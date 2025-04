1977年、1本の映画から始まった「スター・ウォーズ」。その独自の文化を祝い、映画を楽しむ日、「スター・ウォーズの日」(May the 4th=5月4日)が今年もやってくる。今年は、2005年に公開された『スター・ウォーズ エピソード3/シスの復讐』の公開20周年を記念し、5月3日〜6日の4日間限定で、 全国19の劇場で特別上映が決定。来場者特典として「オリジナルB2ポスター」をプレゼント(先着)。チケットは4月22日から販売予定。詳細は各劇場ホームページ等で確認できる。

▼上映期間:5月3日〜6日TOHOシネマズ 仙台、TOHOシネマズ 新宿、TOHOシネマズ 六本木ヒルズ、グランドシネマサンシャイン池袋、チネチッタ、イオンシネマみなとみらい、横浜ブルク13、TOHOシネマズ 海老名、シネマイクスピアリ、ユナイテッド・シネマ浦和、シネマサンシャインららぽーと沼津、中川コロナワールド、TOHOシネマズ なんば、TOHOシネマズ 二条、TOHOシネマズ 西宮OS、TOHOシネマズ 岡南、広島バルト11、熊本ピカデリー、シネマQ■今年も『スター・ウォーズ』シリーズ9作品を一挙上映昨年に引き続き「スター・ウォーズの日」を記念し、全国のファンに向けて、今年は開催会場を拡大し、全国7つの映画館で『スター・ウォーズ』の映画シリーズエピソード1から9まで全9作品の一挙上映を実施する。チケットは4月22日から順次販売予定。詳細は各劇場ホームページ等で確認できる。また、スター・ウォーズ セレブレーション開催にちなんで、4月15日〜20日まで、千葉県の3劇場(シネマイクスピアリ、イオンシネマ幕張新都心とユナイテッド・シネマ幕張)でも全9作品の一挙上映を行う。舞浜駅前の商業施設イクスピアリ内では、3月1日から館内で上映作品のポスター掲示やBGMが流れるなど、「スター・ウォーズ」の世界を盛り上げている。▼上映期間:4月15日〜4月20日シネマイクスピアリ/ユナイテッド・シネマ幕張/イオンシネマ幕張新都心▼上映期間:4月25日〜5月6日ローソン・ユナイテッドシネマ札幌、TOHOシネマズ日比谷、109シネマズプレミアム新宿、ローソン・ユナイテッドシネマSTYLE-S みなとみらい、ミッドランドスクエア シネマ、TOHOシネマズ梅田、T・ジョイ博多※順不同※5月4日上映の「エピソード3」の回のみ「オリジナルB2ポスター」をプレゼント(先着)。■『スター・ウォーズ』作品上映の劇場にスター・ウォーズ自販機登場『スター・ウォーズ』作品を上映する一部の映画館では、エピソード1〜エピソード9までのオリジナルラベル缶(ウーロン茶缶、全9種、ランダム)を販売するスター・ウォーズ自販機が4月25日から5月6日までの期間限定で設置される。■「スター・ウォーズの日」とは?毎年5月4日に、世界中のスター・ウォーズファンが、「スター・ウォーズ」の文化を祝い、映画を楽しむ日。劇中の名台詞「フォースと共にあらんことを。(“May the Force be with you.”)」の、May the Force とMay the 4th(5月4日)をかけた語呂合わせから、この日を「スター・ウォーズの日」としている。