いよいよ開催が迫ってきた、スター・ウォーズの究極の祭典「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン 2025」(4月18日〜20日、幕張メッセで開催)。17年ぶり2度目の日本開催ということで、例年にも増してスター・ウォーズ熱が高まっているなか、毎年世界規模で展開される「スター・ウォーズの日」(5月4日)に向けて、東京・神奈川・千葉・大阪など全国各所で過去最大規模のイベントや催事の開催が続々と決定している。

1977年、1本の映画から始まった「スター・ウォーズ」の世界。その独自の世界観は、今もなお進化し、新たな物語やキャラクターたちが、世代を超えて多くのファンに影響を与え、愛され続けている。特に日本は、「スター・ウォーズ」にとって特別な存在。シリーズの生みの親であるジョージ・ルーカスが、日本文化や黒澤明監督の時代劇作品からインスピレーションを得たと公言する“創造のルーツ”だ。千葉・幕張メッセで開催される「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン 2025」(4月18日〜20日)では、世界中から集結した大勢のファンの目の前で、今もなお広がり続ける「スター・ウォーズ」シリーズのあらゆる最新情報が発表されるほか、会場限定の各種商品が発売される。そして、「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン 2025」の会場からほど近い、千葉・イオンモール幕張新都心(4月17日〜20日)&豊砂公園(4月19日〜20日)では「スター・ウォーズ祭り」を開催。スター・ウォーズねぶたの展示や、「スター・ウォーズ」を間近に体験できるアート展示、ライブ、フードなどのスペシャルコンテンツを用意して、ファンの来場を待つ。同じく千葉・浦安の東京ディズニーランドでは、人気アトラクション「スター・ツアーズ:ザ・アドベンチャーズ・コンティニュー」で、4月8日から6月30日までの期間限定でスペシャルバージョンがスタート。『スター・ウォーズ:アソーカ』、『スター・ウォーズ:キャシアン・アンドー』、『マンダロリアン』に登場するキャラクターや惑星が新たに加わっている。また、『マンダロリアン』に登場するキャラクター「グローグー」がデザインされたピンバッジも発売中。渋谷と横浜・みなとみらいでは、はるか彼方の銀河の世界に没入できる特別イベントを同時開催(概要は下段に掲載)。さらに、北海道から福岡まで全国の7つの映画館では、『スター・ウォーズ』エピソード1から9まで全9作品を一挙に上映。なかでも注目は、今年が公開20周年の記念イヤーとなる『スター・ウォーズ エピソード3/シスの復讐』の特別上映だ。5月2日よりインテックス大阪で開幕する「大阪コミックコンベンション2025」(5月2日〜4日)では、ゲイレン・アーソ役のマッツ・ミケルセン、ボバ・フェット役のダニエル・ローガン、さらにはフィフス・ブラザー役のサン・カンらが参加予定。そのほかにも、動画配信サービス「Disney+(ディズニープラス)」では4月23日から『スター・ウォーズ:キャシアン・アンドー』シーズン2の配信がスタートする。今年も全国各地のさまざまなイベント、施策で「スター・ウォーズの日」をみんなで祝おう。▼STAR WARS GALAXY in SHIBUYA「スター・ウォーズの日」を記念して、渋谷駅前のSHIBUYA TSUTAYAで、「STAR WARS GALAXY in SHIBUYA」を5月4日から5月19日まで開催。1階には迫力の特別映像や等身大のキャラクタースタチューなど、「スター・ウォーズ」の世界を存分に体験できるゾーンが広がり、地下1階では豊富な「スター・ウォーズ」グッズが販売予定。今年のGWは渋谷に出現するスター・ウォーズ・ギャラクシーに飛び込もう。▼横浜限定アイテムも登場!STAR WARS DAY YOKOHAMA MINATOMIRAI 2025昨年に引き続き、今年も横浜・みなとみらいエリア(※1)が「スター・ウォーズ」の銀河に染まる。みなとみらいエリアでは、5月4日の「スター・ウォーズの日」を含むゴールデン・ウィーク期間中(4月26日〜5月6日)に、キャラクターによるグリーティングやフォトスポット、ファミリーで参加できるワークショップなど、さまざまなイベントが開催される。ライトセーバー型バルーンの配布や「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン 2025」でも展示予定の特別な展示物が見られるチャンスも。また、横浜限定アイテムを販売するポップアップストアや、施設内を横断するスタンプラリー、地域の高校吹奏楽部や消防音楽隊によるMusic Liveなど、横浜の街を散策しながら「スター・ウォーズ」の世界に浸れるスペシャルコンテンツが楽しめる。※1=ランドマークプラザ、MARK IS みなとみらい、グランモール公園、横浜市役所、桜木町駅周辺■「スター・ウォーズの日」とは?毎年5月4日に、世界中のスター・ウォーズファンが、「スター・ウォーズ」の文化を祝い、映画を楽しむ日。劇中の名台詞「フォースと共にあらんことを。(“May the Force be with you.”)」の、May the Force とMay the 4th(5月4日)をかけた語呂合わせから、この日を「スター・ウォーズの日」としている。