï¾¡¤ÁÅÀ¤ò19¤Ë¿¤Ð¤·¡¢¤Ä¤¤¤Ë¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤´Â¸¤¸¤ÎÄÌ¤ê¡¢¸«ÌÚ¤Ï2019¡Á2023Ç¯¤Þ¤ÇJ2¤Î¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿Áª¼ê¡£J1¤ÎÉñÂæ¤ÇÀï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ºòµ¨ºßÀÒ¤·¤¿Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤¬½é¤á¤Æ¤À¡£¥ô¥§¥ë¥Ç¥£»þÂå¤Ï¥È¥Ã¥×²¼¤ä¥·¥ã¥É¥¦¤Ê¤ÉÁ°ÌÜ¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤Î¥¢¥Ó¥¹¥Ñ¤Ç¤Ï¥Ü¥é¥ó¥Á¤¬¼çÀï¾ì¤È¤Ê¤ê¡¢Èó¾ï¤Ë¤¤¤¤Ì£¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥È¥â·¯¤Ïµ»½ÑÅª¤Ë¤â¤¹¤´¤¯¾å¼ê¡£¥Ü¡¼¥ë¤ò¼º¤ï¤Ê¤¤¤·¡¢¼õ¤±¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤â¤¤¤¤¤·¡¢¤Ê¤ª¤«¤Ä±¿Æ°ÎÌ¤â¤¢¤ë¡£°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¤¹¤´¤¤Áª¼ê¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¤È¾¾²¬¤â¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢³Î¤«¤ËÈóËÞ¤Ê¹¶·â¥»¥ó¥¹¤ÏÌÜ¤ò¸«Ä¥¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÖËÍ¼«¿È¤Ï¥È¥Ã¥×²¼¤ä¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤Ï¡¼¤Å¤Ê¤É¤â¤¦¾¯¤·Á°ÌÜ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ë¤Þ¤¹¤±¤É¡¢º£¤Î¥¢¥Ó¥¹¥Ñ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¹Í¤¨¤¿»þ¡¢¥Ü¥é¥ó¥Á¤ÏÁ´Á³¤¢¤ê¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢¥Ü¥é¥ó¥Á¤¬Á°¤Ø½Ð¤Æ¹¶·â¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¸ü¤ß¤¬½Ð¤Ê¤¤¡£¥¯¥í¥¹¤¬Æþ¤Ã¤¿»þ¤Ë¥´¡¼¥ëÁ°¤Ë¿Í¿ô¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤¬¤½¤³¤Þ¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤â¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êº£¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤ÏÉ¬Í×¡£Âçµ¯¤â·ë¹½½Ð¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢Ãæ¤ÎËç¿ô¤¬Âô»³Â·¤¦¥·¡¼¥ó¤¬ºî¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¤¤¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈËÜ¿Í¤â¼«Ê¬¤ÎÌò³ä¤Ë¼«¿®¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£¤³¤ì¤À¤±½Ä²£Ìµ¿Ô¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¤ò¶î¤±²ó¤ì¤ë¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Ì¥ÎÏÅª¤À¡£