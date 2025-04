こちらは「りゅうこつ座(竜骨座)」の方向約2万2000光年先にある星雲「NGC 3603」のクローズアップです。星雲の中央付近にある星団の星々がまばゆく輝いている様子を捉えています。

NGC 3603はガスと塵(ダスト)から活発に星が生み出されている星形成領域として知られています。誕生した大質量星は強烈な紫外線や激しい恒星風を発することで自らを生み出したガスと塵の雲を周囲から吹き払っており、その結果として雲の中から星団の姿が現れました。

また、大質量星は寿命が短く、質量が太陽の8倍以上あるものは超新星爆発を起こして恒星としての寿命を終えることになります。一見すると優雅な天界の光景に思えますが、実際は見た目ほど穏やかな環境ではありません。

こうした星団の星々はほとんど同じ時期に形成されますが、サイズ・質量・温度・色にはそれぞれ違いがあります。恒星の生涯は主に質量に左右されるため、星の年齢が揃っている星団で生涯の様々な段階にある星々を観測することは、恒星のライフサイクルを詳しく分析するための貴重な機会をもたらすのです。

この画像は「ハッブル宇宙望遠鏡(Hubble Space Telescope: HST)」の「広視野カメラ3(WFC3)」で取得したデータを使って作成され、NASA=アメリカ航空宇宙局が2010年7月6日付で公開したもので、2025年4月のハッブル宇宙望遠鏡打ち上げ35周年を記念して改めてNASAが紹介しています。

Celestial fireworks 🎇

This sparkling image, released in Hubble's 21st year, shows a young cluster of stars surrounded by interstellar gas and dust.

Called NGC 3603, this star cluster is about 20,000 light-years away: https://t.co/0Bp6LyNEEh pic.twitter.com/zWB6XhEkhw

- Hubble (@NASAHubble) April 9, 2025