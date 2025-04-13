¥×¥í½é¥¹¥¿¥á¥ó¤ÎÍ½Äê¤Ï¸¸¤Ë¡Ä¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯»³ËÜ·ÃÂç¡Ö½Ð¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×²ÈÂ²¤â´ÑÀïÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¥í¥Ã¥ÆÀï¤Ï±«Å·Ãæ»ß
¡¡¢¡¥í¥Ã¥Æ¡Ê±«Å·Ãæ»ß¡Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê13Æü¡¢ZOZO¥Þ¥ê¥ó¡Ë
¡¡¥×¥í½é¥¹¥¿¥á¥ó¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó¸¸¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£12Æü¤Ë»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯»³ËÜ·ÃÂç³°Ìî¼ê¡Ê25¡Ë¤Ï13Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤ÎÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢±«Å·Ãæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö½Ð¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¡£»î¹çÃæ»ß¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¼¼ÆâÎý½¬¾ì¤ÇÂÇ·âÎý½¬¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£Î¾¿Æ¤ä¿ÆÀÌ¡¢Í§¿Í¤é10¿Í¤Û¤É¤¬Í¦»Ñ¤ò¸«¼é¤í¤¦¤È´ÑÀïÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡4Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤ÇÂÇÎ¨4³ä8Ê¬6ÎÒ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀä¹¥Ä´¤ò¥¡¼¥×¡£ÌøÅÄÍª´ô¤¬±¦¤¹¤Í¤òÄË¤á¤ÆÀïÎó¤òÎ¥¤ì¤¿±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢»ÙÇÛ²¼Æþ¤ê¤ò¤Ä¤«¤ß¤È¤Ã¤¿¡£¡Ö¡Ê¶ÛÄ¥¤Ï¡Ë¤¹¤ëÊý¤À¤È»×¤¦¡£¤Ç¤âÂç¾æÉ×¤«¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È2·³¤ÇÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¡£¡ÊÂÇ·â¤Ï¡Ë¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤Ç¡×¡£¼«¤é¤Î»ý¤ÁÌ£¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢1·³¤Ç¤Î½ÐÈÖ¤Ë¤âÉÔ°Â¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡12Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¤Ï¡¢8²ó¤Ë»³ÀîÊæ¹â¤ÎÂåÁö¤Ç¥×¥í½é½Ð¾ì¡£Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ13Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤â¡Ö¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¸Æ¤ó¤À¤Î¤Ç¡×¤ÈÁá´ü¤Î¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ¤òÌóÂ«¤¹¤ë¡£»³ËÜ¤Ï¡Ö¼ã¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤µ¤ò½Ð¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡º£½µËö¤Î18Æü¤«¤é¤Ï¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¤Ç¤ÎÀ¾Éð3Ï¢Àï¤â¹µ¤¨¤ë¡£ÃÏ¸µ¤ÎÅìµþÅÔ¾®¶â°æ»Ô¤Ë¶á¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ºÆ¤Ó²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤ËÀ²¤ì»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤Þ¤º¤Ï15Æü¤«¤é¤Î¥Û¡¼¥à³ÚÅ·Àï¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤¹³Ð¸ç¤À¡£¡Êµ´ÄÍ½ßÇµ²ð¡Ë