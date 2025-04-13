°¤ÇÈ´Ý»ö·ï80Ç¯¡¢µ¾À·¼ÔÅé¤à¡¡°äÂ²¡ÖÆóÅÙ¤Èµ¯¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁèËö´ü¤Î1945Ç¯4·î¤Ë²ßµÒÁ¥¡Ö°¤ÇÈ´Ý¡×¤¬ÊÆÀø¿å´Ï¤Î¹¶·â¤Ë¤è¤êÄÀË×¤·¡¢Ì±´Ö¿Í¤é2Àé¿Í°Ê¾å¤¬µ¾À·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö°¤ÇÈ´Ý»ö·ï¡×¤«¤é80Ç¯¤È¤Ê¤ê¡¢°ÖÎîÈê¤¬¤¢¤ëÅìµþÅÔ¹Á¶è¤ÎÁý¾å»û¤Ç13Æü¡¢°ÖÎîË¡Í×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£°äÂ²¤Ï¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬ÆóÅÙ¤Èµ¯¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¤È¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡£
¡¡Îä¤¿¤¤±«¤¬¹ß¤ëÃæ¡¢Ìó40¿Í¤¬»²Îó¡£°äÂ²¤é¤Ç¤Ä¤¯¤ë¡Ö°¤ÇÈ´ÝÅìµþÍ»Ö¤Î²ñ¡×ÂåÉ½¤Ç¡¢³°¸ò´±¤ÎÉã¤òË´¤¯¤·¤¿¶â°æÏÂ»Ò¤µ¤ó¡Ê83¡Ë¤Ï¡Ö¿å¤ÎÃæ¤Ç¤É¤ó¤Ê¤Ë´¨¤¯¡¢¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡×¤È»×¤¤¤ò¤Ï¤»¡Ö¤³¤Î½ÐÍè»ö¤ò¸åÀ¤¤Ë»Ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡°¤ÇÈ´Ý¤ÏÆüËÜÍ¹Á¥½êÂ°¤Î²ßµÒÁ¥¤Ç¡¢45Ç¯4·î1Æü¡¢ÂæÏÑ³¤¶®¤ÇµûÍë¤ò¼õ¤±ÄÀË×¤·¤¿¡£