セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場。

今回は2025年4月11日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ディズニーキャラクター ちびーず マスコット おねんねVer.」を紹介します!

セガプライズ「ディズニーキャラクター ちびーず マスコット おねんねVer.」

登場時期:2025年4月11日より順次

サイズ:全長約6×6×12cm

種類:全5種(ピグレット、ミニーマウス、ミッキーマウス、プー、ダンボ)

投入店舗:全国のゲームセンターなど

セガオリジナルの”ちびーず”シリーズに、すやすやおねんねしたキャラクターたちのかわいらしいマスコットが登場。

それぞれおくるみに包まれて気持ちよさそう☆

バッグやポーチなどにつけて一緒におでかけもできます!

ラインナップは全部で5種類です。

ミッキーマウス

赤いおくるみに包まれた「ミッキーマウス」のマスコット。

愛くるしい寝顔は、眺めているだけでほっこりと癒やされます☆

ミニーマウス

長いまつげが目をひく「ミニーマウス」のマスコット。

リボンとおくるみはお揃いのピンク色!

プー

少し開けたお口がかわいい「プー」のマスコット。

白いお花の飾りがおしゃれなアクセントになっています。

ピグレット

優しい表情をして眠っている「ピグレット」のマスコット。

ピンと立った耳もとってもチャーミング!

ダンボ

大きな耳を折りたたんで眠る「ダンボ」のマスコット。

おくるみにはピンク色のリボンが付いています。

たくさんコレクションしたくなるキュートなマスコット。

セガプライズの「ディズニーキャラクター ちびーず マスコット おねんねVer.」は、2025年4月11日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です☆

