¡Ú¹Åç¡Û¾®±à³¤ÅÍ¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°£²¥é¥ó¡ª¡©¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Î¸å°ï¤Ç¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É°ì¼þ¡¡µÏ¿¤ÏÃ±ÂÇ¤È¼ººö
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¹Åç¡½µð¿Í¡Ê£±£³Æü¡¦¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡¹Åç¤Ï¡¢¾®±à³¤ÅÍÆâÌî¼ê¤Î¹ª¤ß¤Ê¥Ð¥Ã¥È¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤È·ãÁö¤Ç£²ÅÀ¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡££±¡½£±Æ±ÅÀ¤Î£µ²ó£²»àÆóÎÝ¤«¤éÃæÁ°¤Ë¤Ï¤¸¤ÊÖ¤¹¤È¡¢Ãæ·ø¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬¸å°ï¡£¾®±à¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤¬Å¾¡¹¤È¤¹¤ë´Ö¤Ë°ìµ¤¤ËËÜÎÝÀ¸´Ô¤·¤¿¡£
¡¡Á°Æü¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿£²£°°ÂÂÇ¤Î¹¥ÂÇ¼Ô¤Ï¡¢½é²ó£±»à»°ÎÝ¤Î¹¥µ¡¤Ç¤â½éµå¤òÂª¤¨¡¢Ï¢Â³°ÂÂÇ¤ò£¹»î¹ç¤Ë¿¤Ð¤¹±¦Á°Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Á°Æü£±£³Æü¤Ë¤Ïº£µ¨½éÌÔÂÇ¾Þ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£Ä¾¶á£¹Àï¤Ç£¶ÅÙÌÜ¤Î¥Þ¥ë¥Á¤È°ÂÂÇÎÌ»º¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£