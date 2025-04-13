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From Rolling Stone US.
Green Day opened their Coachella set by performing "American Idiot": "I'm not a part of the MAGA agenda"pic.twitter.com/hFQCUgu8aX
- CONSEQUENCE (@consequence) April 13, 2025
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