◆ももクロ、新潟ライブ当日に開催中止へ

【モデルプレス=2025/04/13】アイドルグループ・ももいろクローバーZは13日、公式サイトを通じて同日に新潟県新発田市で開催を予定していたライブ「ももクロ春の一大事2025 in 新発田市」を強風のため、中止することを発表した。公式サイトでは「本日朝からの強風の状態を鑑み、『ももクロ春の一大事2025 in 新発田市』の開催を中止させていただきます」と報告。「運営・新発田市で協議し、ご来場されるみなさまの安全を最優先に考慮し判断をいたしました」と伝えた。

◆公式サイト全文

「春の一大事公演・外周パークのチケットの払い戻し、JTBオフィシャルアクセスプランなど、イベントに付随するすべてのチケットの払い戻し対応については追ってご案内をさせていただきます」とし、「楽しみにお待ちいただいたみなさまにおかれましては、誠に申し訳ございません」と謝罪した。また、公演の開催中止に伴い、同日20時からグループのYouTubeチャンネルにて緊急放送の実施を告知。Negicco、りんご娘、unSea、INUWASI、ナナコロビヤオキ、ONE LOVE ONE HEART、スタプラ研究生、新発田市の合唱隊の出演を予定しており、収録したものを配信するとしている。(modelpress編集部)「ももクロ春の一大事2025 in 新発田市」開催中止のお知らせ本日朝からの強風の状態を鑑み、「ももクロ春の一大事2025 in 新発田市」の開催を中止させていただきます。運営・新発田市で協議し、ご来場されるみなさまの安全を最優先に考慮し判断をいたしました。春の一大事公演・外周パークのチケットの払い戻し、JTBオフィシャルアクセスプランなど、イベントに付随するすべてのチケットの払い戻し対応については追ってご案内をさせていただきます。楽しみにお待ちいただいたみなさまにおかれましては、誠に申し訳ございません。2025年4月13日(日)株式会社スターダストプロモーション【Not Sponsored 記事】