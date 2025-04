±ºÏÂ¤¬Ä®ÅÄ¤Ë´°¾¡¡ª¡¡¾¾Èø¤Î¸«»ö¤ÊÃæ±ûÆÍÇË¤Ê¤É2È¯¡Ä¿·³ã¤Ï²£ÉÍFC¤È¥É¥í¡¼¤ÇÏ¢¾¡¤Ê¤é¤º¡¿J1Âè10Àá

2025明治安田J1リーグ第10節の2試合が13日に行われた。『国立競技場』では、FC町田ゼルビアと浦和レッズが対戦した。試合の均衡が破れたのは15分、コーナーキックの流れからマリウス・ホイブラーテンが巧みに流し込んで浦和が先制。38分には西川周作が低弾道のロングフィードを起点に、素早く繋いで中央突破。ピッチ中央付近からペナルティエリア内まで単独で運んだ松尾佑介がそのまま沈め、浦和が2点リードで折り返す。浦和は前半の2点リードを守り抜き、2試合ぶりの白星を掴んだ。

■J1第10節

■順位表

■J1第11節の対戦カード

町田の敗戦を受け、福岡の首位が決定。同クラブにとってはクラブ史上初の快挙となる。前節待望の今季初白星を掴んだアルビレックス新潟は、ホームで横浜FCと対戦。お互いにチャンスは作り出したものの決定力に欠き、0−0のまま終盤へ。90分には新潟の矢村健がゴールネットを揺らしたが、直前のハンドで得点は認められず、スコアレスドローで決着した。今節の試合結果と順位表、今後の対戦カードは以下の通り。▼4月11日(金)FC東京 1−1 柏レイソル▼4月12日(土)清水エスパルス 1−1 川崎フロンターレガンバ大阪 2−0 名古屋グランパスサンフレッチェ広島 0−1 ファジアーノ岡山アビスパ福岡 2−1 横浜F・マリノス東京ヴェルディ 0−1 ヴィッセル神戸セレッソ大阪 1−0 鹿島アントラーズ京都サンガF.C. 2−0 湘南ベルマーレ▼4月13日(日)FC町田ゼルビア 0−2 浦和レッズアルビレックス新潟 0−0 横浜FC※()内は勝ち点/得失点差1位 福岡(19/+3)2位 京都(18/+3)3位 川崎F(17/+9)4位 岡山(17/+4)5位 柏(17/+3)6位 広島(17/+3)※1試合未消化7位 町田(17/+2)8位 鹿島(16/+6)9位 湘南(14/−4)10位 浦和(13/0)11位 G大阪(13/−4)12位 清水(12/+1)13位 C大阪(12/0)14位 神戸(12/0)※1試合未消化15位 横浜FC(11/−1)16位 東京V(10/−5)17位 FC東京(9/−5)18位 横浜FM(8/−3)19位 新潟(8/−4)20位 名古屋(8/−8)▼4月16日(水)19:00 横浜FM vs 清水(第12節)19:00 神戸 vs 川崎F(第12節)19:30 浦和 vs 京都(第20節)【第11節】▼4月19日(土)14:00 新潟 vs 京都▼4月20日(日)14:00 横浜FC vs G大阪14:00 清水 vs 福岡14:00 名古屋 vs 広島14:00 神戸 vs 町田14:00 岡山 vs 鹿島15:00 川崎F vs 東京V15:00 湘南 vs 柏15:00 C大阪 vs FC東京16:00 浦和 vs 横浜FM