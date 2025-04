ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、ふんわりナチュラルな風合いがオシャレな、ディズニーデザイン「やわらかな手触りのコットンラグ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「やわらかな手触りのコットンラグ」ミッキーモチーフ

© Disney

サイズと価格:【約130×190】15,900円(税込)、【約190×190】21,990円(税込)、【約190×240】26,900円(税込)

品質:綿100%(裏面:不織布)

抗菌・防臭・防ダニ基布使用

パイル長:約3-7mm

全厚:約10mm

※洗濯機の手洗いモードはご使用になれません。押し洗いしてください

※サイズにより柄の出方が異なります

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

インテリアに馴染む、ナチュラルなカラーのコットンラグ。

さりげないデザインでコーディネートしやすく、お部屋の中をさらに明るくしてくれます。

抗菌防臭・防ダニ基布仕様で機能的!

ホットカーペットにも対応しています。

© Disney

ずらりと並んだミッキーモチーフもポイント☆

単色パイルの高低でミッキーモチーフを表現しています。

© Disney

生地は、綿100%素材を使用。

ふんわり柔らかな肌ざわりです◎

汚れたら手洗いすることができるので、いつでも清潔な状態を保てます。

3種類のサイズから選べるのもうれしい。

ふんわりナチュラルな風合いがオシャレな、ディズニーデザイン「やわらかな手触りのコットンラグ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

