「ケアベア クリアマスコットチャーム」(1回300円・税10%込、全5種)が2025年4月中旬から順次、全国のカプセルトイコーナーにて発売予定。まるでグミのようなかわいいクリアマスコットを紹介。ケアベアは1982年にグリーティングカードの挿絵として誕生し、商品やテレビアニメを通じて、世界中で愛されているキャラクター。すべての人に楽しむこと、分かち合うこと、そして思いやりをもつことを教えてくれる愛らしいケアベアたちは子どもから大人まで多くのファンを魅了している。

そんな世界各国で人気急のケアベアがクリアマスコットチャームになってカプセルトイに登場する。カラフルでポップなケアベアとクリアな素材の相性は抜群。カニカンとシリコンリング付きなので、傘の持ち手やペットボトルのめじるしにも使える。ラインナップは、みんなが輝けるように応援してくれる「Cheer Bear TM」、夜に幸せな夢を見せてくれ、素晴らしい朝を迎えるお手伝いをしてくれる「Sweet Dreams Bear TM」、願い事をかなえるお手伝いをしてくれる「Wish Bear TM」、素敵な誕生日を過ごせるよう願ってくれる「Birthday Bear TM」、ハートのようなやさしさで人々を包み込み、仲良く穏やかに過ごせることを願ってくれる「Sparkle Heart Bear TM」の5種。推し色をゲットしてバッグやペンライトにつけても可愛い♪ 幸せを運んでくれるケアベアと一緒にお出かけしてみては。Care Bears TM and related trademarks:TM & (C) 2025 Those Characters From Cleveland, LLCUsed under license by PLAZASTYLE.