¹Åç¡¡¾®±à¡õÆóËó¤¬ÌöÆ°¡¡ÆóËó¤Îº£µ¨½éÅðÎÝ¤«¤é¾®±à¤ÎÃæÁ°ÂÇ¤òÁê¼ê³°Ìî¼ê¤¬¸å°ï¡¡¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É°ì¼þ¤Ç¾¡¤Á±Û¤·À®¸ù
¡¡¡Ö¹Åç¡Ýµð¿Í¡×¡Ê£±£³Æü¡¢¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡¹Åç¤ÎÆóËóæÆ°ìÆâÌî¼ê¤È¾®±à³¤ÅÍÆâÌî¼ê¤¬ÌöÆ°¤·¤¿¡£¾®±à¤ÏÀèÀ©Å¬»þÂÇ¤È¸Þ²ó¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÃæÁ°ÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¸Þ²ó¤ÎÃæÁ°ÂÇ¤Ç¤ÏÃæ·ø¼ê¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬¸å°ï¤·¡¢°ìµ¤¤ËËÜÎÝ¤Þ¤ÇÀ¸´Ô¤·¤¿¡£
¡¡½é²ó¤ÏÀèÆ¬¡¦ÆóËó¤¬±¦Ãæ´Ö¤Ø¤ÎÆóÎÝÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¡££±»à¸å¤Ë£³ÈÖ¡¦¾®±à¤¬±¦Á°¤Ø¤ÎÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¡¢Á¯¤ä¤«¤ËÀèÀ©¤·¤¿¡£¾®±à¤Ï£¹ÀïÏ¢Â³°ÂÂÇ¡£Àä¹¥Ä´¤Ç¡ÖÎÉ¤¤·Á¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢½éµå¤«¤éÀÑ¶ËÅª¤Ë¼«Ê¬¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë£±¡Ý£±¤Î¸Þ²ó£²»à°ìÎÝ¤Ç¤ÏÊ»»¦Êø¤ì¤Ç½ÐÎÝ¤·¤Æ¤¤¤¿°ìÁö¡¦ÆóËó¤¬ÆóÅð¤ò·è¤á¤¿¡£¶¯¸ª¤Î¹ÃÈå¤«¤éº£µ¨½éÅðÎÝ¤ò·è¤á¤Æ¡¢ÆÀÅÀ·÷¤ËÁö¼Ô¤òÃÖ¤¯¤È¡¢£³ÈÖ¡¦¾®±à¤ÏÃæÁ°ÂÇ¡£¤¹¤ë¤È¡¢Ãæ·ø¼ê¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò¥°¥é¥Ö¤ËÅö¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¤Ë¡¢¥Õ¥§¥ó¥¹¼êÁ°¤Þ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤¬Å¾¡¹¤È¤·¡¢¤½¤Î´Ö¤ËÆóÁö¡¦ÆóËó¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÂÇ¼ÔÁö¼Ô¤Î¾®±à¤â°ìµ¤¤ËÀ¸´Ô¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¥é¥Ã¥¡¼¤â½Å¤Ê¤Ã¤Æ£²ÅÀ¤ò¾¡¤Á±Û¤¹¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡ÆóËó¤Ï£³Àï¤Ö¤ê¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¡£½é²ó¤Î°ìÂÇ¤Ï£±£¶ÂÇÀÊ¤Ö¤ê¤Î°ÂÂÇ¤À¤Ã¤¿¡££²Æü¡¦¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Ç»õ¤ò£¸ËÜÂ»½ý¤¹¤ë¥±¥¬¤òÉé¤¤¤Ê¤¬¤é¤â½Ð¾ì¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¾®±à¤Ï¸Þ²ó¤Î°ÂÂÇ¤ÇÁá¤¯¤âº£µ¨£¸ÅÙÌÜ¤ÎÊ£¿ô°ÂÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£